Empresário que deu golpe até em igreja é preso no Paraná - Reprodução Policia Civil do Paraná

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O empresário Lucas Oliveira Pecini, de 27 anos, foi preso nesta terça-feira (5), suspeito de praticar golpes contra professores, empresários e até mesmo contra uma igreja, em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, o douradense, que estava foragido e vivendo em um apartamento na região central de Londrina, no Paraná, era proprietário de uma vidraçaria, realizava vendas e não concluía os serviços.

Em algumas situações, em que as vítimas tentaram cobrar o prejuízo, terminaram sendo ameaçadas pelo golpista.

Além disso, conforme levantado durante as investigações, o autor enganava as vítimas de diversas formas, como fechando contratos de compra de veículos sem realizar o pagamento. Ele também teria adquirido joias no valor aproximado de R$ 100 mil, pagas com cheques sem fundos, entre outras fraudes.

Operação Máscara

A ação ocorreu em parceria entre a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com auxílio da Delegacia de Estelionatos de Londrina, no Paraná. A operação, denominada Máscara, resultou no cumprimento do mandado de prisão contra o autor, encontrado em um apartamento na região central do município paranaense.

Conforme informou a Polícia Civil, por meio do 1º Distrito Policial de Dourados, o criminoso causou danos patrimoniais significativos, gerando prejuízos à economia local. Devido à gravidade e à reiteração da prática criminosa, a polícia entrou com pedido de prisão preventiva, que foi acatado pelo Poder Judiciário.

Após o investigado fugir de Dourados, a polícia iniciou as buscas por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1º DP e, com auxílio da Delegacia de Estelionatos, identificou que ele estaria residindo em Londrina (PR).

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a pedido do delegado responsável pela investigação, Demerval Neto, a equipe policial localizou, no apartamento do criminoso, uma joia que havia sido obtida em um dos golpes.

No município de Dourados, foi apreendido um carro ligado aos crimes, que havia sido repassado pelo autor a um terceiro.

Após o cumprimento da prisão, o empresário deverá ser transferido para Dourados, onde responderá pelos crimes.

Assine o Correio do Estado