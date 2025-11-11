Estado zera a fila de espera para bolsas de estudo

Programa zera fila de espera para auxílio estudantil, que beneficia estudantes que fazem curso técnico ou universitário com um salário mínimo - Laucymara Ayala / SEAD

Programa “MS Supera” do Governo de Mato Grosso do Sul divulgou nesta terça-feira (11), por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), na edição do Diário Oficial do Estado de hoje a convocação de todos os estudantes que estavam em lista de espera por bolsa de auxílio permanência em faculdades públicas ou privadas.

Com o intuito de ajudar jovens a se manterem em cursos técnicos e universitários, privados ou públicos, com o benefício de 1 salário mínimo nacional vigente (R$ 1.518,00), o programa convocou os 195 estudantes que aguardavam. A intenção é reduzir a evasão escolar dos que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A convocação foi feita a aqueles que estavam habilitados e classificados no cadastro de reserva do programa, ou seja, não haviam sido convocados na primeira chamada do “MS Supera 2025”.

Eles estavam em lista de espera, e poderiam permanecer lá até 30 de janeiro do ano que vem. Porém, com a disponibilidade orçamentária de 2.200 benefícios para serem distribuídos, a segunda chamada foi feita para todos que estavam na lista.

Com isso, os estudantes convocados devem apresentar diretamente no sistema do MS Supera, os documentos necessários para cadastro dentro do prazo de 8 dias, a partir de amanhã, ou seja, de 12 a 19 de novembro de 2025.

A documentação deve estar atualizada e entre os necessários estão:

Comprovante de Residência;

Comprovante de renda formal ou informal do candidato e de todos os membros do núcleo familiar com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;

Histórico Escolar;

Comprovante de matrícula;

Além desses, é necessário declaração de que não possui:

Outra graduação de nível superior;

Outro benefício de qualquer tipo, remunerado ou auxílio financeiro com a mesma finalidade;

Quem recebe outra bolsa de estudo, mas desejar ou preferir permanecer apenas com o auxílio do programa é possível desistir dos demais. Para isso, o candidato deve assinalar na declaração a opção “sim” de que é beneficiário de outro programa e entregar anexo no sistema o Termo de Opção de Benefício preenchido e assinado, conforme modelo disponível no site da SEAD.

As declarações devem ser encaminhadas exclusivamente por meio do formulário de convocação, disponibilizado no sistema do programa. Elas, junto aos demais documentos, serão analisadas pela Unidade Gestora do Programa no período de uma semana, de 24 de novembro a 1º de dezembro de 2025.

Assim que o candidato tiver os documentos validados, deve assinar o Termo de Concessão do Benefício, disponibilizado diretamente na página do sistema "MS Supera", a partir de 2 de dezembro das 07h30min até o dia 8 de dezembro às 23h59, e anexá-lo novamente na mesma página.

Em casos de menores de idade, além do beneficiário, o pai, mãe ou responsável legal deve assinar o Termo de Concessão do Benefício, em campo próprio que estará indicado. A preferência é que para as assinaturas seja utilizado a ferramenta do GOV.BR, em ambas.

A atenção aos prazos, documentos e instruções são primordiais visto que aquele que não cumprir com os requisitos, ou não validar corretamente o documento será inabilitado e constará como desistente no programa.

A lista de convocados completa pode ser acessada aqui.

MS Supera

Na primeira chamada do “Programa MS Supera de 2025”, 100 estudantes foram convocados em abril deste ano. Entre os beneficiados pelo programa ao longo dos anos está Leonel Hamana Figueiredo, que em 2021 havia perdido a esperança de se tornar médico, após perder a mãe.

Depois da morte da mãe por Covid-19, o estudante deixou o curso de medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para trabalhar e manter as contas, com isso, a expectativa de voltar a estudar era quase nula.

Em 2024, Leonel conseguiu a bolsa de estudo por meio do programa MS Supera. Com isso, o estudante conseguiu passar em 2º lugar na prova da Maternidade Cândido Mariano, em que conseguiu realizar estágio de Obstetrícia por um ano, e também no Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto, por um mês.

“O programa, para mim, além de me manter numa universidade federal, em um curso de Medicina, me deu a oportunidade de ressuscitar o meu sonho de me tornar um médico. Eu não tinha dinheiro, às vezes, para pagar a conta de água, quanto mais para ir para Ribeirão Preto. Serei um médico e cuidarei de pessoas. Se a minha mãe estivesse viva, ela diria ‘muito obrigado’ e é isso que eu digo: muito obrigado ao programa!”, contou Leonel.