Estado marca para 4 de dezembro leilão do Hospital Regional

Hospital deve ser leiloado no dia 4 de dezembro no prédio da bolsa de São Paulo

Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul - (DOE/MS) nesta quinta-feira (4), o aviso de licitação para a contratação da Parceria Público-Privada, que vai resultar na construção de nova edificação e reforma do prédio já existente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - (HRMS). O leilão foi marcado para acontecer no dia 4 de dezembro, no prédio da Bolsa de São Paulo.

Conforme a publicação, os envelopes com as propostas serão recebidos das 10h às 12h do dia 1° de dezembro de 2025 (horário local), e a sessão de abertura dos envelopes começará às 14h do dia 4 de dezembro de 2025 (horário local). Veja a íntegra da publicação:

A parceria público-privada (PPP) que vai conceder parte da operação do HRMS prevê que o grupo vencedor do leilão, deve investir quase R$ 1 bilhão (R$ 954,14 milhões) ao longo dos 30 anos de concessão, com a maior parte do valor, R$ 743 milhões, concentrada entre o primeiro e o quinto ano.

Além disso, o grupo vencedor terá custo operacional de R$ 4,7 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo R$ 158 milhões anuais. Com isso, o valor total da concessão é de R$ 5,6 bilhões, valor que será gasto por meio da prestação de serviços não assistenciais.

Sendo assim, a empresa vencedora ficará responsável por todos os serviços que não sejam relacionados aos profissionais de saúde, o que continuará a cargo do Governo do Estado, com isso, o grupo vencedor ficará a cargo das seguintes obrigações:

Limpeza hospitalar;

Coleta e tratamento de resíduos sólidos;

Manutenção e conservação de jardins;

Recepção;

Vigilância;

Portaria;

Estacionamento;

Transporte de pacientes;

Necrotério;

Lavanderia e Rouparia;

Logística Hospitalar (almoxarifado e farmácia);

Central de Material Esterilizado (CME);

Nutrição e Dietética;

Engenharia Clínica;

Manutenção Predial;

Apoio operacional ao Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD);

Insumos Hospitalares: materiais, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais (OPME), nutrição enteral e parenteral e kits reagentes de análises clínicas com locação de equipamentos analisadores;

Gases Medicinais;

Utilidades: água, esgoto, energia elétrica, gás de cozinha, internet e telefonia;

Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O prazo total de execução das obras será de 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares. O contrato prevê ainda soluções sustentáveis e inovadoras como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.

GRUPOS INTERESSADOS

Conforme adiantou o Correio do Estado no mês passado, pelo menos seis grupos demonstraram interesse em gerir, pelos próximos 30 anos, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). Isso porque, no início do mês de agosto, os grupos fizeram visitas técnicas na unidade hospitalar.

De acordo com o Escritório de Parcerias Estratégicas de Mato Grosso do Sul (EPE-MS), foram destinadas seis datas e horários para que representantes dos interessados pudessem conhecer o Hospital Regional, e todos os dias e horários foram preenchidos.

"As visitas técnicas constituem extensão do Roadshow do Projeto, realizado nos dias 24 e 25 de julho, ocasião em que foi oportunizado aos grupos interessados o conhecimento da infraestrutura do hospital”, disse o EPE-MS para a reportagem.

*Colaborou Daiany Albuquerque

