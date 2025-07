Escola de MS é 3ª melhor país no Enem 2024, aponta levantamento

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Colégio Classe A, de Campo Grande, conquistou o 3º lugar no ranking nacional, sendo a melhor instituição de Mato Grosso do Sul no Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, segundo levantamento realizado pelo O Globo. Entre os destaques, o Colégio Bionatus, também de Campo Grande, aparece na 35º posição. No interior, destaque para o Colégio Unigran - Unidade II, de Dourados, ocupa a 26ª posição, além do Colégio Lumière, de na 46ª posição.

A lista traz as 50 escolas com as maiores médias no Enem do último ano, dominada por instituições de Fortaleza, no Ceará, oito no total. Os dados foram divulgados na última segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC), lista com 47 escolas privadas e 3 públicas, todas da rede federal com seleção de alunos.

A avaliação das escolas foi feita com base na média das notas obtidas pelos alunos nas provas objetivas (Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e na redação.

Confira a lista

1. Colégio de Aplicação Farias Brito - Fortaleza (CE)

2. Colégio Christus - Pré-Universitário - Fortaleza (CE)

3. Colégio Classe A - Campo Grande

4. Colégio Ari de Sá Cavalcante - Unidade: Major Facundo - Fortaleza (CE)

5. Colégio Farias Brito - Pré-Universitário - Fortaleza (CE)

6. Colégio Alfa CEM Bilíngue - Unidade: Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ)

7. Coleguium Ouro Preto Integral - Belo Horizonte (MG)

8. Colégio Ari de Sá - Unidade: Mário Mamede - Fortaleza (CE)

9. Instituto Educacional São José - Teresina (PI)

10. Colégio Santo Antônio - Belo Horizonte (MG)

11. Colégio Equipe - Belém (PA)

12. Colégio Objetivo Integrado - São Paulo (SP)

13. Colégio Ciências Aplicadas - Natal (RN)

14. Colégio Etapa - Unidade: Vila Mariana - São Paulo (SP)

15. Colégio Fibonacci - Ipatinga (MG)

16. Instituto Dom Barreto - Teresina (PI)

17. Colégio Master - Fortaleza (CE)

18. Colégio Bernoulli - Belo Horizonte (MG)

19. Colégio Ipiranga - Petrópolis (RJ)

20. Colégio e Curso Pensi - Unidade: Icaraí - Niterói (RJ)

21. Colégio Objetivo Integrado - Mogi das Cruzes (SP)

22. Colégio e Curso Pensi - Unidade: Maracanã - Rio de Janeiro (RJ)

23. Colégio Pódion - Brasília (DF)

24. Colégio Pro Campus - Teresina (PI)

25. Colégio de São Bento - Rio de Janeiro (RJ)

26. Colégio Unigran - Unidade II - Dourados

27. Sistema Elite de Ensino - Unidade: Madureira - Rio de Janeiro (RJ)

28. Escola Madre Maria Villac - Teresina (PI)

29. Colégio Bernoulli - Salvador (BA)

30. Colégio de Aplicação da UFV - Viçosa (MG)

31. Colégio Politécnico da UFSM - Santa Maria (RS) - Público

32. Colégio Cognitivo - Recife (PE)

33. Colégio Antares - Fortaleza (CE)

34. Colégio Olimpo - Brasília (DF)

35. Colégio Bionatus - Unidade: Vila Santerio - Campo Grande

36. Colégio Santa Marcelina - Belo Horizonte (MG)

37. Colégio Vértice - Unidade II - São Paulo (SP)

38. Colégio Cognitivo - Recife (PE)

39. Colégio Etapa - Valinhos (SP)

40. Colégio Alfa CEM Bilíngue - Rio de Janeiro (RJ)

41. Colégio Poliedro - Unidade: Centro - Campinas (SP)

42. Colégio WR - Goiânia (GO)

43. Colégio Lerote - Teresina (PI)

44. Colégio Ari de Sá - Unidade: Aldeota - Fortaleza (CE)

45. Colégio Regina Coeli - Veranópolis (RS)

46. Colégio Lumière - Dourados

47. Colégio Naval - Angra dos Reis (RJ)

48. Colégio João Paulo I - Unidade: Sul - Porto Alegre (RS)

49. Colégio Apogeu - Juiz de Fora (MG)

50. Colégio Vital Brazil - São Paulo (SP)

