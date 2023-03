Escravidão: trabalhadores foram resgatados de fazenda de empresário alvo da Lama Asfáltica

REVOLTA

A prefeitura cortou os ônibus escolares da região urbana, restringindo apenas para a área rural

Ônibus escolares foram retirados do perímetro urbano em Chapadão do Sul Divulgação

Moradores de Chapadão do Sul estão reivindicando à prefeitura do município a volta dos ônibus escolares para as crianças que precisam se deslocar até as escolas.

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a prefeitura teria cortado os ônibus escolares da região urbana, restringindo apenas para a área rural.

“A minha filha sempre utilizou o transporte escolar, agora eles tiraram o ônibus e nós queremos saber por qual motivo foi retirado se sempre teve. A gente quer reivindicar o direito do ônibus para as crianças, porque nem todo mundo estuda por perto, tem criança que precisa atravessar a ponte para estudar no centro”, explicou Michelle Sales, uma das mães que cobram a volta do transporte.

Michelle ainda afirma que o longo trajeto até as escolas colocam as crianças em risco constante.

“Nós estamos revoltados, muita criança doente, o hospital tá cheio e as mães reclamando que seus filhos estão com febre porque tomou chuva no caminho da escola, criança pequena de 4 e 5 anos tentando atravessar na rotatória”.

De acordo com o Secretário de Educação de Chapadão do Sul, Guerino Perius, a decisão da restrição do transporte escolar para a área urbana do município é uma questão antiga.

“Essa é uma questão antiga, o transporte escolar ficou exclusivo para a região rural, para fazer uma adequação para a área urbana tem que ser feita uma regulamentação do transporte coletivo”.

O Secretário explicou também sobre a exceção do transporte para a Escola Municipal Integral Semear, ação muito questionada pelos pais dos alunos.

“Existe essa exceção pois nessa escola estão matriculadas crianças com realidades diferentes, que recebem quatro refeições por dia e, essas sim, moram distante da região urbana”.

Ao Correio do Estado o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, informou que a retirada dos ônibus foi uma medida tomada junto à secretaria de educação, uma vez que agora existem escolas mais próximas ao perímetro urbano.

“Essa foi uma medida da orientação da educação. Antes não tinhamos escolas próximas, mas agora temos. A recomendação é que os pais matriculem seus filhos próximos de suas casas para evitar qualquer tipo de transtorno”.

Pais e alunos estão organizando um protesto na próxima segunda-feira (27) em frente à câmara dos vereadores de Chapadão do Sul para reivindicar a volta dos ônibus.

“Vai acontecer um protesto segunda-feira, a manifestação vai ser grande, criamos uma comissão de 200 pessoas. Além disso, a gente vai protestar também por conta da morte de um menino que caiu dentro de uma vala enquanto ia para a escola”, explicou outra mãe que preferiu não se identificar.

Krug disse estar ciente da manifestação e que pretende conversar com as mães e pais para explicar a situação.

