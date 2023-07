Entrega de últimas 20 casas a moradores da "Cidade de Deus" gera comoção, na Capital

Realizado na manhã deste sábado (8), a entrega das últimas 20 casas populares, destinadas a famílias do Assentamento Cidade de Deus, gerou comoção entre os beneficiados e a equipe que trabalhou na realização do projeto, em Campo Grande. Entrega iniciada em 2018 contou com um total de 328 moradias.

Uma das contempladas, a doméstica Suzileide Queiruja, recebeu a chave da casa na manhã de hoje durante a cerimônia que aconteceu na Emei Professora Ayd Camargo César, localizada no Bairro Parque do Lageado. “Estou muito feliz! Morei 10 anos de aluguel. Mora eu, minha neta e meu filho e a sensação de não pagar mais aluguel é muito boa”, comemora.

Suzileide, ainda conta que é natural de Corumbá e veio para Campo Grande há muito tempo e que desde então batalhava para conseguir se manter e pagar aluguel, custo que agora será cortado graças a sua casa própria que será no bairro Canguru.

Presentes durante o ato simbólico de entrega, o diretor-adjunto da Agência Municipal de Habitação, Cláudio Marques relata ao Correio do Estado o sentimento e desafios que cercaram todo o projeto, finalizado após cinco anos.

“Nessa etapa de entrega da Cidade de Deus, não tem alegria que cabe no coração, porque foi muito difícil a gente conseguir avançar com a obra. Primeiro porque faltavam recursos, segundo devido a um problema de desvio de dinheiro com uma Organização não Governamental (ONG), que não concluiu a obra”, destaca.

Acrescentando, o representante ressalta que foi uma responsabilidade muito grande mobilizar 328 famílias, gerando um sentimento de dever cumprido com a conclusão da entrega nas unidades.

A prefeita, Adriane Lopes (Progressistas), marcou presença no evento e aproveitou para agradecer toda a equipe da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMASFH). “A Maria, gestora da Agência, ela e o Cláudio fazem um trabalho de excelência na habitação de Campo Grande, vocês s trabalham com amor, trabalham pensando nas famílias que estão sendo aqui contempladas hoje”.

Durante seu discurso, a chefe do executivo municipal fez a promessa de que a rede de esgoto estará chegando em breve para a região do Anhanduizinho, afirmando ainda que na próxima semana será iniciada a sinalização do bairro Parque do Lageado. “Vamos trazer melhorias e atender anseios dos moradores”, finalizou.

Projeto

A Prefeitura de Campo Grande entregou ao total 328 moradias, distribuídas entre quatro bairros: 98 casas no Teruel, 42 no Parque Sabiá, 52 casas no Jardim Canguru e 136 casas no Bom Retiro.

Iniciado em 2018pela gestão do então prefeito Marquinho Trad (PSD), as famílias beneficiadas são exclusivamente do assentamento conhecido como Cidade de Deus.

As construções contam com 46 metros quadrados com dois quartos, sala, cozinha, banheiro. O pagamento mensal será R$160, em 300 meses.