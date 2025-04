Empresário preso em Operação da Dracco é sócio de cerealista de Campo Grande

Influenza

A vacina está disponível para todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

Para quem não consegue ir a uma unidade de saúde em dias úteis, o feriado desta semana é uma oportunidade de preencher o cartão de vacinação, especialmente com dose da Influenza.

Com a capital em situação de emergência desde o dia 26 de abril em razão do avanço da SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), a vacinação contra gripe será mantida durante todos os dias do feriado do Dia do Trabalhador.

No dia 1º de maio (quinta-feira), dois pontos de vacinação estarão abertos em bairros das regiões leste e norte de Campo Grande.

No Jardim Noroeste, estará acontecendo a aplicação na praça localizada na rua Indianápolis nº 1949, das 9h às 14h.

No bairro Monte Castelo, a vacinação acontece no Mercado Gaúcho, na Avenida Norte nº 211, das 9h às 15h.

No dia 2, sexta-feira, a aplicação continua em dois supermercados: no Comper Tamandaré, na Avenida Tamandaré nº 635; e no Fort Parati, na Rua da Divisão nº 1.208, das 9h às 15h nos dois locais.

Já no sábado, dia 3, o atendimento ao público será no Pátio Central Shopping, no centro da cidade, das 9h às 16h. No domingo (4), as doses serão aplicadas no Shopping Norte Sul Plaza, das 11h às 17h.

Para conseguir a dose ser vacinado, o cidadão precisa apresentar um documento pessoal com foto. A vacina está disponível para todas a população a partir de seis meses de idade.

Aumento de casos

A estratégia de intensificação da vacinação na população se dá em meio ao aumento de casos de SRAG, que já causou 66 mortes em Campo Grande desde janeiro.

Segundo a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), seis crianças com menos de um ano de vida morreram por causa de vírus respiratórios, sendo o principal, o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), responsável pela bronqueolite.

Para a secretária municipal de saúde, Rosana Leite, a falta de leitos em UTI pediátrica e neonatal também é um fator agravante da situação.

A partir do agravamento da situação, a Secretaria Estadual de Educação (SED) divulgou nesta terça-feira (29) uma lista de recomendações na escolas da rede estadual de ensino, como uso de máscaras em caso de sintomas, distanciamento social e isolamento em casos positivos do vírus.