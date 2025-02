Estado renova contrato milionário com pivô de escândalo de corrupção

TRAGÉDIA

Ambos eram de Três Lagoas e seguiam pela Rodovia Marechal Rondon, quando foram atingidos por outro carro; dois adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, conseguiram sair do veículo antes de pegar fogo

Acidente entre dois carros resultou na morte de dois três-lagoenses carbonizados, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Mirandópolis, interior de São Paulo, na manhã deste domingo (16). Eles viajavam para participar de uma trilha nas cachoeiras da região, acompanhados por um grupo de amigos.

Segundo informações da Rádio Caçula, uma Ford Belina II, do qual era ocupado por Eduardo Carrapó, professor no município sul-mato-grossense, Nádia Souza e dois adolescentes de 14 e 17 anos, ambos filhos do rapaz, seguiam pela rodovia quando foram atingidos por um VW Santana, que vinha em alta velocidade.

O impacto fez com que o veículo pegasse fogo imediatamente. Presos às ferragens, Nádia e Eduardo não conseguiram escapar e morreram carbonizados. Já os adolescentes saíram do carro e foram resgatados com vida, mas precisaram ser encaminhados ao hospital de Mirandópolis, um deles em estado grave.

Além disso, outras três pessoas, que ocupavam o Santana, ficaram em estado crítico e foram encaminhadas ao pronto-socorro municipal. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, do qual constatou 0,37 mg/L de álcool no sangue, acima do permitido (0,33mg/L). Ainda, o rapaz não era habilitado e sofreu ferimentos, ficando internado durante o resto do dia.

Depois de receber alta hospitalar, o motorista do Santana foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Andradina (SP), onde deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (17). Ele deve responder por homicídio culposo na direção do veículo, lesão corporal culposa, dirigir sob efeito de álcool e sem carteira de habilitação.

Outro caso

No final do ano passado, no dia 21 de dezembro, José Carlos Lada, de 43 anos, morreu carbonizado, na rodovia MS-276, entre as cidades de Batayporã e Anaurilândia.

Segundo informações do jornal local Nova News, o acidente foi entre um VW Gol, que seguia sentido Anaurilândia-Batayporã, e uma carreta, que vinha na pista contrária. Por motivos que ainda a perícia vai concluir, o condutor do carro bateu na lateral do caminhão e, devido ao impacto, pegou fogo.

Com as chamas e a forte colisão, o Gol ficou bastante danificado e resultou na morte instantânea do motorista. Até o momento da publicação desta reportagem, o rapaz ainda não foi identificado. Mesmo com o impacto, o condutor da carreta não sofreu ferimentos e ficou no local para os procedimentos policiais.

Ainda, o acidente envolveu um terceiro carro, uma Fiat Strada, que seguia no mesmo sentido do Gol, e teria caído em uma ribanceira após tentar tirar o veículo da pista ao perceber o acidente. Com isso, a picape ficou danificada, mas o motorista saiu ileso e sem grandes ferimentos.

