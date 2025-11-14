Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

OPORTUNIDADE

Estado inicia processo seletivo para contratação de professores temporários

Edital prevê cadastro reserva, provas em dezembro e atuação em todos os 79 municípios.

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

14/11/2025 - 09h00
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial Eletrônico nº 11.996, desta quinta-feira (13), o edital que abre o Processo Seletivo Simplificado para formação do Banco Reserva de Profissionais da Função Docente Temporária. O cadastro será utilizado pela Rede Estadual de Ensino (REE/MS) para convocações conforme a necessidade das unidades escolares.

De acordo com o Edital nº 1/2025 SAD/SED/FDT/2025, os candidatos serão classificados por ordem de desempenho, respeitando componente curricular, etapa, modalidade e município escolhidos no ato da inscrição. O processo é exclusivamente para formação de cadastro reserva, sem garantia de convocação automática.

Podem participar profissionais com licenciatura na área escolhida, atendendo às exigências legais para atuação no serviço público estadual. Professores efetivos da REE também podem se inscrever, desde que a soma das horas decorrentes da convocação não ultrapasse 50 horas semanais.

Oferta e remuneração

A função temporária prevê jornada de até 40 horas semanais, com possibilidade de distribuição entre manhã, tarde e noite. O processo abrange todas as etapas da educação básica: Educação Infantil; Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental; Ensino Médio; e Educação Especial.

A seleção contempla todos os 79 municípios do Estado. A remuneração para 40 horas é de R$ 7.512,00, incluindo os valores para profissionais com licenciatura, especialização, mestrado ou doutorado. O pagamento será proporcional à carga horária atribuída.

Etapas

O processo seletivo terá quatro fases:

  • Inscrições;
  • Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classificatória);
  • Avaliação Curricular (classificatória);
  • Validação para candidatos PCD, negros e indígenas (eliminatória).

Datas, horários e locais serão divulgados em editais específicos. Não haverá segunda chamada.

Candidatos que necessitem de atendimento especial poderão solicitar recursos como fiscal ledor, transcritor, intérprete de Libras, prova ampliada ou tempo adicional. O pedido deve ser feito até 23h59 de 25 de novembro, com envio de documentação em arquivo digital.

Inscrições

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site www.avalia.org.br, entre 13 e 25 de novembro, até às 17h (horário de Mato Grosso do Sul). A taxa é de R$ 70,00, com pagamento permitido até o dia 25.

Pedidos de isenção podem ser feitos até esta sexta-feira (14), às 23h59, conforme critérios legais.

Provas

A Prova Escrita Objetiva está prevista para 7 de dezembro de 2025, no período vespertino, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. O Cartão de Informação estará disponível a partir de 2 de dezembro.

O edital prevê reserva de 5% das convocações para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, de acordo com o município e componente curricular selecionado.

Prova de Títulos

O envio da documentação para a Prova de Títulos deve ser realizado entre 13 de novembro e 5 de dezembro, até às 23h59. Apenas os candidatos que atingirem a pontuação mínima na prova objetiva terão a documentação analisada.

A classificação final e a homologação do processo serão divulgadas em edital próprio, com listagem por etapa, componente curricular, modalidade e município. A validade do processo será de dois anos, sem prorrogação.

Trafico

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS

Gaeco revela esquema que usava caminhão-baú com produtos industrializados em Campo Grande para transportar drogas para São Paulo

13/11/2025 21h07

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantes

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantes Reprodução

Continue Lendo...

Um grupo criminoso ligado à organização Primeiro Comando da Capital (PCC) usava cargas de salgadinho industrializado, produzidos em Campo Grande, para esconder drogas como maconha e cocaína.

O transporte era feito em um caminhão Volvo, ano 2007/2008, que pertencia a Kleyton de Souza Silva, traficante ligado ao PCC, que, de dentro do presídio de Aquidauana, comandava uma extensa rede de distribuição de maconha e cocaína para todas as regiões do Brasil, com foco no Estado de São Paulo. O veículo, contudo, estava em nome de Fabrício Aparecido Silva Guilherme, motorista exclusivo, que usava tal artifício para não levantar qualquer suspeita dos policiais.

O caminhão de Kleyton era do tipo baú e frequentemente viajava para o Estado de São Paulo carregado de salgadinhos de uma marca famosa, produzidos na capital de Mato Grosso do Sul, e que tinham como destino a capital paulista e cidades do interior, como São José do Rio Preto e Araçatuba.

Os investigadores do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) mapearam pelo menos três fretes agenciados por Kleyton, sendo que, no último deles, Fabrício acabou preso pela Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, em Araçatuba (SP).

Antes, contudo, em 7 de julho de 2022, houve uma entrega bem-sucedida em São José do Rio Preto (SP), de aproximadamente 200 quilos de maconha. Depois, o caminhão seguiu viagem para São Paulo (SP), onde entregou mais uma carga de maconha (a suspeita é que foram outros 200 quilos) em um lava-jato na zona norte da cidade.

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantesPreparação de carga de maconha, em Campo Grande (MS), para ser entregue em São José do Rio Preto (SP)/Reprodução Gaeco

Nas notas fiscais, sempre havia cargas de salgadinhos — batatas fritas, salgadinhos de milho e de trigo, entre outros.

No celular de Kleyton, havia conversas entre ele e seu subordinado Fabrício. O caminhoneiro relatava como pretendia fazer um dos fretes, usando salgadinho:

“Eu tô vendo aqui se eu consigo. As cargas que têm daqui de Campo Grande pra lá são só pra São Paulo. Aí eu pego uma carga pra São Paulo mesmo, tô vendo uma carga pequena aqui de salgadinho, se o cara vai me passar, aí eu vou e passo em Birigui, pego essas caixas de som e vou direto pra Rio Preto, e lá descarrega. Daí eu sigo e deixo as caixas de som em Catanduvas, depois desço lá em São Paulo, daí carrego e venho aqui pra Campo Grande de novo”, disse o caminhoneiro.

Frete seguro

Kleyton tinha orgulho do negócio, que chamava de “frete seguro”. A carga de salgadinhos, o caminhão relativamente novo e o mesmo motorista sempre quase não levantavam suspeitas dos policiais.

“Trata o procedimento pelo nome de ‘frete seguro’, modalidade que consiste em embarcar, juntamente com a carga ilícita, mercadoria lícita e regularmente documentada (como regra, a Orcrim escolhia alimentos não perecíveis, como salgadinhos), como forma de encobrir os entorpecentes. Ou seja, o ‘frete seguro’ é arquitetado e executado com a finalidade de conferir aparente legalidade à operação, permitindo que os carregamentos atravessassem as mais diversas barreiras de fiscalização sem levantar suspeitas das forças policiais”, explicam os promotores do Gaeco.

A afirmação acima está na denúncia contra Kleyton, Fabrício e dezenas de outros integrantes da organização criminosa, que operava em grande esquema não apenas de remessa de maconha e cocaína, mas também de extorsão e violência contra pessoas que emprestavam dinheiro de Kleyton ou contra outros traficantes — como um grupo de Santa Catarina que usou os serviços de frete da quadrilha e não pagou.

A suspeita dos policiais do Gaeco é que Kleyton prestou vários serviços de transporte de maconha no fundo falso de seu caminhão-baú, até que seu motorista, Fabrício, foi preso em 22 de outubro de 2022, com 280 quilos de cocaína, na rodovia Marechal Rondon, no município de Araçatuba (SP). A droga tinha como destino a cidade de Birigui (SP).

Conforme a denúncia do Gaeco, o preço do frete variava: R$ 150 por quilo para cargas de maconha e até R$ 700 por quilo para cargas de cocaína.

Se negociado pelo preço máximo, o transporte dos 280 quilos apreendidos no interior paulista renderia R$ 196 mil à quadrilha. A carga, contudo, é avaliada em dezenas de milhões de reais.

Operação Blindagem

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou um novo pedido de prisão contra Kleyton de Souza Silva, apontado como líder da organização criminosa investigada na operação deflagrada em 14 de outubro de 2025. Mesmo já preso por condenação anterior, o Gaeco afirma que ele continuava exercendo comando de dentro do presídio de Aquidauana.

A análise do telefone celular apreendido em sua cela revelou fotografias pessoais, conversas e registros que, segundo o órgão, evidenciam que Kleyton seguia envolvido em negociações de drogas e outras práticas ilícitas, o que justificou a necessidade de reforçar a custódia preventiva.

A operação descreve uma ampla estrutura criminosa vinculada ao PCC, atuando em tráfico interestadual de drogas, remessas pelos Correios, transporte por caminhões com cargas de fachada, comércio ilegal de armas e práticas de extorsão. O relatório destaca que o grupo possuía logística complexa, com caminhões equipados com rastreadores, grande volume de entorpecentes sob sua propriedade e conexões operacionais em diversos estados.

Além de Kleyton, o Gaeco listou outros suspeitos ligados ao grupo, entre eles Sebastião Balejo de Arruda, Ênio de Andrade e Silva Filho, João Lucas Paes de Mello e Ângelo Paes Marquesan. Para esse conjunto de investigados, a promotoria solicitou apenas mandados de busca e apreensão, por ainda não haver elementos suficientes para medidas cautelares mais severas.

Executores diretos das ordens da liderança também foram identificados: Thiago Gabriel Martins da Silva, conhecido como “Especialista PCC”, aparecia como um dos mandantes de cobranças violentas. Já Osvaldo Vianna dos Santos Júnior, o “Juninho”, e Johan Fabiano Rodrigues Lescano foram apontados como responsáveis por extorsões, ameaças e deslocamentos forçados de vítimas em Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

A investigação ainda revelou um setor interno de inteligência, operado por Monique Siqueira Lopes Meireles e pelo próprio “Especialista PCC”, responsável por acessar ilegalmente dados sigilosos de vítimas e repassar informações estratégicas ao grupo.

Essa estrutura hierarquizada reforçou, na avaliação do Ministério Público, a necessidade de impedir que Kleyton continuasse exercendo liderança criminosa a partir do sistema prisional, resultando no novo pedido de prisão apresentado à Justiça.

Caminhão Volvo que era usado pelos traficantesKlayton, com a namorada, de dentro da cadeia, onde comandava o tráfico

Cidades

Gerente de transporte é exonerado após morte de estudante de enfermagem

Com relação ao motorista do ônibus que estava com a CNH vencida, a secretária de Educação do município informou que o caso deve passar por sindicância, devido a ele ser concursado

13/11/2025 18h07

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Coxim exonerou o gerente de Transporte Escolar, Djair Bezerra Leite. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (13), um dia após o acidente que tirou a vida da estudante.

No caso que envolveu o servidor Cleyton Matos Campos, de 47 anos, que, segundo a secretária de Educação, Marly Nogueira, é concursado desde 2022 e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano.

Segundo a Polícia Civil informou, após o acidente que resultou no atropelamento da jovem Letícia Camargo, de 25 anos, ele chegou a dizer que manuseava o celular no momento do ocorrido, mas mudou a versão em seguida.

A secretária de Educação, Marly Nogueira, admitiu que houve falha na verificação da documentação do servidor, o que culminou na exoneração de Djair, que comandava a pasta de Transporte Escolar desde 6 de janeiro de 2025.

“A pasta não averiguou, então nós tomamos as medidas cabíveis. Já instauramos um procedimento interno para apurar e responsabilizar as pessoas, porque houve uma falha”, disse.

Questionada sobre a situação do servidor que atua como motorista do ônibus escolar, a secretária informou que o município instaurou uma sindicância. Uma comissão será montada para apurar os fatos e, por enquanto, ele não será exonerado.

“Não [será exonerado]. É por isso que foi aberto o processo de sindicância, para avaliar e ver como vai ficar a situação dele”, respondeu a secretária.

Devido ao fato de ele ser concursado, segundo explicou a gestora, ele tem direito à defesa.

“Conforme formos avançando com a instauração do procedimento interno, vamos colhendo as provas, com o jurídico e com a controladoria do município”, pontuou.

Morte da Estudante


A estudante de enfermagem Letícia Camargo, de 25 anos, da  Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), morreu após ser atropelada por um ônibus escolar na manhã desta quarta-feira (12), em Coxim, região norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 7h, na Avenida Mato Grosso do Sul, quando a jovem seguia para o estágio.

De acordo com testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade no momento do atropelamento. O ônibus atingiu a estudante e colidiu contra uma árvore. Após o impacto, o ônibus ainda passou por cima da vítima.

Letícia chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim. Natural de Pedro Gomes, a estudante cursava o último semestre de enfermagem e estava prestes a se formar.

O motorista do ônibus também foi encaminhado ao hospital e, após atendimento, prestou depoimento à Polícia Civil, que investiga as causas do acidente, posteriormente ele foi preso em flagrante. 


Funcionário efetivo da prefeitura municipal,  Cleyton dirigia um ônibus escolar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há mais de um ano, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

