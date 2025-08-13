Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

intervenção do MPMS

Esgoto vaza faz dez anos, mas Sanesul diz que isso é normal

Desde 2014 somente a autora da denúncia solicitou dez desobstruções da rede de esgoto, fora os vizinhos. Mas a Sanesul diz que isso não configura problema crônico

Neri Kaspary

Neri Kaspary

13/08/2025 - 11h30
Sob a alegação de que está há uma década enfrenta constantes problemas de vazamento de esgoto próximo a sua residência, uma moradora de Paranaíba, cidade que fica a 410 quilômetros de Campo Grande e que tem 41 mil habitantes, decidiu apelar ao Ministério Público público em busca de ajuda para tentar resolver de uma vez por todas a situação. 

Em outubro do ano passado, Maria Lúcia Martins Alves procurou o Ministério Público relatando que mora no mesmo endereço faz 20 anos e que os problemas de vazamento de esgoto são constantes, tanto em sua casa quanto na residência de vizinhos. 

Afirmou, ainda, que funcionários da Sanesul que fazem o desentupimento e até a gerência da estatal  na cidade já teriam informado que o problema somente seria resolvido dez vez com a troca da tubulação, que não estaria suportando a demanda. 

A promotora Juliana Nonato pediu explicações à empresa, mas mesmo assim instaurou inquérito civil, conforme o diário oficial da instituição desta quarta-feira (13). Isso porque, possivelmente, as explicações da Sanesul foram insatisfatórias. 

Em sua resposta aos questionamentos da promotoria, a empresa anexou um relatório apontando que desde 2003 até outubro do ano passado a cliente Maria Lúcia Martins Alves havia sido atendida apenas 10 vezes para desobstrução da rede de esgoto. Isso, segundo, a defesa, “corresponde a menos de uma ocorrência a cada dois anos”. 

Porém, o que a defesa ignora é que os pedidos foram todos feitos a partir de 2014. Sendo assim, é pelo menos uma desobstrução por ano, sem contabilizar aquelas que foram feitas a pedido de outros moradores da Vila Salomé. 

Na defesa entregue à promotoria, a Sanesul alega que “realizou verificação no local e os técnicos constataram a inexistência de vício construtivo na rede de esgoto da localidade”, uma vez que “não há registro de grande número de obstruções na rede de esgoto”.  Diz, ainda, que "os registros de osbtruções não configuram um problema recorrente".

Se fosse normal que cada cliente pedisse pelo menos uma vez por ano o fim de um vazamento de esgoto, como a defesa alega, a empresa com cerca de 650 mil clientes, sendo 350 mil conectados à rede de esgoto, teria de atender a uma média de 1,8 mil pedidos diários de desobstrução de esgoto nas 68 cidades onde atua. 

Ao se defender, a Sanesul dá a entender que a culpa é dos moradores da Vila Salomé. "Ademais,  não se pode desconsiderar que o uso inadequado da rede pelos próprios usuários pode casuar osbtruções, em razão do descarte de materiais sólidos, como pedras, entulhos, objetos plásticos, bolas de futebol, entre outros". 

Dos 10 pedidos de intervenção para acabar com os vazamentos constantes na inscrição da autora da denúncia, cinco ocorreram de 2021 para cá, período em que a Sanesul já conta com a Parceria Público Privada com  a MS Pantantal, empresa privada contratada para coletar e tratar o esgoto. 

Apesar de a empresa ter alegado que não existe problema na tubulação, a promotoria já exigiu a instalação de tubulação adequada para suportar a demando do bairro, já que problemas semelhantes ao de Maria Lúcia ocorrem em outros endereços. 


MAU CHEIRO

E não é só de vazamentos de esgoto de que trata o inquérito instaurado nesta semana. A promotora Juliana Nonato também “desengavetou” uma ação judicial na qual a Sanesul já foi condenada em primeira instância ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais por conta do mau cheiro procedente da estação de tratamento de esgoto no Bairro Daniel V. 

A autora da ação, Cleuza Rita Izidio, alega que tem problemas de saúde constantes e que até se sente constrangida a receber familiares ou amigos em sua casa por conta do constante mau cheiro procedente da estação de tratamento. 

Em sua defesa, porém, a Sanesul diz que cumpre todas as regras e que a autora não apresentou provas de que o problema existe. O magistrado, porém, ouviu várias testemunhas do mesmo bairro e todas confirmaram a veracidade da denúncia. 

Agora, antes mesmo do encerramento do inquérito ou da abertura de uma possível ação judicial, a promotora exige que a Sanesul implante uma cortina arbórea para tentar minimizar o problema do mau cheiro, uma vez que estas árvores poderiam ajudar a barrar a proliferação dos gazes que provocam o mal-estar na vizinhança. 

Neste caso, embora tenha contestado a veracidade das reclamações relativas ao mau cheiro, a Estatal diz que já começou "melhoria na cortina arbórea, além de manutenções preventivas no empreendimento". 

 

 

CAPITAL

Mesmo com ação para anulação, multas seguem sendo cadastradas em Campo Grande

Ex-prefeito pede  a devolução de todo o dinheiro, cancelamento dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos multados e diz que caso trata-se de "improbidade administrativa"

13/08/2025 11h12

Vigência do contrato de radares expirou ainda na data de 05 de setembro

Vigência do contrato de radares expirou ainda na data de 05 de setembro Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com o contrato vencido de radares vencido desde 05 de stembro de 2024, e com alguns parlamentares campo-grandenses movendo ações para a anulação de infrações, as tradicionais multas seguem sendo cadastradas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (13).     

Vale lembrar que recentemente o vereador Marquinhos Trad (PDT) moveu ação, como bem acompanhou o Correio do Estado, para tentar anular aproximadamente 320 mil multas de trânsito que foram aplicadas na Cidade Morena nos últimos 11 meses. 

Segundo o ex-prefeito, que pede  a devolução de todo o dinheiro, cancelamento dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos multados e que as empresas donas dos radares devolvam mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos, o caso trata-se de "improbidade administrativa". 

"Isso é crime. É crime, enriquecimento ilícito. E a prefeitura tem que devolver esses mais de R$ 33 milhões, que não são dela. Só a empresa recebeu quase R$ 6 milhões por reconhecimento de prestação de serviço. Isso não existe", disse Marcos Marcello Trad na Casa de Leis de Campo Grande. 

Sendo que a vigência do contrato de radares expirou ainda na data de 05 de setembro - como abordado pelo Correio do Estado, cerca de um mês depois os tradicionais suplementos da Agetran seguiram sendo publicados com a relação de veículos multados no período. 

Em proporção, somente um desses suplementos apresentava mais de 7,3 mil infrações registradas, com veículos multados até mais de uma vez em período posterior ao vencimento do contrato, como identificado nos documentos do Diogrande de 26 de setembro de e 03 de outubro de 2024, por exemplo. 

Desde a celebração do contrato inicial, ainda em 31 de agosto de 2018, o acordo entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e o Consórcio Cidade Morena já anotou sete aditivos totais, que sozinhos somam R$ 54.820.284,75. 

Análise sobre os dados de arrecadação da Agetran mostram que, sem radares e lombadas - e suas respectivas multas - a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês. 

  • Dos serviços prestados pelo Consórcio estão a gestão: 
  • Dos registradores de infrações, com registro de imagens automático e sensores não intrusivos;
  • Radares estáticos portáteis;
  • Câmeras de videomonitoramento e até
  • Talonários eletrônicos de infração.

 

CIDADE MORENA

Campo Grande define empresa que irá revitalizar a Praça dos Imigrantes

Prefeitura espera assinar ordem de serviço até o fim de agosto e, mais tardar no início de setembro, dar largada ao prazo de seis meses para execução e entrega da obra pela selecionada

13/08/2025 10h36

Prefeitura firmou a contratação da H.G.W Muhlen Ltda., que apresentou a menor proposta para realizar o serviço (R$ 600 mil). 

Prefeitura firmou a contratação da H.G.W Muhlen Ltda., que apresentou a menor proposta para realizar o serviço (R$ 600 mil).  Gerson Oliveira/Correio do Estado

Através da edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial de Campo Grande, o Executivo Municipal publicou o nome da empresa que ficará responsável pelo projeto de revitalização e recuperação da Praça dos Imigrantes, que fica na região central da Cidade Morena. 

De um projeto que previa quase 800 mil reais para tirar do papel uma reforma esperada pelo menos desde 2022, a prefeitura firmou a contratação da H.G.W Muhlen Ltda., que apresentou a menor proposta para realizar o serviço (R$ 600 mil). 

Vale lembrar que essa revitalização encontra-se em uma novela, com a retomada de um novo processo licitatório, como acompanhou o Correio do Estado, feita somente após o dia 23 de julho, quase 700 dias após uma primeira ordem de execução da obra. 

Em resposta ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que o contrato, já em andamento, deve ter seus trâmites legais concluídos até o fim de agosto. 

Ou seja, no mais tardar início de setembro a Pasta espera estar assinando a ordem de serviço, a partir da qual a empresa contratada terá o prazo de seis meses (180 dias totais) para execução e entrega da obra. 

Localizada no quadrilátero entre a 26 de agosto, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço e rua Imigrantes, essa praça, no "coração" da Cidade Morena", recebeu sua última reforma há cerca de 25 anos, sendo que ainda em junho de 2022 um investimento de R$ 128 mil foi anunciado para revitalização do ponto. 

Já em 1º de agosto de 2023, em agenda na praça, a prefeita Adriane Lopes assinou nova ordem para execução das obras por parte da empresa Tascon Engenharia. 

Nesse evento, às vésperas do ano eleitoral, a chefe do Executivo chamou a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel, e o então responsável pela pasta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, para posarem na assinatura da ordem. 

Com pompa e circunstância, uma orquestra foi colocada debaixo do sol para "celebrar" a assinatura e, em menos de um ano o espaço já estava esquecido, acumulando lixo e vandalismos, como é possível visualizar no "antes e depois" abaixo. 

Pelo portal de transparência das obras da Cidade Morena, a revitalização da Praça dos Imigrantes é descrita como com 63% da obra concluída, sendo que o prazo de conclusão estipulado data de 13/09/2023. 

Cerca de um ano e quatro meses depois, a Praça dos Imigrantes teve calçamento arrancado, a retirada exposição permanente de artesanato do local e o estado de obras migrou de ponto o tradicional Sarau de Segunda que acontecia no local. 

Praça abandonada

Longe de possuir uma piscina ou fonte em seu interior, como na Ary Coelho, a Praça dos Imigrantes têm se tornado um espaço de "banhistas", como flagrado pelo Correio do Estado em maio deste ano, já que as torneiras constantemente quebradas servem para que alguns moradores de rua realizarem sua higiene no local. 

Em visita in loco, a equipe do Correio do Estado conversou com populares, que confirmaram que as raras visitas de agentes da Prefeitura acontecem de forma isolada, trazendo manutenções que não costumam durar.

Até meados de abril, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Praça dos Imigrantes havia recebido duas limpezas em 2025, a primeira em 30 da janeiro e a segunda no dia 15 do quarto mês deste ano.

Exatamente um mês após a dita limpeza da praça, no último dia 15 de maio o cenário do local já mostrava a destruição nos quiosques e um mesmo ponto de água desperdiçada - denunciada pelo Correio do Estado em fevereiro, que foi encontrado mais uma vez aberto e jorrando litros sem parar, como visualizado em uma gravação do local feita uma semana depois. 

Entre pedaços de forro; potes de xampu; garrafas pet; pacotes de sabonete; roupas, o espaço que já abrigou até mesmo um sarau agora serve como ponto de acúmulo de lixo e banheiro ao ar livre para usuários de substâncias entorpecentes que trafegam pelo centro da cidade. 

 

