Cidades

RADARES

Empresa de São Paulo vai operar "Big Brother" do trânsito

Serget Mobilidade Viária venceu a concorrência para fiscalização eletrônica com proposta de R$ 47,9 milhões por dois anos de contrato com a prefeitura da Capital

Leo Ribeiro e Daiany Albuquerque

Leo Ribeiro e Daiany Albuquerque

19/08/2025 - 09h00
A Serget Mobilidade Viária foi a vencedora da licitação feita pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para cuidar dos radares de Campo Grande.

Além dos equipamentos de costume para fiscalização do trânsito, também está prevista a implantação, por parte da empresa vencedora, de 85 câmeras de monitoramento, número quatro vezes maior que o atual, transformando o trânsito da Capital em um “Big Brother”.

A empresa venceu a concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os
R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame.

O contrato deverá ser assinado em 15 dias, segundo consta no edital, já que não houve apresentação de recurso por parte das outras concorrentes.

A vencedora é de São Paulo, entretanto, tem filiais espalhadas por vários estados brasileiros, inclusive em Mato Grosso do Sul, onde tem um escritório em Anastácio.

Apesar de não ter firmado contrato anterior nem com o governo do Estado e nem com a Prefeitura de Campo Grande, a empresa atua em Mato Grosso do Sul em duas rodovias federais, a BR-262 e a BR-419.

O contrato com o Ministério dos Transportes foi firmado em 2023 e tem vigência até o ano que vem, para “implantação e manutenção de dispositivos de segurança e de sinalização rodoviária”.

Em Campo Grande, o contrato prevê que a empresa vencedora será responsável pela “instalação, monitoramento e manutenção dos equipamentos registradores de infrações, incluindo o fornecimento de plataforma de gestão de dados, central de monitoramento, sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e o sistema de processamento de imagens e infrações de trânsito”.

Conforme mostrou matéria do Correio do Estado de maio deste ano, as câmeras serão do tipo pan-tilt-zoom (PTZ), equipamento que permite ao operador controlar remotamente a panorâmica, com movimentação horizontal de 360 graus e movimentação vertical de 180 graus (pan-tilt), além de produzir imagem de alta qualidade e ter memória de 512 MB RAM e 128 MB de memória flash. As câmeras deverão funcionar 24 horas por dia.

Atualmente, 20 câmeras PTZ já fazem o monitoramento de alguns pontos de Campo Grande, como na rotatória da Avenida Tamandaré com a Avenida Dom Antônio Barbosa e a Rua Dr. Euler de Azevedo e no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Avenida das Bandeiras.

Agora, porém, esse número será quadruplicado. Pelo documento, são sugeridos 65 novos endereços, o que significa que os 20 equipamentos já existentes devem ser mantidos ou aperfeiçoados.

A licitação também prevê a instalação e a manutenção de lombadas e radares eletrônicos em mais de 350 faixas de rolamento em Campo Grande.

Além dos equipamentos fixos, estão previstos mais três radares móveis de monitoramento de velocidade para a Capital.

TESTES

O edital também previa que os equipamentos seriam testados antes de a administração municipal declarar um vencedor. Em um dia de fiscalização, os equipamentos, aprovados pela equipe técnica do Executivo municipal, conseguiram flagrar uma série de infrações, que vão desde motoristas em alta velocidade até conversões proibidas e paradas indevidas pelas vias da Capital.

Os testes foram realizados no dia 6 em seis pontos distintos na cidade, sendo eles: 

  • Av. Afonso Pena esquina com a Rua Rui Barbosa no sentido centro/bairro;
     
  • Av. Júlio de Castilho, oposto ao número 810 no sentido bairro/centro;
     
  • Av. Duque de Caxias, próximo ao número 2.400 no sentido centro/bairro;
     
  • Rotatória na confluência das Avenidas Gury Marques, Costa e Silva, Senador Antônio Mendes Canale e Dr. Olavo Vilella de Andrade no sentido bairro/centro;
     
  • Av. Gury Marques próximo ao Anel Rodoviário no sentido bairro/centro; e
     
  • Sede Administrativa da AGETRAN (Av. Gury Marques, 2395).

O parecer técnico sobre os testes de seis tipos de equipamento trouxe que, logo no primeiro minuto de teste, no dia 6, um motociclista foi flagrado avançando o sinal vermelho no semáforo, como mostram os registros compilados.

Além disso, em um intervalo de apenas um minuto, por volta das 6h55min, o equipamento em teste na Afonso Pena flagrou dois veículos distintos cometendo infrações diferentes, sendo uma conversão proibida e uma parada indevida em cima da faixa de pedestres.

Antes do fim das 24 horas de teste dos equipamentos, esse radar ainda conseguiu captar uma série de outros veículos transitando pelo trecho em alta velocidade após as 19h.

CONTRATO ANTERIOR

A finalização deste processo de licitação põe fim ao contrato do município com o Consórcio Cidade Morena, que desde sua celebração, em 31 de agosto de 2018, já teve sete aditivos, que somaram R$ 54.820.284,75.

Apesar de ter acabado formalmente em setembro do ano passado, o grupo continuou operando os radares na Capital.

*Saiba

Apesar de o contrato com o Consórcio Cidade Morena ter acabado em setembro, o grupo seguiu aplicando multas, o que resultou em uma ação popular que pede a anulação de aproximadamente 320 mil autuações aplicadas no período na Capital. 

 

DECISÃO

Justiça manda DNIT religar radares em rodovias federais em 24 horas

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT), desde o dia 1° de agosto, mais de 40 mil quilômetros estão sem fiscalização eletrônica por falta de verba

19/08/2025 11h05

Justiça manda Governo Federal religar radares em rodovias federais

Justiça manda Governo Federal religar radares em rodovias federais Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Nesta segunda-feira (18),  juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, determinou a religação dos radares de mais de 40 mil quilômetros das rodovias federais, que estão desligados desde o dia 1° de agosto, após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT), emitir um comunicado afirmando que não havia verba suficiente.

A decisão diz: Determino que o DNIT comunique em até 24 horas às empresas concessionárias de radares nas Rodovias Federais, para que mantenho ligados e empleno funcionamento os radares definidos no “Acordo Nacional dos Radares”. As empresas devem assim atender a ordem em até 24 horas após a comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Após esse prazo, a sentença ainda penaliza com multa de R$ 50 mil aplicada a concessionária por cada radar que não estiver em funcionando, e ao DNIT o mesmo valor da multa, caso não comunique esta determinação a todas as empresas concessionárias de radares que prestam serviço às Rodovias Federais

No texto, a juíza estabeleceu prazo de 72 horas para que o Dnit apresente diagnóstico do período sem fiscalização e detalhe os valores necessários para retomar o acordo. Também determinou que a União exponha, em até 5 dias, um plano de recursos para custear o programa.

Ao comunicar a paralisação da fiscalização eletrônica, o DNIT sugeriu que as superintendências regionais melhorassem a sinalização, a iluminação nas estradas, e ainda fizessem campanhas educativas, além de usarem radares móveis.

Ainda conforme o Departamento, seria necessário R$ 364 milhões de recursos do Governo Federal para manter o pleno funcionamento dos radares, segundo o que estava previsto no Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - (PNCV), entretanto, de acordo com a Lei Orçamentária de 2025, apenas R$ 43 milhões foram recebidos, valor considerado insuficiente para manter os contratos.

Em contrapartida, o Ministério do Planejamento disse que a alocação de mais recursos este ano vai depender de “espaço fiscal” e que poderá discutir o assunto em 2026.

A magistrada responsável pela decisão que obrigou a religação dos radares, afirmou que os eles contribuíram para a redução de 24,7% nas mortes nas rodovias federais de 2010 a 2016, de 7.083 para 5.333 por ano, além de cortar pela metade o número de acidentes. Ela declarou que os aparelhos são usados em investigações criminais, como casos de roubo de carga e sequestros nas estradas.

Ela ainda ressaltou que a medida do Executivo federal representa “contradição e retrocesso na proteção social”, já que o próprio governo havia defendido no passado a manutenção dos radares. Na opinião dela, a ação pode configurar improbidade administrativa e crime de responsabilidade.

Acidentes

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, mais de 6 mil pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais. Ainda de acordo com a PRF, no primeiro semestre deste ano, foram 282 mortes, e esse número pode aumentar com a paralisação no funcionamento dos radares. 

“Uma vez que trechos críticos não são fiscalizados adequadamente pelo não funcionamento desses radares fixos, a gente certamente vai notar uma mudança de comportamento, então uma velocidade excessiva em pontos que a gente tem mapeados como críticos. Nossa preocupação é justamente ver em pontos que a gente tem hoje a mortalidade em nível mais baixo subir por conta da ausência de fiscalização", diz Mateus de Paula, coordenador da Comunicação Social - PRF.

Mato Grosso do Sul

De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, em Mato Grosso do Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT) é responsável pela gestão e manutenção das seguintes rodovias federais: BR-163, BR-060 e BR-463, sendo a BR-163 uma das principais rodovias do Estado.

A reportagem do Correio do Estado questionou o DNIT, sobre quantos radares estão desativados na região de Mato Grosso do Sul, em quais rodovias e qual a previsão de retorno, entretanto, até o fechamento dessa matéria não houve retorno.

pacote rodoviário

Agesul destina R$ 88 milhões a rodovia onde asfalto durou só um ano

Asfalto da MS-156, entre as cidades de Tacuru e Amambai, foi inaugurado em 2012, mas um ano depois já estava esburacado

19/08/2025 10h40

Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Por conta da baixa qualidade do pavimento, buracos surgiram logo após a entrega e agora a rodovia será praticamente reconstruída

Licitação anunciada nesta terça-feira (19) pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) prevê a destinação de pouco mais de R$ 88 milhões para restauração de 64,5 quilômetros da rodovia MS-156, entre as cidades de Amambai e Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Os recursos para o recapeamento são provenientes do financiamento de R$ 2,3 bilhões que o Governo do Estado obteve no ano passado do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e que devem ser investidos em 818 quilômetros de rodovias no Estado. 

A recuperação da MS-156, que terá custo de R$ 1,37 milhão por quilômetro, foi dividida em dois lotes, o que deve agilizar os trabalhos, uma vez que a tendência é de que empreiteiras diferentes comecem ao mesmo tempo em locais diferentes. 

Para o lote 1, numa extensão de 32 quilômetros, o valor máximo da licitação foi fixado em R$ 42.113.785,96. Na outra parte, de 32,5 quilômetros, o teto fixado pela Agesul é de R$ 45.922.377,85. A previsão é de que as duas propostas sejam abertas no dia 8 de setembro. 

O asfalto entre Amambai e Tacuru foi inaugurado no final de 2012, mas cerca de um ano depois já começou a apresentar problemas estruturais, com o surgimento de buracos em praticamente todo seu percurso. Outro trecho desta mesma rodovia, entre Amambai e Caarapó, numa distância de 74 quilômetros, já havia sido refeito em 2017, com investimento de R$ 55 milhões. 

PACOTE

Além dos R$ 2,3 bilhões do banco federal, o Governo do Estado é obrigado a destinar R$ 300 milhões a título de contrapartida para o pacote de obras rodoviárias que já está em andamento em diferentes regiões. A previsão é de que sejam feitos 570 quilômetros de asfalto novo e outros 250 quilômetros em pistas que serão restauradas. 

Além da “reconstrução” da MS-156, já estão em andamento os trabalhos de recuperação  de 111 quilômetros da MS-436, entre Figueirão e Camapuã, na região norte do Estado. A rodovia foi dividida em dois lotes, licitados por pouco mais de R$ 233 milhões. Cerca de um terço dos trabalhos já estão concluídos, conforme a Agesul. 

Além das licitações para recuperação das duas rodovias (MS-156 e 436), o Governo do estado também já concluiu ao menos quatro licitações para novas pavimentações com o dinheiro do BNDES, totalizando em torno de 86 quilômetros e investimentos da ordem de R$ 285 milhões. 

Uma destas novas pavimentações será a MS-289, numa extensão de 32 quilômetros, próximo da região onde serão investidos os R$ 88 milhões para recuperar a MS-156. O novo asfalto será na MS-289, no município de Amambai. Neste caso, o investimento será de quase R$ 105 milhões. 

Também já foi concluída a licitação para implantação de asfalto na MS-380, em Ponta Porã. Naquele município serão investidos pouco mais de R$ 141 milhões na construção de quase 40 quilômetros de asfalto ligando a área urbana à BR-463. 

Na região leste do Estado, em Selvíria, estão sendo iniciados os trabalhos para asfaltamento de 17 quilômetros na MS-344, com investimento de R$ 39,3 milhões. A rodovia foi dividida em três lotes e por enquanto existe previsão para asfaltar somente a parte inicial. 

