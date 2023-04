Escolas desenvolvem ações de prevenção a ataques nesta quinta

iNFORME PUBLICITÁRIO

Esta é a segunda vez em que projetos desenvolvidos pela construtora em Campo Grande são reconhecidos internacionalmente.

A Plaenge recebeu um novo prêmio internacional de arquitetura e design. O projeto do Lieu Unique, empreendimento do segmento de urbanismo em Campo Grande, foi premiado na categoria Architectural Design pelo OPAL Award - Outstanding Property Award London.



Sediado em Londres, o prêmio OPAL tem 35 anos de tradição e reconhece projetos de arquitetura, design de interiores e desenvolvimento imobiliário de todo o mundo. Criatividade, inovação, impacto social e sustentabilidade são observados para eleger os destaques.

Para o diretor da Plaenge, Édison Holzmann é uma satisfação muito grande receber essas premiações. “Dois prêmios de prestígio dentro do mercado imobiliário mundial. Primeiro com o Momentum, vencedor na categoria Multi Residence do International Property Awards e agora com o Lieu Unique, no Prêmio Opal Award. Estamos muito orgulhosos”, afirma Holzmann.



A premiação atribui reputação internacional ao empreendimento e ratifica o know-how da Plaenge em trazer ao mercado projetos inovadores que valorizam o bem-estar, a qualidade de vida, a sofisticação e o design.

Para a Gerente Regional de Urbanismo da Plaenge, Daniela Soares, a premiação do Lieu Unique é mais um presente aos clientes do empreendimento. “Desde a sua concepção, o nosso desejo foi desenvolver um projeto icônico para Campo Grande, trazendo uma nova referência em loteamentos fechados de luxo para o mercado nacional. Receber este prêmio internacional, para um empreendimento que é um sucesso de vendas, coroa este propósito e presenteia a cidade com um novo destaque arquitetônico.”

Rafael Castro do escritório Castro Arquitetos, sediado também em Campo Grande e que assina o projeto, conta que recebeu a notícia da premiação com um sentimento de orgulho pessoal e coletivo. “Foi um trabalho longo, árduo e muito gratificante. Buscamos sempre evoluir a arquitetura no Brasil e fazer isso em nossa "casa" é muito especial”.

A aplicação de uma arquitetura inovadora e conceitual foi uma das características que chamou a atenção dos jurados. Empreendimentos horizontais geralmente são marcados pela guarita e pórtico de entrada.

No Lieu Unique todos os elementos construtivos de um condomínio foram unidos em uma grande estrutura localizada na fachada do empreendimento. Além do olhar estético o projeto foi desenvolvido de acordo com os princípios de sustentabilidade para a certificação Leed Platinum, que atesta o uso dos critérios ambientais legalmente reconhecidos.

Espaços como academia, salão de festas e áreas de convívio, por exemplo, se integram ao pórtico e à guarita, maximizando e inovando o conceito de implantação de fachadas de loteamentos.



Situado dentro do bairro Chácara dos Poderes, na região de Campo Grande conhecida como Jardim Veraneio, o empreendimento conta com um fácil e rápido deslocamento ao Parque dos Poderes, shoppings, redes de serviços, negócios e ligação com o centro da cidade, que também pode ser acessado em poucos minutos.

Para conhecer o Lieu Unique, agende sua visita na Plaenge Experience Center, que fica na Via Park com Avenida Mato Grosso, por meio dos nossos canais digitais ou ainda pelo telefone e whatsapp: (67) 3322-9600.



Sobre a Plaenge



A Plaenge é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e no Chile. Também atua nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano.

Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 450 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes.

Saiba mais sobre a Plaenge: www.plaenge.com.br