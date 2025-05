Estado abre nesta sexta-feira (30) vagas para emissão do Novo RG

CAMPO GRANDE

Van estava estacionada, quando começou a se mover e homem tentou pará-la com as mãos, mas acabou prensado contra seu próprio veículo

Um idoso de 71 anos morreu ao tentar segurar uma van em movimento e ser prensado entre dois veículos, nessa segunda-feira (26), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso estacionou uma van Besta Kia no pátio de um posto de combustíveis localizado na BR-163, na região do Bandeiras.

Em determinado momento, o homem percebeu que a van estava se movendo e tentou segurá-la. O idoso, no entanto, não conseguiu parar o veículo e acabo prensado entre a própria van e um outro veículo de grande porte.

Equipe da CCR, concessionária que administra a rodovia, socorreu o homem e o encaminhou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Moreninhas, onde foi constatada a morte.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado pela 4ª Delegacia de Polícia Civil.

Segurança

A situação que um carro começa a se mover com o motorista fora do veículo não é tão comum, mas tentar pará-lo com as mãos é extremamente perigoso.

Órgãos de trânsito orientam que nunca se deve tentar parar ou segurar o veículo o empurrando no sentido contrário com as mãos ou qualquer parte do corpo.

A principal orientação é a prevenção, como sempre acionar o freio de mão ao parar o veículo e engatar a marcha adequada.

Veja algumas dicas de segurança em caso de veículo em movimento:

Não tente segurar o veículo

Um carro, mesmo andando devagar, tem muita massa e força. Tentar pará-lo manualmente pode causar fraturas, lesões ou fazer com que a pessoa seja arrastada ou prensada.

Tente entrar no carro com segurança

Se for possível, corra até a porta do motorista, abra-a com cuidado e entre rapidamente para acionar o freio (de mão ou pedal).

Se não for possível entrar, tente dirigir as rodas

Se o carro estiver em uma ladeira ou outra situação em que não seja possível entrar, tente dirigir o volante pela janela, para que as rodas encostem suavemente em meio-fio ou outro local seguro até que pare sozinho.

Se houver risco de acidente, afaste-se

Carro o carro esteja em rua movimentada ou na descida e não for possível controlar, afasta-se e acione ajuda especializada, como guincho, polícia ou bombeiros, dependendo do caso.