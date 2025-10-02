Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Administração

Estado terceiriza distribuição de R$ 33 milhões do Fundo Pantanal

Na prática, produtores, comunidades tradicionais ou indígenas recebem dinheiro por manter áreas preservadas

Alison Silva

Alison Silva

02/10/2025 - 11h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) será responsável por administrar R$ 33 milhões do Fundo Clima Pantanal, conforme publicação no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (2).

O recurso será destinado à execução do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Bioma Pantanal, com foco na conservação e valorização da biodiversidade, em teoria, deveria ser administrado por uma entidade pública.

A Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar), ligada à Famasul, será a agente executora do programa, que terá vigência de 30 de setembro de 2025 a 31 de dezembro de 2026.

O montante (R$ 32.998.646,94) será aplicado no atendimento a produtores rurais interessados em se tornar provedores de serviços ambientais, com ações voltadas à proteção do Pantanal.

Fundo Clima Pantanal

A medida integra a política estadual iniciada em fevereiro de 2025, quando o Governo de Mato Grosso do Sul regulamentou o Fundo Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Pantanal. Na ocasião, o governador Eduardo Riedel destacou o aporte inicial de R$ 40 milhões para garantir o pagamento a quem conservar o bioma. O fundo foi criado pela Lei do Pantanal, de dezembro de 2023, com a missão de fomentar a sustentabilidade, financiar programas de PSA e apoiar a conservação de ecossistemas da planície pantaneira.

O que é um PSA?

O Pagamento por Serviços Ambientais funciona como uma espécie de "recompensa" a quem cuida do meio ambiente.

Na prática, significa que produtores, comunidades tradicionais ou indígenas recebem dinheiro por manter áreas preservadas.

Ou seja,  um pecuarista que mantém a mata ciliar intacta em sua fazenda ajuda a proteger nascentes e rios passa a ser reconhecido e pago pelo programa.

Legislação federal

No plano nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 1º de outubro de 2025 a Lei nº 15.228, que estabelece novas diretrizes para o uso, conservação e recuperação do Pantanal. A norma reforça princípios como a participação social, a transparência e o desenvolvimento sustentável, conciliando preservação ambiental com atividades econômicas que geram renda à população local.

Entre os pontos de destaque estão o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais, a recuperação de áreas degradadas, o estímulo à bioeconomia e ao turismo sustentável. A lei também criou o selo “Pantanal Sustentável”, que vai certificar pessoas e empresas comprometidas com boas práticas ambientais, valorizando produtos e serviços regionais.

Assine o Correio do Estado 

LICITAÇÃO

Agesul prevê R$ 3,3 milhões para recuperar 'ponte gangorra' em rodovia de MS

Há pouco mais de um ano, a ponte sobre o Rio Miranda, no distrito de Águas de Miranda foi interditada por não suportar o aumento do fluxo de veículos pesados

02/10/2025 12h00

Compartilhar
A

A "ponte-gangorra" chega a ter degrau de até 48 centímetros quando caminhões pesados ficam de um dos lados FOTO: Reprodução

Continue Lendo...

Foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul o aviso de lançamento de licitação para a obra de recuperação estrutural da ponte sobre o Rio Miranda, que começará no dia 20 de outubro, e o investimento estimado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - (Agesul) é de mais de R$ 3,3 milhões.

A ponte localizada na rodovia estadual MS-345, no distrito de Águas do Miranda, divisa dos municípios de Anastácio e Bonito, foi apelidada por moradores da região de 'ponte gangorra' por formar um verdadeiro degrau de até 48 centímetros quando caminhões pesados passam pelo local.

Em setembro do ano passado, o Correio do Estado informou que a ponte tinha sido parcialmente interditada por não suportar o aumento do fluxo de veículos pesados. Na época, moradores já relataram que, a ponte estava se transformando em uma espécie de gangorra quando veículos pesados chegam a uma das extremidades, gerando um “degrau” que chegava a quase meio metro de altura, colocando em risco a segurança de veículos que acessam a estrutura. 

Veja o vídeo:

Naquele momento, a Agesul orientou que a ponte apenas suportaria veículos com até 40 toneladas, e também informou em nota que, já tinha iniciado o processo de autorização para contratação, em regime emergencial, de uma empresa para execução de inspeção especial e elaboração de projeto executivo para recuperação e recondicionamento da estrutura da ponte que foi construída pelo Exército Brasileiro no ano de 1967.

Entretanto, conforme foi publicado nesta quinta-feira (02), no Diário Oficial do Estado, apenas agora, mais de um ano depois da interdição, o aviso de licitação foi lançado. Veja:

A "ponte-gangorra" chega a ter degrau de até 48 centímetros quando caminhões pesados ficam de um dos lados

PREJUÍZO

Rodolfo Souza Gonçalves, de 44 anos, morador da região há 27, fez um vídeo mostrando o veículo que teve os quatro pneus furados ao enfrentar o degrau. Por conta da violência da pancada, até os air-bags da picape se abriram.  Veja:

Segundo Janaína Quintão, moradora do distrito, a gangorra surgiu inicialmente em 2023, quando foram feitos alguns reparos. Porém, algum tempo depois, com o aumento do tráfego, a situação piorou e foi denunciada incontáveis vezes. Sobretudo, alguma providência só foi adotada depois que o motorista estourou os quatro pneus ao enfrentar o degrau. 

"Depois disso, as autoridades finalmente reconheceram que o problema existe. Poderia ter acontecido algo muito mais grave. Se ele estivesse em alta velocidade, poderia ter caído da ponte e poderia ter morrido", disse ela.

R$ 340 milhões

O investimento de R$ 340 milhões na MS-345 foi feito na pavimentação de 100 quilômetros, ligando os municípios de Anastácio e Bonito. Antes da pavimentação, a maior parte dos motoristas saía de Campo Grande e passava por Sidrolândia, Nioaque, Guia Lopes da Laguna (Jardim) e chegava a Bonito.

Depois da reforma, para encurtar o trajeto em cerca de 40 quilômetros, a rota passou a ser por Terenos, entrando à esquerda em Aquidauana e, alguns quilômetros depois, é necessário entrar à direita rumo ao distrito de Águas de Miranda e seguir até Bonito pela estrada.

Assine o Correio do Estado.

Cidades

Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria foi internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol. Caso reacende alerta sobre bebidas adulteradas no Brasil

02/10/2025 11h50

Compartilhar

Instagram

Continue Lendo...

Na manhã desta quinta-feira (2 de outubro de 2025), o cenário artístico e de saúde pública no Brasil foi sacudido por uma notícia preocupante: o rapper Hungria Hip Hop (Gustavo da Hungria Neves) deu entrada emergencial no hospital DF Star, em Brasília, com sintomas compatíveis com intoxicação por metanol. 

Segundo boletim médico, o artista chegou à unidade com queixas de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica — sinais clássicos nos casos mais graves de envenenamento por metanol. 

Em nota, o hospital informa que já iniciou tratamento especializado e investiga a etiologia do quadro. 

A assessoria do cantor sustenta que o quadro é resultado da ingestão de bebida adulterada, afirmando que o caso remete aos episódios recentes de intoxicação por metanol registrados em São Paulo e outros estados. 

Ainda de acordo com ela, Hungria está “fora de risco iminente” e sob observação médica — porém alguns shows da agenda foram cancelados ou remarcados. 

O que é metanol e por que ele é tão perigoso?

O metanol (ou “álcool metílico”) é uma substância química usada como solvente, anticongelante e em processos industriais. Por si só, não é uma bebida alcoólica de consumo. Quando ingerido — especialmente em bebida adulterada —, ele é metabolizado no organismo em compostos ainda mais tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem provocar:

Dano ao sistema nervoso central

Acúmulo de ácidos no sangue (acidose)

Lesões visuais, podendo levar à cegueira

Se não tratado rapidamente, risco de falência múltipla de órgãos e morte

Mesmo doses que, a olho nu, não pareçam tão elevadas podem causar consequências graves. Por isso, casos de suspeita de intoxicação exigem tratamento imediato e cuidado intensivo.

O pano de fundo: casos em São Paulo e o alerta nacional

Nos últimos dias, notícia após notícia trouxe à tona casos de intoxicação por metanol em São Paulo — com ao menos seis casos confirmados, e dezenas sob investigação.  

A situação motivou operações integradas da Polícia Federal, do Ministério da Agricultura e de vigilância sanitária para identificar redes de abastecimento de bebidas adulteradas e coibir distribuição clandestina. 

Ainda não há confirmação oficial de que o episódio com Hungria tenha ocorrido no Distrito Federal ou em Brasília. 

A Secretaria de Saúde local declara que não há casos confirmados até o momento no DF. 

Mas o alerta está dado: quando figuras públicas são atingidas, a visibilidade torna o problema mais claro e o clamor por respostas, mais intenso.

Vidas humanas — além dos holofotes

O que está em jogo vai muito além da carreira ou da rotina de quem faz shows. O caso expõe fragilidades no controle da produção, fiscalização e comercialização de bebidas. Quando bebidas são adulteradas com compostos tóxicos, quem consome — muitas vezes sem saber — está vulnerável a danos profundos.

Pessoas comuns já perderam a visão, a mobilidade ou até a vida pela contaminação por metanol. Casos de vítimas anônimas frequentemente não ganham atenção midiática, mas existem, sobretudo em áreas de produção informal ou onde há consumo de bebidas clandestinas.

O nome de um artista dá visibilidade, mas a dor e o risco atingem a todos — sobretudo quem está em situação de menor poder social ou econômico.

O que aguardar agora?

  1. Resultados laboratoriais: serão fundamentais para confirmar ou descartar a intoxicação por metanol, identificando marcadores específicos nos exames.
  2. Rastreamento da origem da bebida adulterada: caso confirmado, é urgente detectar onde e como essa bebida foi contaminada — e interromper a cadeia de distribuição.
  3. Ações regulatórias e de fiscalização: para reforçar o controle de qualidade, punir ilícitos e evitar novos casos.
  4. Alertas à população: informar sinais de intoxicação, instruir sobre os riscos de bebidas de origem duvidosa e orientar a busca imediata por atendimento em casos suspeitos.
  5. Apoio e transparência: garantir que o artista receba o melhor cuidado possível e que as informações sejam compartilhadas com responsabilidade, evitando pânico ou especulação irrestrita.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3501, quarta-feira (01/10)

3

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Peixaria que vendia produtos impróprios para consumo é interditada em Campo Grande

4

Riedel reafirma promessa de igualar salários de professores
Mato grosso do sul

/ 1 dia

Riedel reafirma promessa de igualar salários de professores

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3500, terça-feira (30/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo