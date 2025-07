Encomenda suspeita expõe laboratório de drogas e mais de R$100 mil em produtos em Campo Grande

FIM DE SEMANA

Para os veículos mais pesados, a alternativa é trocar um trecho de 29,8 quilômetros, por outro cerca de 26 km mais longo

Com as interdições em trechos da BR-163/MS, entre os quilômetros 484 e 486, caminhoneiros que entram em Campo Grande pela saída de São Paulo devem pensar bem o trecho para não cair em um congestionamento de horas próximo da antiga Uniderp Agrárias, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicando rota alternativa.

Toda essa movimentação fora do comum será necessária inicialmente apenas durante este final de semana, já que haverá o içamento das vigas de transposição do Viaduto Jardim Veraneio, como explicou o Correio do Estado que está na reta final de construção.

Ao Correio do Estado, a PRF reforçou que estará presente apenas no trecho em obras para o reforço no policiamento, visando "garantir a segurança dos usuários da via e promover a fluidez do trânsito".

"A PRF orienta que todos os condutores planejem sua viagem com antecedência, considerando possíveis atrasos e avaliando rotas alternativas", expõe a Polícia Rodoviária Federal em nota.

Caminho alternativo

Com o trecho em obras, há soluções para todos os tipos de veículos, como no caso do carro de passeio, a opção que se mostra mais vantajosa para evitar qualquer congestionamento é escolher trafegar pela região mais urbana da Capital.

É importante lembrar que o tráfego no trecho de obras funcionará no sistema "pare e pare", ou seja, quando ambos os sentidos são bloqueados de forma simultânea, por cerca de 45 minutos.

Com a liberação alternada das pistas em um intervalo médio de 15 minutos entre as desobstruções, é quase inevitável que algumas filas se formem e que o tempo seja suficiente para desafogar os veículos que se acumularam por essa quase uma hora.

Para os veículos mais pesados, a alternativa é trocar um trecho de 29,8 quilômetros, por outro de quase 57, em uma caminho cerca de 26 km mais longo. "Uma das rotas possíveis é o desvio pela região do Indubrasil", complementa a PRF.

Ou seja, para bitrens, carretas e/ou demais caminhões que entram em Campo Grande, vindos por exemplo da direção de São Paulo pela BR-163, a melhor opção talvez seja pegar à esquerda ao invés de seguir pela rodovia.

Tanto no sábado como no domingo, as pistas devem ficar interditadas entre 5 horas e 17h30 em ambos os dias, com liberação definitiva no fim da tarde.

Com a previsão de instalação de condomínio de alto padrão nessa região, esse projeto busca melhorar a mobilidade e a segurança do trânsito.

Ao todo, serão quatro alças de acesso à rodovia em um investimento privado de R$25 milhões.

Fique atento

Mesmo com a presença de agentes para controle do tráfego, e as interdições acontecendo durante o final de semana, que seria um período com menor movimentação de veículos, ainda assim é preciso estar atento na segurança.

Nesse sentido, a PRF deixa uma série de orientações aos motoristas que forem transitar próximos ao trecho em obras:

Mantenha distância segura do veículo à frente;

Respeite a sinalização e as orientações dos agentes e funcionários da obra;

Redobre a atenção, especialmente em trechos com pista estreita e trabalhadores na via;

Evite manobras bruscas e ultrapassagens indevidas;

Deixe o acostamento livre, pois ele deve ser utilizado exclusivamente para o tráfego de veículos de emergência;

Tenha paciência e colabore para um trânsito mais seguro para todos.

"A PRF segue monitorando o tráfego e permanece à disposição para auxiliar os condutores e garantir a segurança viária durante todo o período de obras", conclui a instituição.

**(Colaborou Karina Varjão)

