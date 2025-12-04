Escolas particulares de Campo Grande tem variação de 270% em mensalidades

Escolas particulares tem variação média de 270% no valor das mensalidades de acordo com pesquisa do Procon - Álvaro Rezende / Arquivo

Mensalidades escolares de unidades privadas de Campo Grande tiveram registro de variação média dos preços superior a 270%. Pesquisa foi feita ao longo da última semana, de 24 de novembro a 1º de dezembro, em 20 escolas particulares, em busca da média de mensalidades para o ano letivo de 2026.

Realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, conhecido popularmente por Procon, as unidades pesquisadas foram avaliadas a partir do Ensino Fundamental I (1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano) e II (6º, 7º, 8º e 9º ano), além do Ensino Médio (1º, 2º e 3º do EM).

Além dessa divisão também foram considerados na tabela os períodos em que as escolas atuam.

No Ensino Fundamental I:

integral;

meio período - matutino e vespertino;

contraturno (período que ocorre atividades extracurriculares antes ou depois do horário de aula regular da escola);

e intermediário (ou semi-integral, em que os alunos passam algumas horas a mais, para refeições ou em auxílio de atividades);

No Ensino Fundamental II:

integral;

semi-integral;

meio período - matutino e vespertino;

contraturno;

e intermediário.

Ensino Médio:

integral;

semi-integral;

meio período - matutino e vespertino;

intermediário.

A maior variação que apareceu na tabela, foi no período matutino, no Ensino Fundamental I apresentou média de preços de 271,86%. Seguido do Fundamental II, com 268,60%, e o Ensino Médio com 269,04%.

Segundo o secretário-executivo do Procon, Angelo Motti, a composição das mensalidades considera mais de um fator, como proposta pedagógica, estrutura física e perfil do público de cada escola.

Ele relembra que os valores são aspectos importantes antes de iniciar o ensino em uma nova escola. “Os valores listados na pesquisa são um dos itens a serem avaliados por pais e responsáveis durante a contratação”.

O secretário ainda destaca que há mais influências a se considerar no investimento, como:

oferta de ensino bilíngue;

atividades complementares no contraturno;

modalidades integral e semi-integral.

Com concessão de bolsas de estudos, descontos podem aparecer, não só para bolsistas, mas para pagamentos pontuais, antecipados, ou para pais e/ou responsáveis que são servidores públicos, comerciários, conveniados e também famílias que matriculam mais de um aluno na mesma instituição.

Contratos e recomendações

Em caso de ir a frente com a matrícula de seus filhos no ensino privado, as recomendações são essencialmente que a relação contratual seja clara e transparente. Além de ser necessário:

Revisar com atenção as cláusulas contratuais;

Guardar cópias das vias assinadas e dos comprovantes de pagamento;

Atentar-se aos detalhes que o documento deve ter, como especificações do serviço contratado, valores, índices de reajustes e eventuais multas.

É importante saber que em caso de inadimplência, ou seja, o não cumprimento dos pagamentos, a escola não pode reter documentos ou impedir o aluno de fazer provas. Porém pode negar a renovação da matrícula em caso de dívida.

De acordo com a Lei Federal nº 12.886, desde 2013 as escolas estão proibidas de exigir compras de materiais de uso coletivo. Sendo permitido apenas itens de uso individual dos alunos, seguindo o planejamento pedagógico.

Compras de uniformes escolares dentro da própria escola só poderão ser exigidas se a estampa não for registrada e não houver outros fornecedores licenciados. Mudanças no modelo também devem ser informadas com antecedência mínima de um ano.

Confira as escolas e as localizações:

Colégio Novo Século - Av. Bandeirantes, 2909 - Jardim Jacy

Colégio CBA/ABC - Av. Salgado Filho, 3590 - Jardim Paulista

Escola Mace Elite Rede de Ensino - Rua 26 de Agosto, 63 - Centro

Escola Sesc Horto - Rua Anhanduí, 200 - Centro

Escola do Sesi - Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n - Amambai

Colégio Classe A - Rua José Antônio, 2538 - Vila Rosa Pires

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora - Rua Pedro Celestino, nº 1980 - Centro

Colégio Dom Bosco - Av. Mato Grosso, 227 - Centro

Colégio Almirante Tamandaré - Rua General Nepomuceno, 493 - Vila Alba

Colégio Rui Barbosa Unidade CDA - Rua Guaratuba, 373 - Vila Sobrinho

Colégio Tic Tac - Instituto Penrabel - Rua Brasília, 994 - Jardim Imá

Colégio Adventista - Av. Cuiabá, nº 1311 - Jardim Leblon

Colégio Nova Geração - Rua Albert Sabin, 851 - Vila Taveirópolis

Colégio Bionatus - Rua Manoel Inácio de Souza,196 - Jardim dos Estados

Escola Paulo freire (Colégio Master) - Rua Jeribá, 653 - Chácara Cachoeira

Colégio Alexander Fleming - Rua Pernambuco, 2834 - Jardim Autonomista

Colégio Harmonia Bilíngue Unidade III - Rua Goiás, 944 - Jardim dos Estados

Colégio Nota 10 - Rua Padre João Crippa, 2371 - Centro e Rua São Paulo 1060 - Vila Rosa

Funlec Prof. Lourival M. Fagundes - Rua Rebouças, 674 - Nova Bahia

Escola Gappe - Rua Vinte e Cinco de Dezembro, nº 1107 - Monte Castelo

Consulte a tabela completa com as variações de preço aqui: https://tinyurl.com/3dsu28wz.