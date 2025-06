Entidades de MS são destaque em Fórum LIDE COP30

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

No último dia 30, aconteceu em Bonito o Fórum LIDE COP30, grupo de líderes empresariais do setor produtivo que se reuniram para debater o desenvolvimento sustentável no Brasil.

Mais de cem líderes participaram do evento e anteciparam os principais temas que estarão em pauta na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontecerá em novembro, em Belém (PA).

O Estado de Mato Grosso do Sul, a Águas Guarirobas e a Ambiental MS Pantanal foram destaques durante o evento. O ex-governador de São Paulo e fundador do LIDE, João Dória, e o governador do Pará (que vai sediar a COP30), Helder Barbalho, elegiaram a atuação do estado, em especial a Lei do Pantanal voltada à proteção do bioma.

“O Mato Grosso do Sul é um exemplo para o Brasil de modelo de desenvolvimento com sustentabilidade, de poder conciliar o seu ativo ambiental, o Pantanal, que certamente junto com a Amazônia são os principais holofotes ambientais internacionais que voltam os olhos do mundo para estes biomas. Mas aqui, vocações como o agronegócio impulsionam gerando emprego e desenvolvimento. E é um ponto que nós temos buscado fazer no Estado do Pará”, disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

Outro destaque no Fórum LIDE COP30 foi saneamento básico, desenvolvido pelas empresas Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal.

Com mais de 1,1 km de redes de esgoto implantados nos últimos dois anos por meio da concessionária Águas Guariroba, em Campo Grande, e da Ambiental MS Pantanal, presente em 68 municípios por meio da Parceria Público-Privada (PPP) com a Sanesul e o Governo do Estado, mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas.

“Mostramos aqui um pouco do trabalho executado pelas empresas da Aegea nos últimos anos em Mato Grosso do Sul e esperamos levar esse tipo de exemplo também para COP30, no Pará, em novembro. Um exemplo é a iniciativa do viveiro Isaac de Oliveira, que desde 2010 já fez a doação de mais de 640 mil mudas para o estado, em algumas parcerias até com a WWF, para recuperação de áreas degradadas na Bacia do Pantanal. É uma iniciativa onde a gente vê um pouco do meio ambiente sendo recuperado”, contou o diretor-presidente da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, Gabriel Buim.

Com esses resultados, a Aegea venceu, em abril, a disputa pela concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 99 municípios do Pará, que devem beneficiar mais de 4 milhões de pessoas. Serão investidos R$ 15 bilhões ao longo dos 40 anos em que a empresa irá atuar no estado.

“A ideia hoje da Aegea, através da Águas Guariroba e da Ambiental MS Pantanal, é trazer um panorama do saneamento em MS, e projetar o que a gente já faz em MS e o que a gente pretende fazer no estado do Pará”, afirmou Buim.

Assine o Correio do Estado