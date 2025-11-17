Escola de MS usa água de ar-condicionado para produzir alface

Horta regada a partir do reaproveitamento da água de ar-condicionado fica dentro da escola e envolve alunos e professores - Divulgação: Cid Nogueira / SED

Em ação para diminuir o desperdício de água, uma escola da rede estadual de Campo Grande uniu tecnologia, sustentabilidade e aprendizado prático em espaço verde. Com horta escolar sustentável, alunos e professores utilizam água descartada de ares condicionados para regar alfaces.

Desenvolvido pelos próprios alunos e professores, a horta fica dentro da unidade estadual e o projeto acontece a partir da introdução de um sistema de hidroponia - técnica que permite o cultivo das hortaliças, nesse caso escolhida a alface, sem solo.

Com o objetivo de também promover a Educação Ambiental de forma prática, os estudantes participam desde o preparo das mudas até a colheita. Para o professor Hélio Alves da Silva, responsável pelo projeto, é uma forma dos estudantes desenvolverem responsabilidade, senso de pertencimento e consciência ecológica.

Graduado em Gestão Ambiental, o professor explica o processo de reaproveitamento da água, que é coletada de quatro aparelhos e armazenada em uma caixa de 310 litros.

“Ela [água] recebe tratamento com nutrientes e tem o pH e o PPM controlados para garantir o crescimento das plantas. Cada ar-condicionado produz de 18 a 25 litros por dia, e a reposição é feita cerca de uma vez por semana. Vamos enviar amostras para análise e, com apoio do Bioparque, ampliar o projeto para a criação de peixes junto às hortaliças”, detalhou.

Alunos participando do tratamento da água - Foto: Divulgação / Cid Nogueira / SED Alunos participando do tratamento da água - Foto: Divulgação / Cid Nogueira / SED

Para os alunos, a vivência é algo novo e uma oportunidade para entenderem a importância da sustentabilidade. Caleb Gattes Roberto de Oliveira, de 13 anos, é estudante do 8º ano e participa ativamente no projeto.

“Eu gosto de participar de projetos e achei essa ideia muito boa, porque evita o desperdício de água. Como usamos bastante, decidimos reutilizar a água do ar-condicionado na hidroponia. É importante para a sustentabilidade, já que reaproveitamos o que seria descartado”, destacou o estudante.

Não só com a promoção da sustentabilidade, alunos de Administração também participam ao cuidar da gestão de custos e insumos. Alunos de Publicidade produzem materiais de divulgação da horta, e o Clube de Ciências monitora a qualidade da água no laboratório, aplicando conhecimentos de química e biologia em um contexto prático e integrado.

O diretor Márcio Wagner conta que a escola já trabalhava há algum tempo com educação sustentável, e o projeto representa a consolidação do coletivo que une aprendizado e compromisso ambiental.

“Recentemente, fomos ao Rio de Janeiro receber o Selo ODS, como uma das duas escolas do estado certificadas. Isso nos motivou a ampliar ainda mais nossas ações. A entrega das mudas à comunidade é uma forma de divulgar nosso trabalho e reforçar nosso compromisso ambiental. Se estamos fazendo algo bom, precisamos mostrar isso à sociedade”, finalizou o diretor.

A inovação do projeto simboliza que o cuidado com o planeta pode nascer dentro de uma sala de aula, de forma que estimule a criatividade, ciência e consciência ambiental dos envolvidos.