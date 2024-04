Governo decreta emergência ambiental em Mato Grosso do Sul

Jaime Verruck e Eduardo Riedel no 1° Workshop Presencial de Prevenção aos Incêndios Florestais em 2024 - Foto: Marcelo Vitor, Correio do Estado

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) assinou, nesta terça-feira (9), decreto de emergência ambiental por 180 dias, visando prevenir a propagação dos incêndios florestais no Estado.

Segundo Riedel, o decreto reflete a emergência climática no estado e em grande parte do Brasil, marcando uma mudança na abordagem da questão. Agora, não se trata apenas de ações isoladas de combate, mas sim de um programa permanente de prevenção.

Riedel destacou que há alerta para a situação climática em Mato Grosso do Sul por conta das chuvas abaixo da média desde dezembro do ano passado.

Estado disponibilizou R$ 25 milhões para a fase preventiva, que já podem ser utilizados pelas equipes de combate.

O objetivo é propor ações para proteção não apenas do Pantanal, mas de todos os biomas do estado, sendo também cerrado e Mata Atlântica, suscetíveis a incêndios florestais.

"Temos R$ 25 milhões em recurso para atuação preventiva, pronto para ser usado e evitar que a gente tenha milhões de hectares queimados. Estamos nos preparando para minimizar caso ocorra algum problema", disse o governador.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia (Semadesc), Jaime Verruck, destacou a importância da queima prescrita, como parte das ações do governo, que visa manejar o fogo de forma planejada para evitar problemas decorrentes do acúmulo de biomassa crítica.a-

Workshop

A assinatura ocorreu durante o 1° Workshop Presencial de Prevenção aos Incêndios Florestais em 2024.

Com o objetivo de apresentar as boas práticas adotadas no monitoramento dos incêndios florestais, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc e o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, reúne especialistas renomados da área para o evento.

O evento teve início na manhã desta terça-feira (9) com a palestra de abertura ministrada no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck, seguida por outras cinco palestras pela manhã, conduzidas por especialistas e gestores da área. Na parte da tarde, estão programadas oficinas práticas para os participantes.

O objetivo do workshop é compartilhar boas práticas de monitoramento. Além das palestras e oficinas, haverá um minicurso prático para aqueles interessados em utilizar as plataformas online disponíveis e gratuitas para lidar com questões relacionadas aos incêndios florestais.

Programação completa do workshop:

Dia 9 de abril de 2024 – Terça-Feira

8h – Abertura do evento com o Lançamento da Campanha Anual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

9h – Palestra de Boas Vindas – Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação Jaime Verruck (SEMADESC)

9h30 – Intervalo

10h – Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – Dr. Fabiano Morelli (INPE)

10h20 – Monitoramento da previsão da probabilidade do fogo para áreas protegidas – Dra. Liana Anderson (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais- CEMADEN)

10h40 – Alertas de área queimada por satélite: o sistema ALARMES e a Plataforma SIFAU – Dra. Renata Libonati (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

11h – Ações do Governo Federal na perspectiva da prevenção e combate à incêndios no Pantanal – Analista Ambiental do ICMBio – Bruno Cambraia

11h20 – Plano de queima prescrita e controlada: Aplicação prática da política pública – Secretário Executivo de Meio Ambiente (SEMA/SEMADESC) – Artur Falcette

Minicurso – Turno: TARDE

13h30 – Parte teórica dos produtos do CEMADEN – Dr Liana Anderson (CEMADEN)

14h30 – Intervalo

15h – Parte teórica dos produtos da LASA – Dra Renata Libonati (UFRJ)

Dia 10 de abril – Quarta-Feira

08h – Ações de prevenção para período dos Incêndios Florestais na costa leste do Estado – Fábio Duarte (Reflore/MS)

8h20 – Efeitos do fogo nas áreas inundáveis do Pantanal – Dr. Geraldo Alves Damasceno Junior (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS)

8h40 – Corredores Ecológicos da Lei do Pantanal – Julia Boock (WWF Brasil)

9h – Intervalo

9h20 – Análise das condições meteorológicas observadas e Previsão Climática Sazonal – Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/SEMA/SEMADESC

9h40 – Ações de prevenção, preparação e resposta aos Incêndios Florestais: Queimas prescritas e controladas e suas autorizações – Bruna Oliveira (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL)

10h – Ações de prevenção, preparação e resposta aos Incêndios Florestais: Tenente Coronel QOBM Tatiane Dias de Oliveira Inoue (Diretora de Proteção Ambiental do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul – CBMMS)

10h20 – Inteligência Artificial para a predição de fogo no Pantanal – GianLucca Lodron Zuin (Empresa Kunumi)

10h40 – Implicações legais dos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul – Promotor de Justiça Luciano Loubet (Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MPMS) e Tenente Coronel QOPM Cleiton da Silva (Polícia Militar Ambiental da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul)

11h – Plano de Contingência da Energisa e o impacto das queimadas em Mato Grosso do Sul – Coordenador do Centro de Operação Integrado (COI) – Marcelo Santana (ENERGISA)

11h20 Disponibilização de recursos e ações para combate aos incêndios – Defesa Civil do estado de Mato Grosso do Sul (CEPDEC)

Minicurso – Turno: TARDE

13h30 – Parte prática dos produtos do CEMADEN – Dr Liana Anderson (CEMADEN)

14h30 – Intervalo

15h – Parte prática dos produtos da LASA – Dra Renata Libonati (UFRJ)

