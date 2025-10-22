Esquenta Stock Car tem show e exposição de carros em Campo Grande

O retorno da próxima fase da Stock Car, após seis anos desde a última corrida da categoria no Autódromo Internacional Orlando Moura, terá um “esquenta” com exposição de carros e evento para toda a família em Campo Grande.
Entrando no clima de velocidade, a Prefeitura organizou o “Esquenta Stock”, que será nesta quinta-feira (23), das 17h às 20h, no Parque das Nações Indígenas. O evento comemora o retorno da modalidade, que será no final de semana, nos dias 25 e 26.
A programação contará com shows ao vivo, exposição de carros para os apaixonados por velocidade, touro mecânico e campeonatos interativos para o divertimento de toda a família.
Além disso, haverá a presença de pilotos da Stock Car e da Turismo Nacional. O público que participar das brincadeiras, como o pneu-gol, ganhará brindes e ainda poderá levar para casa ingressos gratuitos para assistir à corrida.
O divertimento está garantido e, quando a fome bater, os papais e mamães podem ficar tranquilos, pois haverá praça de alimentação com food trucks e ativações promocionais.
Visitação
O autódromo receberá, na manhã de sexta-feira (24), estudantes da rede pública, que visitarão os boxes e conhecerão de perto os bastidores do evento.
Durante a tarde, a visitação será feita por alunos do curso de mecânica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que aproveitarão um tour guiado com direito à interação com pilotos e técnicos da categoria.
Além disso, os alunos do instituto poderão ver de perto os equipamentos de alta tecnologia utilizados nos carros.
Programação
Os entusiastas da modalidade que possuem passe de acesso terão uma experiência exclusiva no sábado (25), com a visitação dos boxes às 11h20.
Já a Fan Fest Stock será das 15h às 17h, no autódromo, com música ao vivo e simuladores da e-Stock, trazendo ao público a emoção do automobilismo virtual.
No domingo (26), a visitação aos boxes será às 9h10, antecedendo a grande Corrida Principal da Stock Car, marcada para 11h10, além das disputas da Turismo Nacional.
Programação oficial de treinos e corridas (horário local)
Sexta-feira, 24 de outubro
- 08h00 – Turismo Nacional – Treino Livre 1
- 08h45 – Stock Car – Shakedown
- 09h55 – Stock Car – Treino Livre 1
- 11h10 – Turismo Nacional – Treino Livre 2
- 14h40 – Turismo Nacional – Treino Livre 3
- 15h25 – Stock Car – Treino Livre 2
- 16h40 – Turismo Nacional – Classificação (Categoria A)
- 17h25 – Turismo Nacional – Classificação (Categoria B)
Sábado, 25 de outubro
- 08h30 – Stock Car – Classificação
- 09h55 – Turismo Nacional – Corrida 1
- 10h25 – Turismo Nacional – Corrida 2
- 11h20 – Visitação aos boxes
- 13h25 – Turismo Nacional – Corrida 3
- 13h55 – Turismo Nacional – Corrida 4
- 15h30 – Stock Car – Corrida Sprint
Domingo, 26 de outubro
- 07h50 – Turismo Nacional – Corrida 5
- 08h40 – Stock Car – Warm Up
- 09h10 – Visitação aos boxes
- 11h10 – Stock Car – Corrida Principal
- 13h05 – Turismo Nacional – Corrida 6