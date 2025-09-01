Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Estado foi falho ao dar liberdade a estuprador, avalia especialista

Marcos Willian Teixeira Timóteo, que estuprou e matou menina de 6 anos e já havia cometido o ato duas vezes, deveria ter passado por acompanhamento psicológico

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

01/09/2025 - 10h00
Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, apelidado de Gordinho, que estuprou, mais de uma vez, e matou a menina Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, tinha outras duas passagens por violência sexual contra crianças quando ainda era um adolescente. Para psicóloga especialista em Avaliação Psicológica ouvida pelo Correio do Estado, pode ter havido falhas por parte do Estado ao dar liberdade a uma pessoa com esse histórico.

Conforme a psicóloga Izabelli Coleone, antes de ser posto em liberdade, Marcos Willian deveria ter sido alvo de uma bateria de testes e avaliações psicológicas que atestassem que ele estava apto a conviver em sociedade. 

“Como ele vinha apresentando desde a adolescência situações voltadas para o crime de hoje, aí falta um esclarecimento muito grande, a falta de acompanhamento, e ver se realmente essa pessoa estava apropriada para retornar ao convívio social, o Estado falhou”, avalia a psicóloga.

“Deveria ter acontecido, sim, um acompanhamento psicológico nesse período que ele ficou na Unei, deveriam ter acontecido avaliações de amparo para saber se essa pessoa estava apropriada para ter convívio social, e, pelo fato dele estar foragido, estar respondendo por outros crimes, isso já é prova de que não, não era um indivíduo que estava reestruturado a ter esse contato social, mas infelizmente o nosso Estado foi falho nesse amparo e acabou, em certo aspecto, dando brecha para que talvez isso acontecesse. A gente não pode afirmar e também culpabilizar algo, mas isso foi um ponto crucial”, completou a especialista.

Como mostrou matéria do Correio do Estado, apesar de ter apenas 20 anos quando foi morto pela polícia após confronto, Marcos Willian já acumulava diversas passagens por crimes variados. Em 2018, quando tinha apenas 13 anos, Gordinho estreou no mundo do crime com um furto qualificado.
No ano seguinte, com 14 anos, estuprou um bebê de 1 ano e 5 meses e jogou a criança no matagal. Nesta ocasião, a vítima sobreviveu.

Em 2020, ele voltou a praticar um estupro contra uma criança, desta vez, com a enteada, de apenas 11 anos. A mãe da menina descobriu quando desconfiou do comportamento estranho da criança, após ela voltar da escola. Ao ser questionada, ela contou o que aconteceu.

Quando praticou esses três crimes, Marcos era menor de idade e, como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi considerado inimputável penalmente, ou seja, não responsabilizado criminalmente como adulto. Por isso, foram aplicadas duas medidas socioeducativas para ele, na Unidade Educacional de Internação (Unei).

No ano passado, depois de quatro anos “longe” do crime, Marcos praticou injúria cometida no contexto de violência doméstica, que é quando o agressor utiliza palavras para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, afetando sua honra, era por este crime que estava foragido.

DIAGNÓSTICO

Para a especialista em Avaliação Psicológica, como Marcos Willian foi morto em confronto com a polícia quando era procurado pela morte da pequena Emanuelly, será difícil chegar a um diagnóstico sobre o tipo de transtorno psiquiátrico do criminoso, entretanto, umas das possibilidades seria a pedofilia, porém, o diagnóstico poderia ser ainda maior, envolvendo outros transtornos.

“Quando a gente fala de uma pessoa que tem algum tipo de diagnóstico, isso deveria ter sido avaliado lá na sua adolescência. Quando aconteceu esses crimes já deveria ter tido, e aí não sei se isso aconteceu, avaliações com profissionais para eles darem um diagnóstico específico, para saber se havia ali algum desvio de personalidade, algum diagnóstico que dessas ações. Hoje, com ele maior de idade, estando na sociedade após estar preso, teve a oportunidade novamente de cometer esse crime que já o enquadraria, pelo ato da pedofilia”.

“Também existem pessoas que podem ter o transtorno de conduta, em que na verdade tem ali as ações de querer mesmo agredir, fazer maldade, ver o próximo sofrer”, complementa Izabelli.
Conforme a psicóloga, todos esses casos ocorridos após sua internação na Unei poderiam ter sido evitados se houvesse acompanhamento efetivo. “Se ele estivesse sendo acompanhado com psiquiatra, com uso medicamentoso, a gente poderia ter prevenido muita coisa”.

CRIME

Emanuelly foi encontrada morta na madrugada de quarta-feira, na casa de Marcos Willian. O homem levou a criança da casa dos pais, os quais conhecia, na manhã do dia anterior, e teria passado cerca de três horas com a vítima, tempo em que a teria estuprado mais de uma vez e depois a estrangulado.

Mato Grosso do Sul

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

Honorários de R$ 178 milhões a filho de desembargador e a lobista eram um dos casos suspeitos de corrupção investigados pela Polícia Federal na Operação Ultima Ratio

01/09/2025 05h00

Sede do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul; TJ do Estado impôs honorário de R$ 178 milhões ao banco; STJ reverteu decisão

Sede do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul; TJ do Estado impôs honorário de R$ 178 milhões ao banco; STJ reverteu decisão Gerson Oliveira

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) atendeu a pedido do Banco do Brasil, em recurso especial julgado na sexta-feira, e barrou o pagamento pelo banco de honorários sucumbenciais de, pelo menos, R$ 178 milhões a vários advogados de Mato Grosso do Sul, entre eles o lobista investigado na Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal (PF), Felix Jayme Nunes da Cunha, e os filhos do desembargador Vladimir Abreu Silva.

O caso é um dos mais emblemáticos investigados na Operação Ultima Ratio, que apura um esquema de corrupção no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), porque o honorário – que se fosse um prêmio da Mega-Sena estaria entre os 10 maiores da história da loteria, considerando apenas os concursos regulares – tem origem controversa: o Banco do Brasil teve de pagar o valor mesmo sendo o vencedor da causa.

O relator do recurso especial que o Banco do Brasil ajuizou no STJ, ministro Raul Araújo, reverteu o julgado do Tribunal de Justiça de MS, que havia dado ganho de causa aos advogados no honorário de mais de uma centena de milhões de reais em uma ação na qual o banco nem sequer perdeu.

“Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação –, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)”, afirmou o ministro do STJ em decisão.

Em Mato Grosso do Sul, o caso foi julgado, à época, na câmara cível investigada por corrupção pela Polícia Federal, que tinha entre seus membros o desembargador Sideni Soncini Pimentel. Foi Pimentel quem defendeu a tese de que caberia o pagamento de honorários sucumbenciais pelo vencedor de uma ação, apenas pelo fato de os devedores não terem bens para penhora.

Suspeição

Na representação que fez ao STJ para o desencadeamento da Operação Ultima Ratio, o titular da investigação, delegado Marcos Damato, da PF, fez o seguinte comentário:

“O fato de Pimentel ter decidido em favor do cliente de Marcos Vinícius Abreu, o qual tem escritório no mesmo local que o filho de Pimentel, o advogado Rodrigo Pimentel, agrava os indícios de vendas de decisões, com pagamento realizado por meio da cessão de parte do crédito”, argumentou.

À época, Marcos Vinícius Abreu, filho do desembargador Vladimir Abreu, dividia o mesmo condomínio de escritórios de advocacia que Rodrigo Pimentel, filho de Sideni.

Sideni, que já foi alvo de relato endereçado à Procuradoria-Geral da República, em que Damato pede o indiciamento do desembargador por corrupção, deixou claro em seu depoimento que não teve qualquer remorso por não ter colocado seu nome sob suspeição no caso.

“É, doutor, eu vou contrariar inclusive orientação dos meus advogados que querem que eu seja bem sucinto. Com relação ao fato de ser Mané ou José o advogado, eu nunca me senti impedido, e eu sempre julguei, a não ser naqueles casos em que a lei me impunha o dever de não julgar por causa do impedimento. É o que eu tenho a dizer para o senhor nesse caso de julgamento”, disse em depoimento à Polícia Federal.

Sideni, também em depoimento, ainda deu sua opinião sobre a atuação do Banco do Brasil no processo, e culpou o banco pelo calote que levou.

“Contratou mal, doutor. Ele contratou mal com quem não tinha garantia boa? Se tinha garantia ou quem lhe emprestou não tinha lastro ou não tinha patrimônio para responder no caso de um não pagamento, essa é a realidade. Isso no foro, doutor Marcos, isso no foro é a coisa mais corriqueira e mais comum de existir. Lamentavelmente, né?”, afirmou Sideni, ao ser indagado sobre a alternativa que restava ao banco, que tentava receber uma dívida.

A origem

A execução que levou o TJMS a calcular um valor similar a um prêmio da Mega-Sena contra o Banco do Brasil teve origem em um contrato de financiamento agrícola feito por um casal de Três Lagoas, na década de 1990.

Por causa da inadimplência, o Banco do Brasil ajuizou uma execução contra o casal na Justiça e foi vitorioso. O banco, contudo, passou anos tentando localizar bens dos devedores, sem sucesso algum. O processo de execução acabou prescrito em 2018.

Os advogados do casal devedor, contudo, recorreram ao TJMS reivindicando o direito aos honorários e, após se associarem aos envolvidos no esquema de venda de sentenças, o direito ao pagamento pelo Banco do Brasil foi então estabelecido.

No julgamento em primeira instância, houve o entendimento de que nenhuma das partes precisaria arcar com honorários advocatícios, pois o banco não conseguiu recuperar sua dívida e o casal também não obteve decisão favorável.

A situação começou a mudar quando Felix Jayme Nunes da Cunha, investigado pela PF na Operação Ultima Ratio e apontado como um dos lobistas do esquema de compra de decisões judiciais, entrou no processo.

Ele firmou um contrato de parceria com os advogados do casal: Patrícia Alves Gaspareto de Souza Machado e Geilson da Silva Lima. O contrato de parceria ainda contou com o anuente Marcus Vinícius Machado Abreu da Silva, filho do desembargador Vladimir Abreu da Silva, investigado na Operação Ultima Ratio.

O contrato consistia na cessão de parte dos honorários a Felix em qualquer valor da execução que excedesse R$ 60 milhões. O acordo ainda permitia que ele recebesse o dinheiro diretamente do Banco do Brasil.

BB não desistiu

Mesmo após a Operação Ultima Ratio, a tentativa do banco de derrubar a decisão controversa continuou. Ele perdeu todas as disputas em Mato Grosso do Sul. Uma delas foi uma ação rescisória contra o Acórdão que o obrigou a pagar os honorários milionários. O Banco do Brasil teve julgamento desfavorável e unânime nesta tentativa, em que o relator, desembargador Amaury da Silva Kuklinski, foi acompanhado por Vilson Bertelli, Geraldo de Almeida Santiago e Eduardo Machado Rocha.

Insatisfeito, o BB apresentou embargos de declaração, recurso no qual solicita que os julgadores esclareçam melhor a decisão, especialmente em pontos que possam ter ficado obscuros. Porém, o pedido foi novamente rejeitado, com o desembargador Kuklinski negando o recurso, em 19 de agosto de 2024. Restou ao banco ingressar com este recurso especial, com a intenção de levar o caso ao STJ e contestar a decisão que lhe impôs o pagamento de R$ 178 milhões em honorários, em uma ação sem vitória da outra parte.

Dorival Renato Pavan, atual presidente do TJMS, mas que na época da decisão era vice-presidente, por sua vez, recusou o recurso no dia 18 de outubro de 2024, por entender que ele não atendia aos critérios de admissibilidade.

Ainda assim, o banco seguiu na disputa, agora, no Superior Tribunal de Justiça e conseguiu decisão favorável.

Comparativo

Maiores prêmios da Mega-Sena x honorários do TJMS contra o BB

 

  • 1 – 1º/10/2022
  • R$ 317.853.788,54 
  • 2 – 11/5/2019 
  • R$ 289.420.865,00 
  • 3 – 27/2/2020 
  • R$ 211.652.717,74 
  • 4 – 5/3/2024 
  • R$ 206.475.189,75 
  • 5 – 25/11/2015 
  • R$ 205.329.753,89 
  • 6 – 22/12/2015 
  • R$ 197.377.949,52 
  • 7 – 19/3/2022: 
  • R$ 189.381.872,36 
  • 8 – 4/7/2024 
  • R$ 162.788.325,19 
  • 9 – 8/2/2023 
  • R$ 152.807.887,30 
  • 10 – 22/11/2014 
  • R$ 135.315.118,96

* Concursos regulares, exclui a Mega da Virada.

  • Honorários do TJMS a lobista e filhos de desembargador: R$ 178 milhões.

 

 

Polícia

Tarso Marques sobre prisão com carro de luxo: não me atentei que estava sem placa

A detenção ocorreu pela suspeita de receptação e adulteração da placa do veículo, uma Lamborghini.

31/08/2025 19h00

Tarso Marques, ex piloto de Fórmula 1, preso em SP

Tarso Marques, ex piloto de Fórmula 1, preso em SP Divulgação

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, de 49 anos, pronunciou-se publicamente neste domingo, 31, após ter sido preso com um carro de luxo na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo.

A detenção ocorreu pela suspeita de receptação e adulteração da placa do veículo, uma Lamborghini. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 22 mil.

Ao Estadão, afirmou que o carro é de um cliente, que desconhecia as pendências do veículo e que dirigia apenas até um posto de gasolina vizinho.

Também alegou que somente tentou colocar o emplacamento do automóvel com a anuência dos policiais "Não nego, o policial até me ajudou a colocar a placa", declarou.

Segundo ele, a Lamborghini era um dos cerca de 40 veículos que mantém como "showroom" em sua garagem. Dessa forma, defende que não teria como saber a situação de todos, que pertencem a clientes de serviços de customização.

"Todos os nossos carros ficam em exposição. Saí e nem me atentei (que estava sem placa)", alegou.

Paranaense, Marques foi também apresentador, durante cinco anos, do quadro Lata Velha, no programa Caldeirão do Huck, da TV Globo. Além disso, costuma atuar como comentarista de competições de automobilismo.

O que diz o boletim de ocorrência?

Marques foi preso enquanto conduzia uma Lamborghini Gallardo vermelha, sem placa, por volta das 3 horas da manhã deste domingo. Estava acompanhado de duas mulheres, segundo o boletim de ocorrência.

A abordagem policial teria ocorrido pela falta de emplacamento no veículo. Com a identificação posterior do automóvel, os policiais descobriram que tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013. Também constava aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.

Marques foi, então, preso em flagrante por receptação e adulteração do sinal identificador do automóvel. Na audiência de custódia, foi liberado após o pagamento de fiança.

O automóvel está em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira, segundo a polícia. Antes da abordagem, o ex-piloto teria tentado recolocar as placas ao perceber a fiscalização, de acordo com relato da polícia.

O preço desse tipo de veículo supera R$ 1 milhão.

Quem é Tarso Marques? E o que ele disse nas redes sociais?

Oriundo de uma família de pilotos - filho de Paulo de Tarso e irmão do também piloto Thiago Marques -, ele disputou a Fórmula 1 pela Minardi, entre 1996 e 2001. Foi companheiro de equipe do espanhol Fernando Alonso no último ano. Também participou da Fórmula Indy e da Stock Car.

Em postagem em rede social na tarde deste domingo, o ex-piloto aparece dirigindo outro carro de luxo, enquanto diz que irá se encontrar com amigos. Agradece mensagens de preocupação e dá a sua versão sobre o que teria ocorrido.

"Eu estava andando, passei nessa ponte aqui, do lado da minha casa, saí com um carro de cliente. O carro estava sem placa. Aí parei o carro, foi para o pátio (de apreensões), obviamente", afirmou. "Então, fui guiando o carro até o pátio. O pessoal da polícia fez um trabalho legal, super tranquilo, mas tive de levar o carro dirigindo", completou.

"Agora, parece que o carro tinha umas pendências de IPVA, multa, alguma coisa do proprietário, da empresa do proprietário, não sei. Então, eles autuaram o carro", continuou. "E é isso, mas está tudo legal, obrigada. Só não devia ter saído sem placa, né. Na verdade, nem sabia que estava sem placa: soube na hora que parou na blitz."

É fundador da empresa Tarso Marques Concept (TMC), com trabalho de customização de automóveis.

