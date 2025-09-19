Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Empresa de delivery terá que indenizar cliente que acabou com a polícia na porta

Plataforma de serviço de entrega terá de compensar financeiramente consumidor surpreendido pela polícia e pelo dono de um restaurante de sushi na porta de casa, devido à falha de comunicação

Laura Brasil

19/09/2025 - 16h13
Continue lendo...

Após cancelar o pedido feito por uma plataforma de delivery e, horas depois, receber a polícia na porta acompanhada do dono do restaurante, cobrando pela entrega, um homem vai receber R$ 10 mil de indenização por constrangimento público.

O caso começou em 10 de março de 2023, quando o cliente, por meio de um serviço de entrega de alimentos, fez o pedido de um combo de sushi em um restaurante em Campo Grande.

A entrega ocorreu normalmente; no entanto, ao abrir o pedido, ele percebeu a falta de dez peças de um item, sendo que outras haviam sido entregues em seu lugar, que ele não havia solicitado.

Percebendo o erro, o consumidor fez uma reclamação na plataforma, que analisou o ocorrido, cancelou a compra, fez o estorno do valor pago e ainda concedeu um cupom de R$ 15 pelo transtorno.

Pouco depois, o cliente recebeu um telefonema do restaurante, em que uma pessoa, em tom agressivo, acusou-o de ter comido sem pagar pelo pedido.

Por volta das 23 horas, a polícia bateu na residência acompanhado do proprietário do estabelecimento, que queria receber o pagamento. Além disso, os policiais bateram também nos portões da casa de vizinhos.

Mesmo mostrando que havia entrado em contato com a plataforma de delivery, os agentes, em uma tentativa de conciliação, orientaram que fosse efetuado o pagamento de R$ 80 ao restaurante.

Indenização

O juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 14ª Vara Cível de Campo Grande, entendeu que o cliente sofreu constrangimento. A plataforma tentou argumentar que não tinha responsabilidade sobre o preparo ou entrega dos alimentos.

Ainda se apresentaram apenas como intermediária, que liga o consumidor aos estabelecimentos, portanto, segundo eles, não teria responsabilidade, já que haviam feito o estorno do valor pago no mesmo dia.

Na sentença, o magistrado destacou que cabia à empresa demonstrar fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor para se eximir da responsabilidade, o que não ocorreu. Segundo ele, embora o estorno tenha sido feito, a plataforma deixou de comunicar adequadamente o restaurante sobre o cancelamento, o que acabou provocando o desentendimento que resultou na ida da polícia à casa do autor.

O magistrado ressaltou que a empresa faz parte da cadeia de fornecimento e lucra com a intermediação, e como não conseguiu avisar corretamente o restaurante sobre o cancelamento do pedido, isso deu início a todo o mal-entendido.

"Não se discute a ausência de ingerência sobre a qualidade da refeição, mas a problemática criada pela requerida, que decidiu efetuar o cancelamento da compra sem comunicar a solução ao fornecedor, gerando danos ao requerente", registrou.

Quanto ao ressarcimento material dos R$ 80 pagos diretamente ao restaurante, ele foi negado, pois seria considerado duplo ressarcimento, já que a plataforma devolveu o dinheiro anteriormente.

Entretanto, o magistrado reconheceu que houve danos morais, devido à polícia ter ido até a casa do cliente, fato que foi divulgado em um jornal de notícias online.

"Aliás, um problema que poderia ser resolvido de forma tão simples ganhou notoriedade, constrangendo ainda mais o requerente, nos termos da notícia do jornal eletrônico da cidade, que afirmou que o 'consumidor comeu e não pagou'", destacou o magistrado, comprovando o abalo psicológico do autor, que, inclusive, mudou de endereço após o ocorrido.

Educação

UEMS abre inscrição para vestibular com mais de 800 vagas no Estado

O valor da taxa de inscrição é R$100 e a isenção pode ser solicitada até o dia 15 de outubro

19/09/2025 14h00

UEMS abre inscrição para vestibular com mais de 800 vagas no Estado

UEMS abre inscrição para vestibular com mais de 800 vagas no Estado Foto: Valdenir Rezende/Correio do Estado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) abriu nesta sexta-feira (19) as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular 2026 (PSV-UEMS 2026).

O Edital de Inscrição nº 178/2025 foi divulgado ontem (18) e o prazo para se inscrever vai até o dia 6 de novembro de 2025, exclusivamente de forma online, pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC). 

No total, são ofertadas 871 vagas entre os cursos de bacharelado e licenciatura em diversas áreas como Medicina, Direito, Agronomia, Enfermagem, Psicologia, Engenharia, Pedagogia, entre outros. 

Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$100, com possibilidade de solicitar a isenção do valor até o dia 15 de outubro. 

As provas serão aplicadas no dia 23 de novembro na parte da manhã em 18 municípios do Estado, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã e Corumbá. 

A prova

O exame terá 60 questões objetivas nas áreas de Ciência da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática, mais a prova de redação, de caráter classificatório. A duração máxima da prova será de cinco horas. 

O gabarito preliminar deve ser divulgado no dia 26 de novembro e o resultado final do processo sairá em 20 de janeiro de 2026, diretamente no site da FAPEC. 

A partir de fevereiro, os candidatos aprovados serão convocados para matrícula, conforme o calendário acadêmico da UEMS. 

No edital, estão asseguradas condições especiais para a participação de candidatos que necessitem de atendimento diferenciado, como pessoas com deficiência, lactantes e candidatos com transtornos globais do desenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista e a Síndrome de Asperger. A solicitação deve ser feita no ato da inscrição. 

É importante ressaltar que o acompanhamento das publicações e divulgações dos Editais e demais atos nos portais é de responsabilidade exclusiva do candidato ou candidata. 

Confira os cursos do UEMSVest distribuídos nas Unidades Universitárias. 

Aquidauana

  • Agronomia Bacharelado (Integral)
  • Direito Bacharelado (Noturno)
  • Engenharia Florestal Bacharelado (Integral)
  • Zootecnia Bacharelado (Integral)

Bataguassu

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Moreninhas

  • Administração Pública Bacharelado (Noturno)
  • Direito Bacharelado (Noturno)

Campo Grande Santo Amaro

  • Ciências Biológicas Bacharelado (Matutino)
  • Geografia Licenciatura (Noturno)
  • Fonoaudiologia Bacharelado (Matutino)
  • Letras Hab. Português/Espanhol e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)
  • Letras Hab. Português/Inglês e suas Literaturas Licenciatura (Noturno)
  • Medicina Bacharelado (Integral)
  • Psicologia Bacharelado (Matutino)
  • Pedagogia Licenciatura (Noturno)
  • Terapia Ocupacional Bacharelado (Matutino)
  • Turismo Bacharelado (Matutino)

Cassilândia

  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Coxim

  • Psicologia Bacharelado (Noturno)

Dourados

  • Ciências Biológicas Licenciatura (Noturno)
  • Ciência da Computação Bacharelado (Integral)
  • Direito Bacharelado (Matutino)
  • Enfermagem Bacharelado (Integral)
  • Pedagogia Licenciatura (Vespertino)
  • Sistemas de Informação Bacharelado (Noturno)

Jardim

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Maracaju

  • Administração Bacharelado (Noturno)
  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Mundo Novo

  • Agronomia Bacharelado (Integral)

Naviraí

  • Direito Bacharelado (Noturno)

Nova Andradina

  • Engenharia Civil Bacharelado (Noturno)

Paranaíba

  • Direito Bacharelado (Matutino)
  • Direito Bacharelado (Noturno)

Ponta Porã

  • Ciências Contábeis Bacharelado (Noturno)


 

Cidades

Peixes são retirados de poças onde o Rio da Prata secou em MS

O Instituto Guarda Mirim Ambiental iniciou, nesta sexta-feira (19), o resgate dos primeiros peixes em locais mais críticos onde o rio secou, em Jardim

19/09/2025 13h23

Imagem Dilvulgação

Os peixes que ficaram presos em poças começaram a ser retirados em um trabalho de voluntários, em duas das áreas mais críticas, em uma extensão aproximada de 6 km em que o Rio da Prata secou, acima da ponte do Curê, em Jardim.

Como explicou o presidente do Instituto Mirim de Guarda Ambiental, Nisroque da Silva Soares, as observações começaram no dia 6 de setembro, quando foi percebida a diminuição da água do rio na região.

Os peixes ficaram ilhados em poças que, com o passar dos dias e o calor intenso, foram diminuindo. Na manhã desta sexta-feira (19), a retirada dos peixes começou em dois locais onde a situação estava mais crítica para os animais.

No ano anterior, o Instituto realizou duas intervenções para a retirada dos peixes, e a estimativa foi a remoção de mais de 600 animais, que posteriormente foram devolvidos em outro ponto do rio.

Já nessa primeira intervenção, Nisroque explicou que o grupo vai atuar nas poças menores, em que os animais precisam ser retirados imediatamente devido à velocidade com que a água está evaporando.

A estimativa, segundo o presidente, é que uma das poças, onde os peixes estão lutando pela sobrevivência, tenha seis metros por dois, enquanto a outra possua dez metros por quatro.

Veja o resgate

 

 

Além dos voluntários do Instituto, outras pessoas irão participar. Neste ano, o Atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata e o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) não irão auxiliar com efetivo, mas enviaram recursos. Também auxiliam a Polícia Militar Ambiental (PMA) e proprietários rurais.

A ação ocorre com aval do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que autorizou a retirada dos animais.

Entre as espécies observadas, os peixes ilhados incluem:

  • piraputanga;
  • curimba;
  • lambari;
  • pequenos peixes.

Após a retirada os peixes são levados a outro ponto e devolvidos ao rio. 

Acompanhe:

 

Secas em principais rios de MS

Em 2024, como acompanhou o Correio do Estado, os principais rios que alimentam o Ecoturismo e o Pantanal secaram

Os rios da Prata e Miranda, os quais têm não só importância econômica – abastecendo água direta e exclusivamente ao menos três cidades de MS ou pouco mais da metade (51%) da população sul-mato-grossense –, mas também para a manutenção de um sistema complexo de biodiversidade, têm apresentado uma série de sinais de degradação, com trechos que chegaram a secar integralmente ao longo de 11 km de percurso.

Naquele período, tanto o Rio da Prata quanto o Rio Miranda sofreram pressão diante da estiagem severa e da constatação de passivos ambientais em áreas de Cerrado. Por isso, suas respectivas sobrevidas entraram na pauta de inquéritos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Espetáculo da natureza sul-mato-grossense

 

 

 

