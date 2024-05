ENEM: Estudantes podem se inscrever a partir de amanhã (27)

MATO GROSSO DO SUL

Início de semana será de frio, baixas temperaturas, clima gelado e céu nublado, mas o meio/fim de semana será de calor, sol, altas temperaturas e céu azul

Semana começou gelada “trincar os dentes” em Mato Grosso do Sul, mas vai terminar com um calorão “de rachar”. Ao longo da semana, o sul-mato-grossense vai ter que trocar o mate pelo tereré.

Domingo (26), segunda (27) e terça-feira (28) serão de frio, baixas temperaturas e céu nublado. Na quarta-feira (29), o clima gelado se despede, o sol reaparece e o tempo começa a esquentar.

Na quinta (30), sexta-feira (31) e sábado (1º), o calor volta com tudo e os termômetros subirão para 30ºC, com sol e céu azul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo (perigo potencial) de declínio de temperatura para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Alerta amarelo (perigo potencial) de declínio de temperatura. Mapa: Divulgação/Inmet

Frente fria, aliada ao avanço de cavados e atuação de área de baixa pressão atmosférica, trouxe chuva e derrubou as temperaturas.

Após chuva de 50 milímetros na sexta-feira (24) , Mato Grosso do Sul não tem previsão de chuva para esta semana. A chuva foi suficiente para aumentar a umidade relativa do ar, melhorar a qualidade de respiração, provocar leve queda nas temperaturas e “reanimar” a plantação de milho no Estado.

A 26 dias do início do inverno, as frentes frias ganham força e se tornam cada vez mais comuns no Estado. A tendência é que com o fim do outono e chegada do inverno, temperaturas baixam sejam registradas com maior frequência.

Confira as temperaturas mínimas deste domingo (26):

Município Temperatura (ºC) Sensação térmica (ºC) Sete Quedas 9,3ºC - Amambaí 10,3ºC - Aral Moreira 7,4ºC - Juti 9,9ºC Caarapó 11,2ºC - Laguna Carapã 11,2ºC - Ponta Porã 6,6ºC 2ºC Jardim 11,5ºC - Bonito 10,3ºC 7ºC Campo Grande 11,2ºC 8ºC Três Lagoas 14,8ºC - Paranaíba 16,5ºC - Chapadão do Sul 13,5ºC - Corumbá 12,5ºC 9ºC

* Fonte: Natálio Abrahão

TCHAU FRIO, OI CALOR

O frio permanece até terça-feira (28) em Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira (29), o clima gelado se despede, o sol reaparece e o tempo começa a esquentar. Na quinta (30), sexta-feira (31) e sábado (1º), o calor volta com tudo.

O início de semana será de frio, baixas temperaturas, clima gelado e céu nublado, mas o meio/fim de semana será de calor, sol, altas temperaturas e céu azul.

Entre extremos, Ponta Porã registrou mínima de 8ºC neste domingo (26), mas, no sábado (1º), terá calorão de 27ºC.

Isto porque a frente fria que está estacionada em Mato Grosso do Sul irá perder força, se afastar e dar espaço a uma massa de ar quente.

Com a proximidade do inverno, a tendência é que outras frentes frias atinjam o Estado nas próximas semanas.

“Pode começar a dar uma aquecida no meio da semana. Mas a noite e madrugada continua sendo fria, nessa época do ano como o ar é mais seco, a noite e madrugada a gente já sente o friozinho. o frio vai começando a, gradativamente, perder força na terça e quarta-feira. Eu diria que a partir de quarta, quinta-feira principalmente, as temperaturas começam a subir gradativamente”, disse o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, ao Correio do Estado.

CUIDADOS

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: