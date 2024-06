Empreiteiras invadem e desmatam área de preservação ambiental em Campo Grande

DESTRUIÇÃO

Com mais de 150 focos de incêndio florestais no Pantanal, neste domingo (16), bombeiros monitoram o avanço do fogo no Mato Grosso

Nuvem de fumaça encobre reigão do Paraguai-Mirim em Corumbá (MS) Crédito IHP

Bombeiros de Mato Grosso do Sul, realizaram deslocamento neste domingo (16), da Barra do Rio São Lourenço, para verificar o avanço das queimadas na divisa com Mato Grosso, devido à dificuldade de acesso à região tiveram que utilizar drones.

Nas últimas 24h, segundo observado pelas equipes, o fogo não avançou. Por se tratar de uma região de difícil acesso, seguem monitorando com uso da tecnologia (por meio de drones).

As queimadas avançam em frentes distintas, em Puerto Quijarro, na Bolívia, bombeiros realizam o monitoramento do fogo, segundo assessoria de imprensa, neste momento o foco se concentra no país vizinho.

Na divisa com a Bolívia o monitoramento está sendo feito via rio com uso de embarcação para conter qualquer eventual avanço das chamas.

Conforme o Instituto Homem Pantaneiro são mais 150 focos de fogo registrados na região do Pantanal do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Dados de queimadas / Mapa Google 2024

Queimadas

Além do apoio da aeronave Air Tractor, militares do exército estão atuando na região do Forte Coimbra, trabalhando em aceiros para evitar que o fogo se alastre para outras regiões. Até o momento, não houve atualização de quantos hectares foram consumidos pelo fogo.

Os bombeiros militares, conseguiram extinguir o incêndio florestal que atingiu a região do assentamento São Domingos, no sábado (15), quando o fogo alcançou as margens da BR-262.

Fumaça densa dificulta trabalho

O trabalho segue no Paraguai-Mirim, imagens registradas pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP) mostram a região coberta por fumaça, um verdadeiro "nevoeiro".

A realidade de quem está no combate fica penosa devido "a dificuldade de respirar", segundo informou a assessoria de imprensa do IHP.

Monitoramento

Os registros realizados por drones são enviados para o Sistema de Comando de Incidentes (SCI), deste modo, estão traçando os próximos passos do planejamento e ações de combate. Enquanto as outras bases seguem o trabalho de monitoramento, prevenção e orientação da comunidade local.

Resgate de ribeirinhos

Com uso de embarcação, bombeiros resgataram uma família de ribeirinhos, na tarde da última sexta-feira (14), no Sítio Pioval, localizado a cerca de 90 minutos de barco, do município de Corumbá. No local estavam uma mulher e três crianças.

Mulher e três crianças foram levadas de barco para a cidade de Corumbá

Pior queimada desde 2020

De janeiro até esta terça-feira (11), 372 mil hectares foram destruídos por incêndios. Isso é 54% maior do que a afetada pelas chamas no mesmo período em 2020 -considerado o pior ano de queimadas no bioma-, quando 241,7 mil hectares queimaram até a data.

Os dados são do Lasa (Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais), do departamento de meteorologia da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Até esta sexta-feira (14), o bioma já teve, em 2024, 2.019 focos de incêndio, segundo a plataforma BD Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Em comparação, em 2023, durante o mesmo período, foram 133 focos.

Já em relação a 2020, apesar de a atual área de devastação ser maior, havia focos mais no mesmo período quatro anos atrás, 2.206.

** Colaborou Neri Kaspary

Assine o Correio do Estado