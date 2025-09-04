Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

RUMO A PRIVATIZAÇÃO

Estado marca para 4 de dezembro leilão do Hospital Regional

O aviso de licitação foi publicado na edição do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira

Tamires Santana

Tamires Santana

04/09/2025 - 11h45
Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul - (DOE/MS) nesta quinta-feira (4), o aviso de licitação para a contratação da Parceria Público-Privada, que vai resultar na construção de nova edificação e reforma do prédio já existente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul  - (HRMS). O leilão foi marcado para acontecer no dia 4 de dezembro, no prédio da Bolsa de São Paulo.

Conforme a publicação, os envelopes com as propostas serão recebidos das 10h às 12h do dia 1° de dezembro de 2025 (horário local), e a sessão de abertura dos envelopes começará às 14h do dia 4 de dezembro de 2025 (horário local). Veja a íntegra da publicação:

 

A parceria público-privada (PPP) que vai conceder parte da operação do HRMS prevê que o grupo vencedor do leilão, deve investir quase R$ 1 bilhão (R$ 954,14 milhões) ao longo dos 30 anos de concessão, com a maior parte do valor, R$ 743 milhões, concentrada entre o primeiro e o quinto ano.

Além disso, o grupo vencedor terá custo operacional de R$ 4,7 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 158 milhões anuais. Com isso, o valor total da concessão é de R$ 5,6 bilhões, valor que será gasto por meio da prestação de serviços não assistenciais.

Sendo assim, a empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços que não sejam relacionados aos profissionais de saúde, o que continuará a cargo do Governo do Estado, com isso, o grupo vencedor ficará a cargo das seguintes obrigações:

  • Limpeza hospitalar;
  • Coleta e tratamento de resíduos sólidos;
  • Manutenção e conservação de jardins;
  • Recepção;
  • Vigilância;
  • Portaria;
  • Estacionamento;
  • Transporte de pacientes;
  • Necrotério;
  • Lavanderia e Rouparia;
  • Logística Hospitalar (almoxarifado e farmácia);
  • Central de Material Esterilizado (CME);
  • Nutrição e Dietética;
  • Engenharia Clínica;
  • Manutenção Predial;
  • Apoio operacional ao Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD);
  • Insumos Hospitalares: materiais, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (OPME), nutrição enteral e parenteral e kits reagentes de análises clínicas com locação de equipamentos analisadores;
  • Gases Medicinais;
  • Utilidades: água, esgoto, energia elétrica, gás de cozinha, internet e telefonia;
  • Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O prazo total de execução das obras será de 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares. O contrato prevê ainda soluções sustentáveis e inovadoras como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.

GRUPOS INTERESSADOS

Conforme adiantou o Correio do Estado no mês passado, pelo menos seis grupos demonstraram interesse em gerir, pelos próximos 30 anos, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Isso porque, no início do mês de agosto, os grupos fizeram visitas técnicas na unidade hospitalar.

De acordo com o Escritório de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul (EPE-MS), foram destinadas seis datas e horários para que representantes dos interessados pudessem conhecer o Hospital Regional, e todos os dias e horários foram preenchidos.

"As visitas técnicas constituem extensão do Roadshow do Projeto, realizado nos dias 24 e 25 de julho, ocasião em que foi oportunizado aos grupos interessados o conhecimento da infraestrutura do hospital”, disse o EPE-MS para a reportagem.

*Colaborou Daiany Albuquerque 

