Cidades

TEMPORAIS

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

Início da semana que vem tem previsão de tempestades com rajadas de vento e é necessário algumas prevenções

Noysle Carvalho

19/09/2025 - 12h30
Com previsões de tempestade para o próximo domingo (21) e segunda-feira (22), Energisa conta com plano de contingência para ambos os dias. 

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS) e pelo NetClima, o início da próxima semana pode chuvas intensas em Mato Grosso do Sul.

A previsão é que rajadas de vento acompanhem as tempestades em todo o estado sul-mato-grossense. Com isso, a Distribuidora de Energia preparou orientações para a população sobre segurança no período.

O plano para imprevistos ou eventuais danos causados pela tempestade, conta com diversas equipes da distribuidora espalhadas pelas principais regiões do estado que estão reforçadas. Com tecnologias que permitem religamento e isolamento de trechos, a intenção é agilizar o retorno do fornecimento de energia antes mesmo da conclusão dos serviços, se vier acontecer a queda.

Segundo o coordenador do Centro de Operação Integrado da Energisa do estado, Marcelo Santana, a precaução é devido a combinação de chuvas com ventos fortes e descargas atmosféricas, fatores de risco para rede elétrica. Além disso, a quebra de galhos, quedas de grandes árvores ou objetos arremessados pela força do vento contra a rede também são motivos de preocupação.

Ele ainda ressalta que devido a combinação, outros fatores podem atrasar o atendimento das equipes, por isso a necessidade de prevenção. “Também é comum surgirem atoleiros e o transbordamento de riachos e alagamentos das vias, especialmente nas áreas rurais, o que pode dificultar a chegada das equipes em áreas mais distantes”, comenta.

Algumas recomendações para os dias de tempestades vão desde cuidados para evitar choques elétricos a outros acidentes em decorrência das chuvas.

“Evite manipular cabos ou antenas, ficar em locais descampados e se aproximar de cabos rompidos ou postes danificados, pela possibilidade de estarem energizados", alertou o coordenador.

Para prevenção é recomendado evitar objetos soltos na frente de casa ou no quintal, pois eles podem ser arremessados pelo vento e provocar descargas e falta de energia ao acertar as redes elétricas.

Além disso, a coordenadora de Segurança, Renata Rodrigues de Paula, lembra que devido a intensidade da tempestade prevista é necessário também retirar equipamentos da tomada, para evitar prejuízos dentro de casa.

“Alguns eletrodomésticos são mais sensíveis, como computadores e televisores. Então, a orientação é desligar da tomada quando começar uma chuva muito forte. Resguardar os equipamentos com uso de dispositivos de proteção de surtos (DPSs), também é uma forma de prevenir danos elétricos”, explica.

Outras medidas de proteção são, se possível, tirar os eletrodomésticos de perto das janelas e portas, ou deixá-las bem fechadas ao menor sinal de chuva. Alguns equipamentos ao entrar em contato com a água podem gerar curto-circuitos e problemas irreparáveis nos componentes internos de computadores e notebooks, por exemplo.

Confira dicas para evitar acidentes com rede elétrica em período chuvoso:

  • Evite usar chuveiro elétrico durante tempestades, pois há risco de choque em caso de raios na rede elétrica;
  • Evite contato direto com objetos de estrutura metálica, como fogões, geladeiras e torneiras, que estejam ligados à eletricidade;
  • Se estiver dentro de um carro durante uma tempestade, permaneça no veículo, pois oferece proteção contra raios;
  • Durante uma tempestade, evite utilizar celular enquanto estiver carregando;
  • Evite locais abertos e superfícies planas, como campos de futebol, piscinas, rios ou mares. Procure abrigo em um local seguro, mas não se esconda debaixo de árvores;
  • Não manipule equipamentos conectados à tomada, antena ou rede telefônica;
  • Em caso de fios elétricos partidos ou caídos na rua, mantenha distância.

É recomendado que comunique as ocorrências que envolvem a rede elétrica por meio dos canais de atendimento da Energisa.

GOLPE

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

Conforme o relato da vítima, o veículo modelo 2019 foi anunciado por R$ 160 mil

19/09/2025 12h00

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet

Homem perde R$ 50 mil ao tentar comprar caminhonete pela internet FOTO: Divulgação PCMS

Nesta quinta-feira (18), um morador de Três Lagoas, distante aproximadamente 327 quilômetros de Campo Grande, registrou boletim de ocorrência em Dourados, após ser vítima de um golpe envolvendo a compra de uma caminhonete Hilux anunciada no Marketplace, do Facebook.

Conforme o relato da vítima, o veículo modelo 2019 foi anunciado por R$ 160 mil. Interessado, ele entrou em contato com o suposto vendedor, que informou que a caminhonete estaria com um sobrinho em Dourados e forneceu um endereço na Vila São Luiz.

O possível comprador foi até o local para ver o veículo, onde conheceu um homem que se apresentou como sobrinho do proprietário e chegou a experimentar o veículo. Durante a negociação, foi orientado a não comentar sobre valores com o verdadeiro dono da caminhonete.

Após dar uma volta na caminhonete, a vítima transferiu R$ 50 mil, divididos em duas transferências de R$ 30 mil e R$ 20 mil, via Pix, para uma conta indicada pelo suspeito.

Enquanto isso, o golpista mantinha contato com o proprietário do veículo, dizendo que a compra seria para um funcionário e pedindo que confirmasse falso parentesco com o comprador, sem mencionar valores.

Ao perceber que havia sido enganado, o morador de Três Lagoas procurou a delegacia de Dourados, onde formalizou a denúncia de estelionato. 

gestão tributária

Sem licitação, Adriane garante R$ 8,6 milhões a ex-secretário

Disney de Souza Fernandes, dono de empresa de tecnologia, foi secretário de finanças nas administrações de Juvêncio e Bernal

19/09/2025 11h47

Empresa que voltou a ser contratada tem longo histórico de contratos polêmicos firmados com diferentes prefeitos

Empresa que voltou a ser contratada tem longo histórico de contratos polêmicos firmados com diferentes prefeitos

Extrato de contrato publicado nesta sexta-feira (19) no diário oficial da prefeitura de Campo Grande revela que a administração municipal contratou, sem licitação, por R$ 8,6 milhões, uma empresa de tecnologia a para “fornecer atualização do código fonte da Solução Integrada de Gestão Tributária Municipal”. 

O contrato, com validade de 12 meses, está assinado pela secretária municipal de finanças, Márcia Helena Hokama; pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado; e pelo proprietário da empresa DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda, Disney de Souza Fernandes. 

O empresário Disney de Souza Fernandes já foi secretário municipal de finanças na administração de Juvêncio Cesar da Fonseca, que presidiu a prefeitura pela segunda vez de 1993 até o fim de 1996. 

Na época, a empresa foi alvo de denúncias por ter sido beneficiada por um contrato milionário, com dispensa de licitação, para prestação de serviços semelhantes aos que está vendendo agora.

Publicação do Diogrande desta sexta-feira, 19 de setembro

Depois disso, entre 2009 e 2012, durante a gestão de Nelsinho Trad,  voltou a assinar, durante pelo menos três anos, contrato semelhante para nova prestação de serviços de tecnologia no setor de arrecadação de impostos, principalmente de ISS.

Na sequência, no começo de 2013,  o proprietário da empresa, cujas iniciais coincidem com seu nome (Disney de Souza Fernandes) voltou a assumir o comando da secretaria de finanças, a convite do ex-prefeito Alcides Bernal. 

À época, a informação oficial era de que ele havia transferido o domínio da tecnologia para a prefeitura, que a partir de então poderia usá-la com exclusividade e sem pagamentos. Além disso, ele garantiu que havia se afastado da administração da DSF para poder assumir o cargo público, embora continuasse como proprietário.

TRANSPARÊNCIA

No dia 12 de setembro, quando a prefeita Adriane Lopes oficializou a contratação e a dispensa da licitação, a publicação informou que o contrato de agora previa, além da atualização do código fonte, “serviços de implantação, treinamento e manutenção”. 

Porém, no portal da transparência onde deveriam constar detalhes do contrato e dos serviços que serão prestados, a administração municipal anexou documentos relativos à contratação de uma empresa para fornecimento de bafômetros, sendo impossível descobrir o que a DSF fará exatamente para ter direito aos R$ 8.628.864,00 anuais. 

Desde o final da administração de Alcides Bernal tanto a empresa de tecnologia quanto o ex-secretário estavam fora da prefeitura de Campo Grande. Mesmo assim, nome da empresa DSF ainda apareceu em pelo menos três publicações do Diogrande, todas em 2020. 

Nos três casos, a secretaria de Finanças publicou editais intimando a empresa de Disney Fernandes a pagar dívidas relativas ao ISSQN, um dos impostos que utiliza a tecnologia fornecida por ele à prefeitura e que atualmente é a principal fonte de arrecadação do município. 

