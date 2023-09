Presidente do Tribunal de Justiça de MS publicou nota lamentando a morte do comunicador e ex-senador. Falecimento lembrado por Beto Pereira em sessão no Congresso - Arquivo/Correio do Estado

Diante do falecimento do empresário e jornalista Antônio João Hugo Rodrigues, que já ocupou o cargo de diretor do Correio do Estado e de inúmeros outros veículos de comunicação de Campo Grande, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins, expressou seu pesar pela perda.

Martins lembrou de AJ, como era conhecido, como um “jornalista combativo” e afirmou que a história do empresário se mistura com a de Campo Grande, já que, por meio de seus negócios, seja na comunicação ou na política, deu grande contribuição para o crescimento da Capital.

O desembargador ainda ressaltou a participação ativa de Hugo Rodrigues na política, sendo um grande articulador, que chegou a ser suplente do senador Delcídio do Amaral, atuando no Congresso Nacional.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Antônio João Hugo Rodrigues e afirmo que Campo Grande perde um jornalista combativo. Antenado, nunca deixou passar uma oportunidade e, inclusive na política, fez história.Será para nossa cidade sempre um exemplo de talento e coragem.”, afirmou em nota.

O empresário também foi lembrado na sessão desta terça-feira (19), na Câmara dos Deputados. Quem registrou o falecimento do ex-senador foi o parlamentar de MS, Beto Pereira.

“MS perde um grande líder na comunicação de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul”, disse aos colegas, destacando que o empresário era corajoso e tinha espírito empreendedor.

OUTRAS HOMENAGENS

Amigos de longa data de AJ, os ex-senadores Pedro Chaves e Delcídio do Amaral relembraram momentos que vivenciaram ao lado do empresário. De acordo Delcídio, apesar das atitudes polêmicas, Antônio João tinha um grande coração.

O político enfatizou que é grato pelo tempo que atuou junto com seu suplente no Senado Federal. Segundo ele, o último encontro com o comunicador foi na semana passada, quando almoçaram juntos.

Por sua vez, Pedro Chaves, que era amigo de infância do empresário, disse que Hugo Rodrigues deixa um legado como ícone da política e do jornalismo de Mato Grosso do Sul.

"Quem quiser saber do nosso estado obrigatoriamente tem que ler tudo que ele escreveu em relação ao Estado, nossa Capital e a divisão do Estado", disse.

Outras pessoas que mantinham contato com Antônio João, seja de forma pessoal ou profissional, também compareceram ao velório, na capela do cemitério Memorial Park, para prestar as últimas homenagens.

Entre eles está o presidente da Assembleia Legislativa de MS, o deputado Gerson Claro, que se manifestou por meio das redes sociais. Na postagem o parlamentar disse que Campo Grande perde uma figura que muito contribuiu para o crescimento da Capital.

Já o deputado André Borges, afirmou que João Antônio era culto, inteligente e mantinha-se atualizado a respeito do que acontecia na cidade.

A Câmara Municipal de Campo Grande e a Assembleia Legislativa aprovaram moção de pesar pelo falecimento do comunicador.

A causa da morte foi complicações cardíacas. Antônio João tinha 75 anos e nasceu, viveu e faleceu em Campo Grande.

