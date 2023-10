previsão do tempo

Os dados do Cemtec indicam temperatura máxima na média de 33ºC no sábado (14), chegando à média de 43ºC na segunda-feira (16)

Em função de uma alta pressão em médios níveis, a previsão do tempo para Mato Grosso do Sul, neste fim de semana, indica que devem ser registradas altas temperaturas que sobem gradativamente. Os dados indicam temperatura máxima na média de 33ºC no sábado (14), chegando à média de 43ºC na segunda-feira (16).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), ainda podem ocorrer pancadas de chuva de forma mais isolada, principalmente nas regiões norte e nordeste do estado.

Neste sábado (14), para as regiões sul e leste do Estado, a previsão é que a mínima fique em 18°C e a máxima em 33°C.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperatura mínima de 19°C e máxima de até 37°C. Em Campo Grande, mínima de 21°C e máximas de até 33°C.

Para o domingo (15), está previsto que as temperaturas estarão em elevação, podendo atingir valores próximos aos 39-41°C, com destaque para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste.

Devido ao aquecimento diurno e o retorno de umidade para o estado, espera-se pancadas de chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões centro-norte, sul, bolsão e leste.

Para as regiões sul e leste do estado, são previstas mínimas entre 21-22°C e máximas que podem atingir os 36°C.

Nas regiões norte, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 22-26°C e máximas de até 40°C. Em Campo Grande, mínima de 24°C e máximas de até 35°C.

Na segunda-feira (16), a previsão indica calor e possibilidade de chuvas mais generalizadas em Mato Grosso do Sul.

Conforme o Cemtec, as temperaturas deverão estar altas, com máximas que podem atingir valores próximos dos 39-43°C, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira, norte e bolsão.

Para as regiões sul e leste do estado, são previstas mínimas de 24°C e máximas que podem atingir os 38°C.

Para as regiões norte, pantaneira e sudoeste e bolsão, temperaturas mínimas entre 25-28°C e máximas de até 43°C. Em Campo Grande, mínima de 25°C e máximas de até 36°C.