Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SUSTENTABILIDADE

Escola de MS usa água de ar-condicionado para produzir alface

Projeto desenvolvido por alunos e professores para promover educação ambiental e conscientização sobre desperdício de água ganha destaque em escola da Rede Estadual

Noysle Carvalho

17/11/2025 - 09h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em ação para diminuir o desperdício de água, uma escola da rede estadual de Campo Grande uniu tecnologia, sustentabilidade e aprendizado prático em espaço verde. Com horta escolar sustentável, alunos e professores utilizam água descartada de ares condicionados para regar alfaces.

Desenvolvido pelos próprios alunos e professores, a horta fica dentro da unidade estadual e o projeto acontece a partir da introdução de um sistema de hidroponia - técnica que permite o cultivo das hortaliças, nesse caso escolhida a alface, sem solo.

Com o objetivo de também promover a Educação Ambiental de forma prática, os estudantes participam desde o preparo das mudas até a colheita. Para o professor Hélio Alves da Silva, responsável pelo projeto, é uma forma dos estudantes desenvolverem responsabilidade, senso de pertencimento e consciência ecológica.

Graduado em Gestão Ambiental, o professor explica o processo de reaproveitamento da água, que é coletada de quatro aparelhos e armazenada em uma caixa de 310 litros.

“Ela [água] recebe tratamento com nutrientes e tem o pH e o PPM controlados para garantir o crescimento das plantas. Cada ar-condicionado produz de 18 a 25 litros por dia, e a reposição é feita cerca de uma vez por semana. Vamos enviar amostras para análise e, com apoio do Bioparque, ampliar o projeto para a criação de peixes junto às hortaliças”, detalhou.

Alunos participando do tratamento da água - Foto: Divulgação / Cid Nogueira / SED

Para os alunos, a vivência é algo novo e uma oportunidade para entenderem a importância da sustentabilidade. Caleb Gattes Roberto de Oliveira, de 13 anos, é estudante do 8º ano e participa ativamente no projeto.

“Eu gosto de participar de projetos e achei essa ideia muito boa, porque evita o desperdício de água. Como usamos bastante, decidimos reutilizar a água do ar-condicionado na hidroponia. É importante para a sustentabilidade, já que reaproveitamos o que seria descartado”, destacou o estudante.

Não só com a promoção da sustentabilidade, alunos de Administração também participam ao cuidar da gestão de custos e insumos. Alunos de Publicidade produzem materiais de divulgação da horta, e o Clube de Ciências monitora a qualidade da água no laboratório, aplicando conhecimentos de química e biologia em um contexto prático e integrado.

O diretor Márcio Wagner conta que a escola já trabalhava há algum tempo com educação sustentável, e o projeto representa a consolidação do coletivo que une aprendizado e compromisso ambiental.

“Recentemente, fomos ao Rio de Janeiro receber o Selo ODS, como uma das duas escolas do estado certificadas. Isso nos motivou a ampliar ainda mais nossas ações. A entrega das mudas à comunidade é uma forma de divulgar nosso trabalho e reforçar nosso compromisso ambiental. Se estamos fazendo algo bom, precisamos mostrar isso à sociedade”, finalizou o diretor.

A inovação do projeto simboliza que o cuidado com o planeta pode nascer dentro de uma sala de aula, de forma que estimule a criatividade, ciência e consciência ambiental dos envolvidos.

Então é natal

Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina

Em cinco bairros diferentes, curso busca ajudar em renda extra no fim de ano com pratos que se destacam nas comemorações de Natal

17/11/2025 11h20

Compartilhar
Para o Natal, Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina a partir de amanhã

Para o Natal, Prefeitura oferece cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina a partir de amanhã Freepik

Continue Lendo...

Com as festividades se aproximando, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Articulação (Sear), irá promover na reta final de 2025 cursos gratuitos de Panetone e Colomba Natalina.

A previsão é que os cursos iniciem amanhã e aconteçam em 5 bairros de Campo Grande durante o resto do mês de novembro e dezembro.

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso ao conhecimento culinário e à geração de renda neste fim de ano, os cursos serão gratuitos e abertos para toda a população.

Ao incentivar o empreendedorismo local, a iniciativa irá oferecer técnicas práticas para a produção de pratos tradicionalmente destacados na data comemorativa de natal, nesse caso, o Panetone e a Colomba Natalina.

Além de fortalecer o empreendedorismo local, a ação também busca ajudar a economia familiar e comunitária, entre os bairros, por isso, serão distribuídas turmas por diferentes regiões da cidade, que pretende garantir maior alcance e participação dos interessados.

Confira datas, horários e locais dos cursos:

 

  • No dia 18 de novembro, das 13h30min às 16h30min;
  • Associação de Mães e Mulheres do Bairro Cidade Morena;
  • Rua Firminopolis, 347 – Cidade Morena, Centro Comunitário da Cidade Morena;
  • Contatos para mais informações: Marta - (67) 999746855, Genir - (67) 991182662;

 

 

  • No dia 25 de novembro, das 13h às 16h30min;
  • Paróquia Maria Medianeira das Graças;
  • Av. José Pereira, 372 – Vila Popular;
  • Contatos para mais informações: Padre Alisson – (67) 98119-4483, Kelly – (67)33363-7902;

 

  • No dia 02 de dezembro, das 13h às 16h30min;
  • Associação de Moradores do Iracy Coelho;
  • Rua Quincas Vieira, 57 – Vila Nogueira, na Igreja Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos;
  • Contatos para mais informações: André - (67) 99257-0153, Luciene - (67) 98446-4034;

 

  • No dia 09 de dezembro, das 13h às 16h30min;
  • Clube de Mães e Mulheres Varanda do Campo;
  • Rua José Pedrossian, na EMEI Varanda do Campo – Homex;
  • Contatos para mais informações: Darlene - (67) 98218-5044, Célia -  (67) 98120-0870;

 

  • No dia 11 de dezembro, das 13h às 16h30min;
  • Sociedade São Vicente de Paulo;
  • Rua Abrão Júlio Rahe, 810 – Centro;
  • Contatos para mais informações: Josiel – (67) 99296-7462;

Colomba Natalina x Panetone

Em uma variação da Colomba Pascal, a Colomba Natalina é um tipo de bolo – ou pão doce, que lembra a outra atração do Natal, o Panetone.

Ambos possuem formato arredondado e podem ter em seu preparo lascas de frutas secas e/ou cristalizadas. Há também para quem preferir a utilização de gotas de chocolate, ou até mesmo o creme derivado do cacau.

Na massa, os dois pratos possuem a preparação básica de um bolo/pão com farinha, ovo, manteiga, açúcar, fermento e água. A diferença entre as tradicionais refeições é em relação às proporções em que variam.

Para colomba, a quantidade de açúcar, água e manteiga são maiores, que torna a massa mais úmida. Já no Panetone, a massa mantém-se levemente mais fibrosa e com mais elasticidade.
 

FOLGA

Servidores terão quatro dias de 'molho' com feriadão esta semana

A folga prolongada será dada graças ao Dia do Servidor, que foi transferido para o dia 21 de novembro

17/11/2025 11h11

Compartilhar
A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público

A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público Divulgação

Continue Lendo...

Servidores estaduais e municipais de Campo Grande terão motivo de comemorar, um feriadão prolongado em novembro, com quatro dias de descanso, vem aí! A mudança ocorre após a transferência no ponto facultativo do Dia do Servidor Público. Tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura decidiram alterar a data da folga para emendar com o feriado nacional da Consciência Negra.

Conforme o decreto estadual, publicado em 17 de janeiro no Diário Oficial, o ponto facultativo referente ao Dia do Servidor foi transferido para 21 de novembro, uma sexta-feira. Com isso, a folga se estenderá de 20 a 23 de novembro, já que o dia 20 (quinta-feira) é feriado nacional em comemoração ao dia da Consciência Negra.

A medida também foi adotada pela Prefeitura de Campo Grande, garantindo aos servidores municipais o mesmo período de descanso, do dia 20 ao dia 23. A emenda foi planejada justamente para ampliar o período de folga sem comprometer o funcionamento de serviços essenciais, que seguem operando normalmente.

No caso do Estado, a alteração replica a estratégia utilizada no ano anterior, quando o ponto facultativo do Dia do Servidor foi deslocado de outubro para novembro, também resultando em quatro dias consecutivos de descanso.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Com as mudanças, servidores de Campo Grande e do Governo do Estado já se preparam para aproveitar o feriadão prolongado, seja para descansar, viajar ou participar da programação cultural referente à Consciência Negra.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional. 

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Leia mais em: https://correiodoestado.com.br/cidades/com-ponto-facultativo-camara-tera-quatro-dias-de-folga-pelo-dia-do/456248/

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

3

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

4

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário
vale da celulose

/ 2 dias

Arauco agora faz mistério sobre construção de ramal ferroviário

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?