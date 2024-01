Trabalhos começaram pela MS-357, em Ribas do Rio Pardo, onde 35 quilômetros já receberam a aplicação do pó de brita

Satisfeito com o resultado da “britagem” dos primeiros 35 quilômetros da MS-357, em Ribas do Rio Pardo, o Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (03) investimento de R$ 340 milhões em melhorias em mais 1,8 mil quilômetros de estradas sem asfalto nas diferentes regiões do Estado até 2026.

Em vez de utilizar o tradicional cascalho para recuperar estradas, a técnica consiste, basicamente, na aplicação de solo melhorado com cimento, solo-brita, e compactação da pista.

Inicialmente, a iniciativa havia sido anunciada para 378 quilômetros de dez trechos de estradas na região leste do estado, em meio às plantações de eucaliptos que vão abastecer a fábrica de celulose que deve entrar em operação até o fim do primeiro semestre em Ribas do Rio Pardo.

Uma parceria firmada com a empresa Suzano garantiu que a empresa fornecesse a brita e o governo estadual ficaria responsável pela aplicação do material. A empresa se comprometeu a fornecer mais de 255 mil toneladas de brita até o fim de 2024.

Segundo o secretário Hélio Peluffo Filho, da Seilog, uma das principais vantagens desta mistura de arenito com a brita é a durabilidade da estrada, reduzindo os custos do deslocamentos dos caminhões com até seis reboques que vão abastecer a nova indústria.

Esses hexatrens, proibidos em rodovias asfaltadas, são carretas com15 eixos (58 pneus) e seu comprimento chega a 54 metros, o que é mais que o dobro das maiores carretas que circulam nas rodovias transportando grãos, que é de 25 metros.

Estradas secundárias da região de Ribas do Rio vão receber dezenas de hexatrens a partir dos próximos meses

São caminhões com motor de 540 cavalos e transmissão eletrônica com nada menos que 14 marchas, sendo duas delas super-reduzidas, além de eixos traseiros com altíssima capacidade de tração.

Eles têm capacidade para carregar até 200 toneladas de toras de eucalipto por viagem. Isso representa, segundo a empresa, quase 130% a mais que a capacidade de transporte dos veículos convencionais. E exatamente por conta destas características é que as estradas arenosas da região precisam ser melhoradas.



As florestas de eucalipto da nova fábrica estão praticamente todas em um raio de 65 quilômetros no entorno da sede, o que é menos da metade da distância média de outras unidades da Suzano, que é de 156 quilômetros.

SATISFAÇÃO

De acordo com o secretário Hélio Peluffo, a técnica tem se mostrado eficiente inclusive agora durante o período de chuvas constantes e por isso será ampliada. Para isso, a administração estadual está em busca de novas parcerias semelhantes à feita com a Suzano.

No plano de trabalho inicial estavam previstas cinco rodovias ao longo deste ano, com investimento de R$ 68 milhões. Agora, com a ampliação do programa batizado de “Rodar Bem MS”, foram anunciados outros R$ 275 milhões até o final de 2026, contemplando pelo menos 28 municípios de diferentes regiões do estado.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Na lista das estradas que vão receber as ações do “Rodar Bem MS” estão rodovias de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Brasilândia, Campo Grande, Corguinho, Coronel Sapucaia, Coxim, Iguatemi, Inocência, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.