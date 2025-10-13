Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Empresa que rege obra de R$82 milhões será indenizada em mais R$10 mi em MS

Contrato firmado em 2021 busca a pavimentação de aproximadamente 40 quilômetros de rodovias na região de Chapadão do Sul

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/10/2025 - 12h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Por meio de um termo de reconhecimento de dívida publicado hoje (13) em Diário Oficial, o Executivo de Mato Grosso do Sul assume o pagamento de pouco mais de R$10 milhões de reais em indenização para uma empresa que rege uma obra com valores atuais acima de 82 milhões de reais. 

Essa indenização é relativa ao contrato de obra de R$82.230.345,20 atualmente, firmado em 2021 e que, na ponta do lápis, seria equivalente a 2.055.758,63 pagos por quilômetro pavimentado em Chapadão do Sul. 

Conforme exposto no Portal da Transparência de Mato Grosso do Sul, o contrato em questão data de 03 de agosto de 2021, com a TCL Tecnologia e Construções para a "implantação e pavimentação asfáltica das rodovias MS-425, MS-229 e MS-320, trecho de 40,37 quilômetros entre a BR-060 e a MS-316. 

Pelos valores da época, a contratação firmou o pagamento de R$1.329.021,5395 por quilômetro, que somavam o acordo inicial de R$53.160.861,58, aditivado e dilatado posteriormente.

Para efeito de comparação, há R$276.169.461,16 sendo pagos pelo governo do MS para a empreiteira S.A.Paulista de Construções e Comércio, que venceu a licitação por WO - e tem sede em uma das regiões mais nobres da capital de São Paulo o bairro de Itaim Bibi -, para execução de 63 km de asfalto, o que dá exatos R$4.383.642,240634921 por quilômetro, ou seja, mais que o dobro do contrato firmado em 2021. 

Nesse caso citado acima, como bem acompanhou o Correio do Estado, já que cinco das sete empresas que manifestaram interesse na abertura da licitação nem sequer apresentaram a documentação, enquanto uma sexta foi julgada "inabilitada" antes mesmo da entrega das propostas, motivo pelo qual a empresa paulista nem se preocupou em baixar o valor inicial estipulado pelo Governo do Estado. 

Em números mais exatos, os mesmos 40 quilômetros que em 2021 custavam 1.329.021,5395, se levado o valor praticado neste contrato com a S.A.Paulista, saíram por 2.783.264,914688839 este ano, que é, de fato, mais do que duas vezes o valor em cerca de quatro anos. 

Indenização

Esse empreendimento foi anunciado em janeiro de 2021, como parte de um pacote de R$ 376 milhões para pavimentação e restauração de 296 quilômetros de estradas sul-mato-grossenses.

Conforme o termo de reconhecimento de dívida, o governo deverá realizar o pagamento da 21ª medição final de  reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro, indenizando a TCL em exatos R$10.203.269,52. 

Como detalhado, o valor corresponde: à soma da 21° medição final no valor de R$ 6.413.211,52; 21ª medição final de reajustamento, no valor de R$ 2.126.670,66, e reequilíbrio econômico-financeiro no valor de R$ 1.663.387,34. 

Com o contrato assinado no início de agosto de 2021, o primeiro termo aditivo demorou menos de dois meses para ser celebrado e data de 28 de setembro daquele ano, segundo consta exposto no Portal da Transparência, quando alterada a responsabilidade técnica pela execução da obra para inclusão de dois engenheiros civis. 

Já em 23 de setembro foi publicado termo aditivo, ocasião em que o acordo subiu de preço e o prazo também foi dilatado em seis meses (180 dias). 

 

Assine o Correio do Estado

FLAGRANTE

Professor estupra menino de 8 anos e é preso em aldeia de Dourados

Vítima foi convidada para ir buscar lenha com o agressor e relatou o ocorrido para os pais quando chegou em casa

13/10/2025 12h15

Compartilhar
Homem de 32 anos estupra menino de 8 anos em aldeia de Dourados

Homem de 32 anos estupra menino de 8 anos em aldeia de Dourados Foto / Osvaldo Duarte / Dourados News

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira, um homem de 32 anos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. O caso ocorreu na aldeia Panambizinho, em Dourados, a 211,3 km de Campo Grande.

Segundo a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), a vítima é um garoto de 8 anos. Convidado pelo homem para acompanhá-lo na busca por lenha por perto da aldeia, o crime aconteceu no final da tarde e início da noite de ontem (12).

Ao chegar em casa assustado, os pais da criança notaram o comportamento do filho e o questionaram sobre o que teria acontecido para estar daquele jeito. Em relato, o menino contou que o homem o beijou à força e estuprou.

Após contar para os pais, a família seguiu para a Delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O agressor, foi identificado como professor substituto da rede pública, mas de acordo com a rede de ensino da comunidade indígena, o homem estava inativo e não atuava na escola da aldeia.

Na manhã desta segunda-feira, o homem foi localizado pela Polícia Militar, detido e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Encaminhado para a Depac, durante interrogatório, o suspeito não negou, nem confirmou o crime.

A vítima realizará exames e o caso segue sendo investigado.

(Com informações do Dourados News)
 

ECOTURISMO

Bonito ultrapassa 200 mil turistas em 2025

Número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes

13/10/2025 12h00

Compartilhar
Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito

Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito Foto: Daiany Albulquerque

Continue Lendo...

Bonito ultrapassou a marca de 200 mil turistas no ano de 2025. O destino alcançou esse número em setembro, a três meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 220.243 turistas entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS Nº DE TURISTAS
Janeiro 36.858
Fevereiro 17.017
Março 25.849
Abril 25.478
Maio 22.977
Junho 14.675
Julho 25.849
Agosto 24.413
Setembro 27.127

* Total: 220.243 (janeiro a setembro)

O número é 2,73% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 214.391 visitantes.

No ano de 2024, Bonito também alcançou 200 mil turistas no mês de setembro e quase chegou aos 300 mil visitantes no ano todo.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,77%), Paraná (8,75%), Rio de Janeiro (8,17%), Santa Catarina (7,50%), Rio Grande do Sul (6,79%), Mato Grosso do Sul (5,73%), Minas Gerais (5,46%), Distrito Federal (1,87%), Ceará (1,64%), Espírito Santo (1,54%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,12%), Sul (25,88%), Centro-Oeste (10,15%), Nordeste (6,52%) e Norte (1,32%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,51%), Paraguai (1,39%), Estados Unidos (1,01%), Alemanha (0,93%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (220.243) que estiveram em Bonito e região, 24.965 desembarcaram pelo aeroporto. O número representa um aumento de 17,45% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 21.255 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 640.338 visitas, um aumento de 1,91% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 628.366 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em setembro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 4 dias

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

2

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 5 dias

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)
Loterias

/ 3 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3508, quinta-feira (09/10)

4

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito
águas cristalinas

/ 3 dias

Sérgio Coutinho volta ao centro das investigações em esquema de fraudes em Bonito

5

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 4 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06007-0, quarta-feira (08/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 02/10/2025

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito