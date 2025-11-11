Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

AUXÍLIO ESTUDANTIL

Estado zera a fila de espera para bolsas de estudo

Programa "MS Supera 2025" convocou nesta terça-feira, 195 estudantes para garantir benefício de um salário mínimo para permanência estudantil, por meio da edição do Diário Oficial do Estado de hoje

Noysle Carvalho

11/11/2025 - 10h30
Programa “MS Supera” do Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (11), por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), na edição do Diário Oficial do Estado de hoje a convocação de todos os estudantes que estavam em lista de espera por bolsa de auxílio permanência em faculdades públicas ou privadas.

Com o intuito de ajudar jovens a se manterem em cursos técnicos e universitários, privados ou públicos, com o benefício de 1 salário mínimo nacional vigente (R$ 1.518,00), o programa convocou os 195 estudantes que aguardavam. A intenção é reduzir a evasão escolar dos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A convocação foi feita a aqueles que estavam habilitados e classificados no cadastro de reserva do programa, ou seja, não haviam sido convocados na primeira chamada do “MS Supera 2025”.

Eles estavam em lista de espera, e poderiam permanecer lá até 30 de janeiro do ano que vem. Porém, com a disponibilidade orçamentária de 2.200 benefícios para serem distribuídos, a segunda chamada foi feita para todos que estavam na lista.

Com isso, os estudantes convocados devem apresentar diretamente no sistema do MS Supera, os documentos necessários para cadastro dentro do prazo de 8 dias, a partir de amanhã, ou seja, de 12 a 19 de novembro de 2025.

A documentação deve estar atualizada e entre os necessários estão:

  • Comprovante de Residência;
  • Comprovante de renda formal ou informal do candidato e de todos os membros do núcleo familiar com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;
  • Histórico Escolar;
  • Comprovante de matrícula;

Além desses, é necessário declaração de que não possui:

  • Outra graduação de nível superior;
  • Outro benefício de qualquer tipo, remunerado ou auxílio financeiro com a mesma finalidade;

Quem recebe outra bolsa de estudo, mas desejar ou preferir permanecer apenas com o auxílio do programa é possível desistir dos demais. Para isso, o candidato deve assinalar na declaração a opção “sim” de que é beneficiário de outro programa e entregar anexo no sistema o Termo de Opção de Benefício preenchido e assinado, conforme modelo disponível no site da SEAD.

As declarações devem ser encaminhadas exclusivamente por meio do formulário de convocação, disponibilizado no sistema do programa. Elas, junto aos demais documentos, serão analisadas pela Unidade Gestora do Programa no período de uma semana, de 24 de novembro a 1º de dezembro de 2025.

Assim que o candidato tiver os documentos validados, deve assinar o Termo de Concessão do Benefício, disponibilizado diretamente na página do sistema "MS Supera", a partir de 2 de dezembro das 07h30min até o dia 8 de dezembro às 23h59, e anexá-lo novamente na mesma página.

Em casos de menores de idade, além do beneficiário, o pai, mãe ou responsável legal deve assinar o Termo de Concessão do Benefício, em campo próprio que estará indicado. A preferência é que para as assinaturas seja utilizado a ferramenta do GOV.BR, em ambas. 

A atenção aos prazos, documentos e instruções são primordiais visto que aquele que não cumprir com os requisitos, ou não validar corretamente o documento será inabilitado e constará como desistente no programa.

A lista de convocados completa pode ser acessada aqui.

MS Supera

Na primeira chamada do “Programa MS Supera de 2025”, 100 estudantes foram convocados em abril deste ano. Entre os beneficiados pelo programa ao longo dos anos está Leonel Hamana Figueiredo, que em 2021 havia perdido a esperança de se tornar médico, após perder a mãe.

Depois da morte da mãe por Covid-19, o estudante deixou o curso de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para trabalhar e manter as contas, com isso, a expectativa de voltar a estudar era quase nula.

Em 2024, Leonel conseguiu a bolsa de estudo por meio do programa MS Supera. Com isso, o estudante conseguiu passar em 2º lugar na prova da Maternidade Cândido Mariano, em que conseguiu realizar estágio de Obstetrícia por um ano, e também no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, por um mês.

“O programa, para mim, além de me manter numa universidade federal, em um curso de Medicina, me deu a oportunidade de ressuscitar o meu sonho de me tornar um médico. Eu não tinha dinheiro, às vezes, para pagar a conta de água, quanto mais para ir para Ribeirão Preto. Serei um médico e cuidarei de pessoas. Se a minha mãe estivesse viva, ela diria ‘muito obrigado’ e é isso que eu digo: muito obrigado ao programa!”, contou Leonel.

CLIMA

Mato Grosso do Sul está na "rota" de possíveis tornados do Brasil

Região sul do Estado pode ser impactada por fenômenos climáticos como o que devastou cidade do Paraná, segundo pesquisador da UFMS

11/11/2025 09h00

Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi devastada por tornado

Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi devastada por tornado Roberto Dziura Jr. / Agência Estadual de Notícias do Paraná

Localizado no oeste brasileiro, Mato Grosso do Sul é um dos estados em que podem ocorrer tornados nos próximos anos, iguais aos que atingiram o interior do Paraná na sexta-feira, e que destruíram casas, deixando seis mortos e centenas de feridos.

Na semana passada, três tornados atingiram as cidades paranaenses de Turvo, Guarapuava e, principalmente, Rio Bonito do Iguaçu. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos alcançaram a velocidade de 330 quilômetros por hora (km/h), o que resultou em 6 mortes, mais de 750 feridos e diversos imóveis destruídos nos 3 municípios que somam 210,2 mil habitantes.

Widinei Fernandes Alves, professor e doutor em Física, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e coordenador do projeto da instituição de monitoramento da qualidade do ar, afirma que, geralmente, os tornados ocorrem em regiões de latitudes médias – áreas localizadas entre os trópicos (23,5°) e os círculos polares (66,5°).

Porém, apesar de Mato Grosso do Sul não ter essas características, ainda assim é possível que o Estado tenha esse tipo de fenômeno.

“É possível. Principalmente na região sul [de MS]. Para a sua formação, são necessárias condições meteorológicas específicas para que haja uma rotação das massas de ar”, explica.

Em reportagem especial do Fantástico, que foi ao ar neste domingo, especialistas também afirmaram que a região sul do Estado, que faz divisa com o Paraná e compreende cidades como Dourados, Ivinhema, Naviraí, Caarapó e Fátima do Sul, pode presenciar tornados nas magnitudes observadas na sexta-feira, assim como as regiões oeste de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

“Nós temos uma combinação de fatores. A cerca de 1.500 metros de altura, a gente tem esse transporte de umidade, desde a Amazônia até o Sul do Brasil, isso recebe o nome também de rios atmosféricos. É como se nós tivéssemos um empoçamento de umidade”, detalhou Ernani Lima, especialista em Tornados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

“Somado a isso, você tem a incursão pela Argentina cruzando os Andes de massas de ar polares, que traz um ar mais frio e seco. Esse contraste de massas de ar gera um fenômeno que a gente chama de cisalhamento vertical do vento, ou seja, é a intensificação do vento com a altura. Essa é uma condição que favorece a formação de tempestades rotativas”, completa.

Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi devastada por tornado

PASSADO

Há quase quatro décadas, em julho de 1989, a população de Ivinhema presenciou um tornado muito parecido com o que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu.

Como reportou o Correio do Estado à época, pelo menos 20 pessoas morreram e 160 ficaram feridas após um clube da cidade desabar com os ventos que alcançaram a velocidade de 250 km/h.

De acordo com os relatos dos sobreviventes, cerca de 400 a 500 pessoas estiveram, no dia 29 daquele mês, na Associação Cultural e Recreativa para eleger Garota e Garoto do Verão de Ivinhema.

Porém, próximo da meia-noite, as luzes do clube apagaram repentinamente. O que ninguém sabia é que esse era um sinal do começo da catástrofe.

“Foi nesse momento, como se tudo estivesse programado, que um ciclone arrasou com o clube, derrubando o telhado e as paredes (só sobrou a da entrada em pé), provocando a maior tragédia vivida pela cidade”, detalhou a reportagem do Correio do Estado, que complementa que, além do clube, o tornado também atingiu uma escola, serralherias, casas e carros pelo caminho.

Três dias depois, o município realizou um levantamento dos estragos causados pelo tornado, do qual foi constatado que ao menos 60 casas e três indústrias de fabricação de farinha de mandioca foram destruídas, somando NCz$ 2 milhões (cruzados novos, moeda da época) de prejuízo.

Por conta da alta quantidade de feridos, os hospitais da cidade ficaram lotados e muitos tiveram que ser transferidos para unidades de municípios vizinhos.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Curiosamente, os tornados estão em pauta justamente na semana em que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) ocorre em Belém, no Pará.

Para o professor Widinei, as mudanças climáticas que o mundo vem enfrentando neste século contribui diretamente para que haja mais eventos como este que ocorreu no interior do Paraná.

“O principal efeito das mudanças climáticas é o aumento da temperatura da superfície. Esse aumento da temperatura provoca a evaporação, ou seja, vamos ter mais vapor na atmosfera. Isso tende a intensificar essas tempestades, então nós teremos eventos com tempestades mais severas e, evidentemente, isso muda também a circulação atmosférica que pode ocorrer”, explica.

Ele complementa afirmando que as alterações também devem influenciar na maior ocorrência de raios na região tropical do Brasil, que inclui Mato Grosso do Sul. Diante desses fatos, os tornados devem ficar mais frequentes, na visão do professor.

“Deve aumentar a ocorrência de tornados nessas regiões onde eles normalmente ocorrem e também favorecer a ocorrência eventual em regiões que, até então, praticamente não tinha”, conclui.

JUDICIÁRIO

CNJ começa a julgar desembargadores de MS acusados de venda de sentença

Julgamentos decorrem de denúncias da Operação Ultima Ratio, que revelou suposto esquema de corrupção no TJMS

11/11/2025 08h00

Marcos José de Brito Rodrigues e Sideni Soncini Pimentel

Marcos José de Brito Rodrigues e Sideni Soncini Pimentel Divulgação / Montagem

Continue Lendo...

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começa a julgar hoje dois dos quatro desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), alvos de reclamações disciplinares por envolvimento em esquema de corrupção por meio de venda de sentenças, revelado pela Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal (PF).

Estão previstos para a sessão do CNJ os julgamentos dos desembargadores Marcos José de Brito Rodrigues e Sideni Soncini Pimentel. O primeiro continua afastado por decisão do autor da representação, o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell.

Já o segundo também estava afastado por decisão semelhante, porém, no mês passado, pediu sua aposentadoria do TJMS, e até mesmo já foi substituído dentro da Corte.

As duas reclamações disciplinares que serão julgadas nesta hoje são assinadas pelo corregedor nacional de Justiça.

Foram elas que originaram os afastamentos de 180 dias – renovados por Campbell em agosto – dos desembargadores Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel, Alexandre de Aguiar Bastos e Vladimir Abreu da Silva.

Fazenda em jogo

Além dessas reclamações disciplinares, há outras no Conselho Nacional de Justiça, impetradas por vítimas do esquema de venda de sentenças.

O produtor rural Ricardo Cavassa, por exemplo, ajuizou reclamações no CNJ contra os desembargadores que atuaram no julgamento envolvendo a posse da fazenda em que ele foi vítima de um golpe, segundo o Ministério Público, mas em que os desembargadores mantiveram – na esfera cível – a posse do imóvel com os acusados de estelionato.

São alvo da reclamação do produtor rural os desembargadores Alexandre Bastos – cuja investigação da PF mostra que ele mudou o voto de última hora e enviou essa alteração ao desembargador Sideni Pimentel, outro alvo da representação. Vladimir Abreu também é alvo dessa reclamação.

No caso de Marcos José de Brito Rodrigues, na reclamação disciplinar que pesa contra ele, Mauro Campbell apontou, na decisão que o afastou do cargo, a relação do magistrado com o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, acusado de operar na compra de decisões judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e com o advogado de Mato Grosso do Sul, Felix Jayme Nunes da Cunha, que, segundo Campbell, teria supostamente pago vantagens indevidas a Brito Rodrigues para a prolação de decisões.

Para o corregedor nacional de Justiça, Marcos José de Brito Rodrigues ainda ostenta, atualmente, patrimônio individual “incompatível com seus rendimentos mensais”.

“Graças a Deus”

O procurador que havia comprado uma fazenda em condições outrora vantajosas pretendia desistir do negócio depois de uma queda brusca no preço da arroba do boi, índice que lastreou a transação.

O caso estava judicializado, e um telefonema de Sottoriva para Marcos Brito foi suficiente para que o procurador de Justiça escapasse de um prejuízo milionário (de aproximadamente R$ 5 milhões).

Um detalhe, segundo a PF, é que a decisão de Brito foi tomada sem que ele sequer tivesse acesso aos autos – sem ler o processo – e ainda foi assinada por seu assessor.

Ao fim da decisão, Sottoriva, procurador do MPMS (que atua na segunda instância do Ministério Público), foi bastante cordial com o amigo em retribuição ao favor:

“Graças a Deus e ao seu trabalho, acabamos por fechar um acordo. Consegui alongar a dívida em mais uma parcela. Obrigado de coração. Boa Páscoa na bênção de Deus e de seu filho, Jesus Cristo”, disse o procurador de Justiça.

A Operação

A Operação Ultima Ratio, deflagrada em 24 de outubro pela PF, em parceria com a Receita Federal, teve como alvo um suposto esquema de venda de decisões judiciais no TJMS.

Foram cumpridos 44 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Brasília, Cuiabá e São Paulo, além de medidas cautelares, como afastamento de função pública e monitoramento eletrônico de magistrados.

Segundo os investigadores, o esquema envolvia desembargadores, advogados, lobistas e servidores públicos que negociavam decisões em processos judiciais de altos valores, sobretudo em causas envolvendo propriedades rurais e recursos bilionários.

Além disso, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsificação de escrituras e extorsão.

O desdobramento da Operação Ultima Ratio incluiu encaminhamentos para punição disciplinar dos envolvidos pelo CNJ, que abriu nova frente de investigação para os magistrados suspeitos.

A PF também solicitou a abertura de ação penal contra sete desembargadores do TJMS, com base no relatório que aponta participação deles no esquema.

