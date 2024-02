'Enem dos concursos' chega a 1,5 milhão de inscrições na semana final

SAÚDE

Secretária afirmou que a área, projeto e local do hospital serão divulgados no primeiro semestre de 2024

Médica, Rosana Leite de Melo tomou posse como titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), na manhã desta segunda-feira (5), na sede administrativa da Sesau, localizada na rua Bahia, número 280, Centro, em Campo Grande.

Ela entra no lugar do médico e vereador Sandro Benites (Patriota) , que voltará a assumir a cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande, em busca da reeleição em 2024. Com isso, o suplente, Paulo Lands (Patriota) , deixa o cargo.

O biólogo, Aldecir Dutra de Araújo, também assumiu como secretário-adjunto da Sesau, ao lado de Rosana Leite, em cerimônia de posse realizada nesta manhã (5).

Rosana Leite é médica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), residente em Cirurgia Geral pelo Hospital Servidor Público Municipal (SP), residente em Cirurgia Oncológica no Hospital AC. Camargo e especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço.

Aldecir Dutra (secretário-adjunto da Sesau), Adriane Lopes (prefeita de Campo Grande) e Rosana Leite (secretária da Sesau). Foto: Marcelo Victor

Foi professora da faculdade de Medicina da UFMS, médica-cirurgiã de Cabeça e Pescoço do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), presidente do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) entre 2016 e 2017, secretária-executiva da Comissão Nacional de Residência Médica no Ministério da Educação entre 2017 e 2018, diretora de Educação em Saúde do Ministério da Saúde entre 2018 e 2019, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 no Ministério da Saúde em 2021 e secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) em 2022, 2023 e 2024.

Aldecir Dutra é biólogo, pós-graduado em Saúde Pública e Entomologia. É servidor público há 35 anos e mestrando em Saúde Pública.

Atuou como diretor distrital da extinta Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), vinculada ao Ministério da Saúde, entre 1995 e 1998, no município de Jardim, em Mato Grosso do Sul.

Rosana Leite, nova secretária da Sesau. Foto: Marcelo Victor

Foi diretor-administrativo da Sesau entre 1998 e 2004. Atuou como coordenador estadual de Controle de Vetores em Mato Grosso do Sul de 2006 a 2012.

Foi secretário municipal de Saúde nos municípios de Camapuã, de 2013 a 2016, e Miranda, de 2020 a 2021. Esteve à frente do serviço de Vigilância em Saúde do município de Ribas do Rio Pardo, entre 2021 e 2022.

De acordo com Rosana Leite, sua missão é ser referência em gestão e investir em recursos tecnológicos, como teleconsulta, hiperconsulta e agendamento exames por meio de aplicativos.

“Nós fizemos todo um planejamento e um plano de ação, como focar, principalmente, não só na atenção básica, que é importante, mas na inclusão tecnológica. Então, forma macro, não só a APS, mas principalmente a inclusão digital que isso vai retroalimentar todas as outras ações. Nós temos vários aplicativos, vários sistemas, mas o que é que nós identificamos é que algumas pessoas não conseguem utilizar, existem barreiras. A gente quer que a pessoa pegue lá no Conecte SUS e marque sua consulta, como teleconsulta e hiperconsulta. Não basta para a gente apenas criar um equipamento, estamos esperando que a população de fato use”, disse a secretária de saúde.

A prefeita, Adriane Lopes, desejou boas-vindas a Dr. Rosana Leite e Aldecir Dutra e afirmou que confia no trabalho de ambos.

“Com muito trabalho, dedicação e compromisso nós vamos dar continuidade a tudo que nós acreditamos e a tudo que a população de Campo Grande espera de todos nós. Quando a gente vai para a missão a gente abre mão de alguns projetos pessoais, a gente deixa de lado, às vezes, aquilo que é importante para aquele momento. Mas a gente foca em soluções, a gente foca naquilo que as pessoas têm cobrado. O intuito agora não é zerar e recomeçar e sim dar continuidade a um trabalho que já foi iniciado, a valorização dos nossos servidores, o trabalho feito com excelência, trazendo modernidade para dentro da gestão”, disse a prefeita.

HOSPITAL MUNICIPAL

Ex-secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, anunciou, em setembro de 2023, a construção do Hospital Municipal de Campo Grande .

Porém, até o momento, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) não divulgou o local, área, projeto ou estudo .

Conforme publicado pelo Correio do Estado em setembro de 2023, o investimento seria de R$ 200 milhões em uma área de 20 mil m² .

O centro médico teria no mínimo 250 leitos, com possibilidade de aumentar para até 500 leitos, 25 salas de diagnóstico, 10 salas no centro cirúrgico e capacidade para atender até 1.500 pessoas por mês.

A secretária assume a pasta com a promessa de tirar o Hospital Municipal do papel. Adriane Lopes e Rosana Leite afirmaram que a área, projeto e local do hospital serão divulgados no primeiro semestre deste ano.

“Dr. Rosana já estava acompanhando a parte técnica, já estava nas mãos dela e agora ela vai dar continuidade. Num curto espaço de tempo, nós vamos convidá-los para novidade e já anunciar o local e como vai ser”, disse a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

A ideia de implantar um hospital municipal na Capital já existe há mais de 10 anos e nunca saiu do papel por esbarrar na falta de recursos para a construção. Gestões anteriores da Sesau tentaram recorrer ao governo federal, por meio de emendas parlamentares ou pelo Ministério da Saúde, mas o recurso nunca foi repassado.