Entidades pedem liminar para suspender norma que restringe aborto legal

Previsão do Inmet destaca variação de nebulosidade e aumento da temperatura na Capital

No Estado, semana inicia com possibilidade de chuva GERSON OLIVEIRA

Após um domingo (7), marcado pelo predomínio de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com registro de chuva em Campo Grande e diversos municípios, a segunda semana de abril inicia com cara de outono e deve ser marcado pela presença de chuva e aumento gradual da temperatura.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva persiste principalmente na porção sul, sudeste e norte do Estado até quarta-feira (10). "Apesar das condições indicarem precipitações, a intensidade varia entre fraca e moderada", detalha ao Correio do Estado a meteorologista do Inmet, Andreia Ramos.

A partir de quinta-feira (11), a chuva poderá se tornar mais intensa em algumas regiões do Estado, se destacando as áreas que fazem fronteira com o Paraguai, São Paulo e Paraná, onde é esperado um volume de até 50 milímetros.

Já em Campo Grande, segunda (8) e terça-feira (9) serão marcadas por episódios chuvosos. "A tendência é de que a chuva ocorra no período da tarde, porém pouco significativas", pontua Andreia, completando que até quarta-feira (10), o volume de chuva deve alcançar 210 milímetros no Estado.

No quesito temperatura, Campo Grande começa a semana com mínima 20 °C, 21 °C e máxima chega a 32° até quarta-feira, conforme aponta Andreia Ramos.

INTERIOR

Na região sudeste e leste do Estado: municípios de Iguatemi, Ponta Porã e Porto Murtinho, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 23 ° C e 25 °C, com máximas de 35 °C.

A região do Bolsão, sendo Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas - e norte de Mato Grosso do Sul, tem as menores temperaturas, com mínimas entre 22 e 24 e máximas de 33 °C.

ALERTA

Em Mato Grosso do Sul, 70 municípios já estavam sob alerta de chuvas intensas neste domingo, com exceção da região do bolsão. O aviso do Inmet segue vigente até amanhã, segunda-feira (8).

Como previsto pelo instituto, o volume de precipitação variam entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, acompanhado de ventos de 40 a 60 km/h. A condição favorece o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

FRIO

Mato Grosso do Sul, ao lado de São Paulo e do Sul de Minas Gerais, já tem uma data marcada para o frio, já que até pelo menos o dia 20 o sul-mato-grossense já poderão tirar os casacos do armário devida à considerável queda na temperatura.



A meteorologia indica que já a partir da terça-feira (9) o ar frio que vem do sul continental começa a entrar no País, chegando ao Rio Grande do Sul já na quarta (10), segundo o portal especializado Climatempo.



Apesar da atuação restrita, a previsão aponta que a partir do dia 13 a alta pressão volta a se aprofundar pelo apoio de um ciclone extratropical, que deve se formar no extremo sul brasileiro, o que reforça essa onda de ar frio.



Com isso, a previsão é que os demais Estados, incluindo Mato Grosso do Sul, já sintam o frio a partir da próxima segunda e terça (15 e 16 de abril).



Além disso, principalmente as regiões Norte, nordeste e sudeste de Mato Grosso do Sul devem observar os principais volumes de chuva durante a primeira quinzena deste mês, com as precipitações oscilando entre 30 e 70 mm.



Já a partir do dia 12, pelo menos até 20 de abril, os acumulados previstos para a maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul não deve passar de 30 mm, segundo a previsão, porém a proximidade com a data pode trazer dados mais específicos sobre esses volumes.

