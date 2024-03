Em sábado trágico, dois motociclistas morrem em acidentes com ônibus na Capital

Moto foi arrastada por cerca de 40 metros no acidente que ocorreu no cruzamento da Rua 25 de Dezembro com a Antônio Maria Coelho

Dois motociclistas morreram em acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo na madrugada e começo começo da manhã deste sábado em Campo Grande. No primeiro deles, o motociclista transitava pela contramão pela Rua 25 de Dezembro, cruzou a Antônio Maria Coelho e foi atingido pelo ônibus. A outra morte ocorreu na Avenida Júlio de Castilhos, na região oeste de Campo Grande.

No acidente na região central, que aconteceu por volta das 4h30min, quando ainda estava escuro, o motociclista João Giovane Pontes Soares, de 25 anos, teve morte instantânea. A motocicleta, que ficou debaixo do ônibus que estava a caminho do bairro para fazer sua primeira viagem, foi arrastada por cerca de 40 metros.

De acordo como Sargento Honorato, da Polícia Militar de Trânsito, tanto o motorista quanto outras pessoas que presenciaram o acidente relataram que o motociclista invadiu a Antônio Maria Coelho sem prestar atenção, já que seguia pela contramão e por isso não existe semáforo indicando se o sinal na outra via estava vermelho ou verde.

O motorista do ônibus, que permaneceu no local e foi levado à Cepol para prestar depoimento oficial, alegou que mal percebeu a aproximação da moto, uma vez que saiu de uma rua que só tem tráfego no sentido contrário.

Veja o vídeo

Outro acidente

A segunda ocorrência, por volta das 5h30min, aconteceu na saída do terminal Júlio de Castilhos, quando o ônibus estava iniciando sua primeira viagem. O motorista do ônibus afirmou à PM que o sinal estava verde e por isso cruzou a avenida Júlio de Castilhos para sair do terminal.

Neste momento, segundo ele, a moto vinha em alta velocidade, no sentido bairro, e atingiu a lateral do veículo. Nenhum passageiro sofreu ferimentos. O condutor do ônibus afirmou aos PMs que teve a impressão de que os freios da moto podem ter falhado, pois ele avistou a motocicleta ainda distante, mas mesmo assim o piloto não conseguiu parar. Ele disse ter visto o piloto apertando seguidas vezes a maçaneta do freio dianteiro e mesmo assim a moto não parou.

Ônibus estava saindo do terminal Júlio de Castilhos quando foi atingido na lateral por um motociclista de 20 anos, que ainda chegou a ser socorrido

O piloto, Vitor Hugo Machado, de 20 anos, ainda foi levado ao posto de saúde da Vila Almeida, mas já chegou sem vida e nem mesmo recebeu atendimento médico, já que havia perdido muito sangue no local do acidente.

Agora, a perícia vai apurar se a sinalização estava funcionando normalmente e qual dos condutores desrespeitou o semáforo, embora o motorista do ônibus tenha afirmado que o sinal estava verde para ele. O veículo de transporte é equipado com câmera que pode confirmar sua versão. Ele também foi levado à Cepol para prestar depoimento oficial

TERCEIRO CASO

Só nesta semana ocorreram três mortes no trânsito da Capital envolvendo ônibus. Na quinta-feira à noite, no Jardim Veraneio, região norte da cidade, um menino de dez anos morreu atropelado por um ônibus que transportava trabalhadores de uma fábrica de Ribas do Rio Pardo.

O garoto, que brincava com outro menino, não conseguiu frear a tempo e invadiu a via pela qual transitava o ônibus. Câmeras de segurança registraram a colisão e as imagens deixaram claro que o condutor do ônibus não teve tempo de reação, já que o garoto descia uma ladeira e invadiu a via preferencial sem conseguir frear a bicicleta.

E com as duas mortes deste sábado, subiu para pelo menos 11 o número de mortes no trânsito da Capital desde o começo do ano. Destas vítimas, oito estavam em motocicletas, duas em bicicletas e a outra era pedestre.