Enem: Com mais de 24 mil pedidos de isenção em MS, inscrições terminam nesta sexta (16)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam nesta sexta-feira (16) sem previsão de prorrogação. Interessados em participar podem fazer o cadastro na Página do Participante. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

De acordo com o Ministério da Educação, até o momento, foram aprovadas mais de 24 mil isenções em Mato Grosso do Sul. Para aqueles que não tiveram o pedido aprovado, a taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até 21 de junho através de boleto, pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança.

A participação gratuita no Enem é prevista para pessoas matriculadas na 3ª série do ensino médio (neste ano de 2023), em escolas da rede pública declaradas ao Censo Escolar; que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada; e em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

Vale destacar que a aprovação da isenção da taxa ou da justificativa de ausência, na edição de 2022, não significa que a inscrição para o Enem 2023 foi realizada. É necessário se inscrever no exame para participar.

O edital com o cronograma e as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado.

Critérios

A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) traz também critérios para correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso.

Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site.

Para realizar a inscrição e os demais procedimentos, os interessados devem utilizar o login único da plataforma Gov.br. No caso de não lembrar a senha cadastrada, é possível recuperá-la. Basta entrar na página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”.

Em seguida, selecione a opção “Esqueci minha senha”. Feito isso, aparecerão diversas formas de recuperar a conta. O participante, então, deve selecionar uma das alternativas.

Orientações

O portal do Instituto conta com uma página em que é possível encontrar as principais orientações para os participantes do Enem. Há também uma seção destinada às perguntas frequentes sobre o exame. Com isso, os interessados podem conferir os questionamentos mais comuns e os respectivos esclarecimentos.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

