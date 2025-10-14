Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ROTA DA CELULOSE

Estado mantém assinatura com XP mesmo com judicialização

Após K-Infra entrar na Justiça alegando erros na decisão que a eliminou do certame, governo afirma que o processo legal foi cumprido integralmente

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

14/10/2025 - 08h40
A K-Infra, empresa que faz parte do Consórcio K&G (que apresentou a melhor proposta para a Rota da Celulose, mas foi desclassificado), ingressou na Justiça com mandado de segurança para impedir que o contrato com a segunda colocada seja assinado. Apesar da judicialização da questão, o governo do Estado afirmou que mantém a previsão de fechamento do acordo para este ano.

No mandado de segurança impetrado pela empresa, o grupo alega que houve “ilegalidade clara na condução do processo licitatório, violação de princípios fundamentais do Direito Administrativo, descumprimento da lei de licitações” e pede que o processo fique suspenso até que haja uma decisão final sobre o certame.

Isso significa dizer que a empresa quer impedir que a segunda colocada, o Consórcio Caminhos da Celulose, tome posse da rodovia.

A empresa acusa, ainda, o governo do Estado de direcionamento do certame e alega que não houve fundamentação na desclassificação do consórcio da disputa.

“A conduta revela, somada aos demais elementos, a clara intenção de direcionar certame público, porque cria regras não previstas no edital”, diz trecho do mandado de segurança.

Apesar de ter feito parte de um consórcio, com a Galapagos Participações, a K-Infra ingressou sozinha na Justiça para pedir que a decisão sobre a concorrência seja revista.

No pedido, em sua argumentação judicial, os advogados da K-Infra utilizam termos nada lisonjeiros quando se referem à comissão de licitação.

“A conduta é mendaz, ímproba e em desrespeito ao disposto no art. 168, da Lei Federal nº 14.133/2021, cuja eloquente redação é a seguinte: O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente”.

Ao utilizarem o adjetivo mendaz, os advogados disseram que a conduta da comissão de licitação foi “desleal, enganosa, pérfida e traiçoeira”, conforme os sinônimo para o adjetivo nada comum.

No entanto, o governo do Estado não vê desta forma. Em nota ao Correio do Estado, o Executivo afirma que cumpriu todo o rito legal da licitação e que respeitou todos os prazos dos recursos.

“O devido processo legal foi respeitado com ampla publicidade e fundamentação das decisões. Todos os recursos foram recebidos, em seu efeito suspensivo, analisados e julgados dentro do prazo da Lei de Licitações”, alega o governo estadual.

Por entender que fez tudo dentro do que determinava a legislação, o governo também afirmou que mantém para este ano ainda a assinatura com o Consórcio Caminhos da Celulose, formado pelas empresas XP Infra V Fundo de Investimento em Participações, CLD Construtora, Laços Detentores e Eletrônica Ltda., Construtora Caiapó Ltda., Ética Construtora Ltda., Distribuidora Brasileira de Asfalto Ltda., Conter Construções e Comércio S.A. e Conster Construções e Terraplanagem Ltda.

DESCLASSIFICAÇÃO

O Consórcio K&G foi desclassificado depois que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) expulsaram a empresa da BR-393, chamada de Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro. A experiência que ela tinha na administração daquela rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação.

A K-Infra perdeu a concessão cerca de um mês depois de vencer o leilão para administrar trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 (de Campo Grande a Bataguassu). Além disso, ficaria com parte das rodovias federais BR-262 (de Campo Grande a Três Lagoas) e da BR-267 (de Nova Alvorada do Sul à divisa com São Paulo), onde serão instalados 12 pedágios.

Ao se defender da desclassificação, a K-Infra alega que, “em relação à caducidade, trazida à baila como fato superveniente, é importante destacar que não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico de que a decretação da caducidade produza efeitos retroativos, a fim de desconstituir situação plenamente constituída”. 

“O mandado de segurança deve ser procedente porque houve ilegalidade clara na condução do processo licitatório, violação de princípios fundamentais do direito administrativo, descumprimento da lei de licitações e risco de dano irreparável. Todos os argumentos estão amparados em dispositivos legais, jurisprudência e princípios constitucionais”, conclui a defesa da K-Infra.

PEDIDOS

Além da suspensão da assinatura do contrato com a XP Infra, a K-Infra também pede que seja reconsiderada a decisão que a desclassificou, o que a tornaria, novamente, vencedora do certame.

Caso não seja reconhecido isso, a empresa pede ainda que “o presente recurso [seja] remetido imediatamente à autoridade superior” e que ela possa recorrer da decisão que a desabilitou.

A K-Infra protocolou a ação judicial na 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos no dia 7 deste mês, e até agora o juiz não se manifestou sobre a concessão ou não de liminar.

Esporte

Cabo Verde garante vaga inédita e se torna 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

O Mundial de 2026, com sedes no Canadá, EUA e México, será disputado pela primeira vez por 48 seleções.

13/10/2025 23h00

Seleção conquistou feito histórico ao se classificar para a Copa do Mundo

Seleção conquistou feito histórico ao se classificar para a Copa do Mundo Reprodução/Redes Sociais

Cabo Verde conquistou nesta segunda-feira, 13, a vaga inédita à Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez em sua história, a seleção africana disputará a principal competição organizada pela Fifa. Com a vitória sobre Eswatini, por 2 a 0, assegura a classificação e frustra o favorito Camarões no Grupo D, que terá de disputar a repescagem.

O clima em Praia, capital de Cabo Verde, era de final de Copa do Mundo. No pequeno arquipélago do Oceano Atlântico, os cerca de 500 mil habitantes viviam a expectativa pela inédita classificação. Além disso, os jogadores se encontraram com os torcedores ao redor da cidade antes da partida.

Líder do Grupo D, Cabo Verde dependia apenas de suas próprias forças para superar Camarões e terminar as Eliminatórias com a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. No primeiro tempo, mesmo com o estádio lotado, teve poucas chances de furar a defesa de Eswatini, que jogava apenas para cumprir tabela.

Eliminada, a visitante só poderia ajudar Camarões, já que ocupava a última colocação da chave antes da partida. Mesmo assim, conseguiu segurar o ímpeto de Cabo Verde na primeira etapa. Os donos da casa, por sua vez, mantiveram o controle da posse, mas pecavam na última bola.

Até o intervalo, nenhuma seleção havia marcado nos jogos do Grupo D. Camarões e Angola, outro jogo que interessava a Cabo Verde, também ficaram no 0 a 0. Tudo mudou no segundo tempo, quando os donos da casa fizeram valer a força da torcida e o campo sintético do estádio de Praia.

Nos dez primeiros minutos da segunda etapa, Cabo Verde conseguiu retomar o controle da partida e, em dois lances rápidos, encaminhou sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Dailon Livramento e Willy Semedo, dois destaques da seleção de Bubista, marcaram os históricos gols da seleção africana.

Os 40 minutos finais foram de festa, mais do que de futebol. Nas arquibancadas, a torcida cabo-verdiana entoava cânticos e fazia a tradicional "ola". Eswatini também não tentou dificultar o trabalho dos mandantes, que também foram auxiliados pelo empate sem gols no outro jogo da rodada, em Camarões.

A festa ainda contou com a participação de um veterano. Aos 37 anos, Stopira foi colocado em campo nos minutos finais da partida, para saborear a classificação.

Foi a primeira vez em dois anos que foi convocado para defender a seleção. Coube ao experiente lateral-esquerdo a responsabilidade de dar números finais à partia e ao histórico momento que o arquipélago viveu nesta segunda-feira.

Com a classificação, Cabo Verde se torna a 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026. É também o terceiro país a disputar pela primeira vez o Mundial - Jordânia e Usbequistão, na Ásia, já haviam assegurado a vaga inédita.

O Mundial de 2026, com sedes no Canadá, EUA e México, será disputado pela primeira vez por 48 seleções. Por isso, também, o aumento no número de estreantes na competição no próximo ano. Além de Cabo Verde, a seleção de Benim pode conquistar mais uma vaga inédita, em caso de vitória sobre a Nigéria nesta quarta-feira.

Quais seleções já se classificaram para a Copa do Mundo de 2026?

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

Gana (África)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Nova Zelândia (Oceania)

Paraguai (América do Sul)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Usbequistão (Ásia)

EDUCAÇÃO

Prefeita garante R$ 100 milhões para ampliar vagas na Educação Infantil em Campo Grande

Adriane Lopes participou de uma reunião no Ministério da Educação (MEC) com a Coordenadoria-Geral de Educação Infantil, em Brasília (DF)

13/10/2025 20h13

A prefeita Adriane Lopes acompanhada da equipe da Educação durante reunião em Brasília (DF)

A prefeita Adriane Lopes acompanhada da equipe da Educação durante reunião em Brasília (DF) Divulgação

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), garantiu, nesta segunda-feira (13), mais R$ 100 milhões para ampliar as vagas na Educação Infantil.

Acompanhada por uma equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação (Semed), ela participou de uma reunião no Ministério da Educação (MEC) com a Coordenadoria-Geral de Educação Infantil, em Brasília (DF).

O recurso será repassado por meio do Fundeb até que os cerca de 2 mil novos alunos das Emeis Jardim Inápolis e São Conrado — entregues em 2024 e 2025 — sejam incluídos no Censo Escolar.

A prefeita Adriane Lopes destaca que os investimentos permitirão ampliar ações voltadas à primeira infância, como a reforma de unidades, a aquisição de materiais didáticos e a abertura de novas vagas na Rede Municipal de Ensino.

“Essa reunião em Brasília foi fundamental para garantirmos mais R$ 100 milhões para a Educação Infantil de Campo Grande. Esse é um investimento direto nas nossas crianças, que representam o futuro da nossa cidade. Com esses recursos, vamos concluir obras de novas Emeis, ampliar a oferta de vagas e assegurar que nenhuma criança fique fora da escola”, afirmou.

Nos últimos dois anos, as ações da Prefeitura Municipal reduziram o déficit de vagas, e a meta — conforme reforça a chefe do Executivo — é zerar a fila de espera nos próximos dois anos.

“Campo Grande vive um novo momento na Educação: estamos modernizando as escolas, valorizando os profissionais e criando oportunidades para as famílias. A Prefeitura tem compromisso com resultados concretos, com uma educação de qualidade e referência nacional. Seguiremos firmes em busca de mais investimentos, porque acreditamos que uma cidade que investe nas suas crianças está investindo em um futuro mais justo e próspero para todos”, completou.

Participaram da reunião no Ministério, além da prefeita, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bittencourt, a chefe da Assessoria de Planejamento da pasta, Fernanda Duarte, e o assessor da Prefeitura, Vanderlei Bispo.

Ainda em Brasília, Adriane deve se reunir com representantes do Ministério da Saúde, em busca de novos recursos para Campo Grande.

Investimentos em Educação

Nos últimos anos, Campo Grande tem recebido investimentos inéditos na área da Educação. Um dos principais avanços foi a retomada das obras de Emeis que estavam paradas há mais de 15 anos. Destas, duas já foram entregues — Emeis Inápolis e São Conrado — e outra, a Emei Oliveira, está prevista para ser inaugurada até o fim do ano.

O município também foi reconhecido pelo Governo Federal com o Selo Ouro do Compromisso Nacional com a Alfabetização, resultado de uma série de ações contínuas implementadas pela gestão municipal. A entrega de uniformes e kits escolares a todos os alunos da REME, somada ao investimento em infraestrutura e à ampliação de vagas, reforça o compromisso da Prefeitura com uma educação de qualidade e um ambiente propício ao aprendizado.

A criação de 6.600 novas vagas para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental garantiu que mais crianças tivessem acesso à escola, priorizando o atendimento próximo às residências das famílias.

Outro destaque é o programa “Juntos Pela Escola”, responsável pela revitalização das 206 unidades escolares da REME, com melhorias elétricas, hidráulicas, pintura e acessibilidade, tornando as escolas mais seguras e adequadas ao processo de aprendizagem. A construção de salas de aula modulares também ajudou a atender a crescente demanda em regiões como o bairro Moreninhas 4, que ganhou 10 novas salas e 600 vagas adicionais.

O município ainda investiu em modernização e sustentabilidade, com a instalação de placas solares nas escolas, reduzindo os custos com energia e promovendo práticas ecológicas. Além disso, mais de 46 mil itens de mobiliário novo foram entregues nas unidades — incluindo mesas, cadeiras e armários — beneficiando alunos e servidores.

Na área pedagógica, o projeto “Aprender Mais”, pioneiro no Brasil e voltado à recomposição da aprendizagem, foi ampliado em 2024. O programa passou a atender também alunos do 7º e 8º anos com dificuldades em Língua Portuguesa e Matemática. Com 363 professores envolvidos e 8,7 mil alunos atendidos, a iniciativa se consolida como um dos pilares da evolução educacional de Campo Grande.

