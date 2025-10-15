Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Naviraí (MS)

Estagiária de fórum é investigada por vazar informações sigilosas ao PCC

Menina vazou informações à sua irmã, que é advogada, que por sua vez avisou o irmão, que é traficante e integrante do PCC

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/10/2025 - 08h45
Polícia Civil investiga o vazamento de informações sigilosas de um Fórum Judicial ao PCC, durante a Operação Argos Panoptes, deflagrada nesta terça-feira (14), em Naviraí, município localizado a 358 quilômetros de Campo Grande.

Ao todo, três mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos. A ação contou com o apoio da Delegacia Regional, da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da própria 1ª DP do município.

De acordo com a polícia, a operação foi desencadeada para investigar o vazamento de informações sigilosas relacionadas à Operação “Adsumus – Fase 2”, deflagrada em 7 de outubro, cujo foco era desarticular células do PCC e combater o tráfico de drogas.

Conforme apurado pela reportagem, a estagiária, que não teve a identidade divulgada, funcionária da Vara Criminal de Naviraí, vazou informações sigilosas da Operação Argos Panoptes à sua irmã, que é advogada, que por sua vez avisou o irmão, que é traficante e integrante do PCC.

O irmão divulgou os dados e as informações sigilosas em um grupo de mensagens. Com isso, os integrantes da organização criminosa ficaram a par da operação.

O vazamento foi descoberto após análise do aparelho celular de um dos alvos da Operação Adsumus – Fase 2. No dispositivo, os policiais encontraram informações detalhadas sobre a data da operação e o uso de um helicóptero policial em um grupo de mensagens.

De acordo com a Polícia Civil, o vazamento prejudicou os trabalhos investigativos, já que alguns alvos, previamente alertados, não foram localizados em suas residências e apagaram dados de seus celulares.

Apesar do vazamento das informações, quatro pessoas haviam sido presas anteriormente.

Com isso, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o envolvimento dos três suspeitos no vazamento de informações, com base no artigo 2º, §1º da Lei nº 12.850/2013, que trata dos crimes relacionados a organizações criminosas.

BLOQUEIO TOTAL

Carreta tomba e bloqueia BR-262 próximo a Terenos

De acordo com a PRF, ainda não há previsão de liberação da via

15/10/2025 11h30

Carreta tombada interditou os dois lados da via

Carreta tombada interditou os dois lados da via Divulgação/PRF

BR-262 está totalmente interditada, na manhã desta quarta-feira (15), no KM-412, próximo a Terenos, a cerca de 45 quilômetros de Campo Grande.

Uma carreta, que transportava cimento, tombou e está atravessada na pista desde 8h15min. Um dos ocupantes saiu ileso e o outro teve lesões leves.

Ainda não há previsão de liberação dos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local sinalizando a via.

Confira nota da PRF divulgada à imprensa:

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um sinistro, na manhã desta quarta-feira (15), em Terenos (MS). No km 412 da BR-262, um caminhão que transportava cimento tombou sobre a pista. Um dos ocupantes saiu ileso e o outro teve lesões leves. O local está totalmente interditado desde às 8h15, sem previsão para liberação. A PRF está no local."

O tombamento de carreta é um acidente grave, geralmente causado por excesso de velocidade em curvas, má distribuição da carga ou falha mecânica.

Supersalário

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

Com a aposentadoria, o valor recebido pelo magistrado deve se aproximar de R$ 81 mil líquido

15/10/2025 11h00

Sideni Soncini Pimentel

Sideni Soncini Pimentel Divulgação

O desembargador Sideni Soncini Pimentel, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - (TJMS), que teve a aposentadoria publicada no Diário de Justiça de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15), e é um dos alvos da Operação Ultima Ratio, da Policia Federal, recebeu no último mês nada mais, nada menos do que R$ 112 mil.

O valor total especificamente para o mês citado é a soma do salário base do desembargador (R$ 41.845,49), com vantagens eventuais que não foram especificadas, mas constam no detalhamento da folha de pagamento de pessoal de verbas retroativas/temporárias do mês de setembro (R$ 46 mil), além de vantagens pessoais (R$ 20.300,28) e indenizações (R$ 4.184,55) entre outros benefícios da magistratura.

Cabe ressaltar que, conforme divulgado na Transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o total de descontos de chegou a R$ 31.753,97, sendo mais de R$ 11 mil apenas de imposto de renda, fazendo com que o salário de setembro somasse aproximadamente R$ 81 mil, valor que deve ser mantido mesmo com a aposentadoria.

Isso porque  a decisão publicada nesta quarta-feira (15), afirma que a aposentadoria será integral, com paridade e extensão, o que significa que o magistrado continuará recebendo o mesmo valor de remuneração que tinha enquanto estava em atividade, com direito aos mesmos reajustes concedidos à categoria. Veja:

Sideni Soncini Pimentel
Leia na íntegra

O valor é parecido com o que é recebido por outros desembargadores do Poder Judiciário sul-mato-grossense já aposentados como Divoncir Schreiner Maran, que já foi presidente da Corte e também é investigado pela Polícia Federal, e o recente magistrado aposentado do TJMS  Fernando Mauro Moreira Marinho.

Alvo da PF

Sideni Soncini é um dos investigados da Operação Ultima Ratio da Polícia Federal que investiga crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa, extorsão e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, e por isso, estava afastado do cargo desde outubro de 2024.

Além disso, no ano passado, antes de ser afastado do cargo, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) elegeu os novos gestores administrativos do Poder Judiciário do Estado, no qual Sideni Soncini Pimentel foi eleito como presidente da instituição, mas não chegou a assumir o cargo, devido ao afastamento. Em agosto deste ano, o corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, renovou o afastamento por mais seis meses.

Também são investigados na Operação Ultima Ratio os magistrados Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, e Vladimir Abreu da Silva. Eles são proibidos pela Justiça Nacional de acessar as dependências do TJMS, utilizar o sistema interno e manter contato com servidores da Corte.

Conheça a trajetória

Sideni ingressou na magistratura como juiz substituto, na Comarca de Porto Murtinho, em 1981. Foi removido para a Comarca de Coxim no mesmo ano. Em 1983, foi promovido por merecimento, como Juiz de Direito, para a 2ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana, segunda entrância.

Em 1985 foi removido, a pedido, para a 2ª Vara da Comarca de Cassilândia, segunda entrância. Depois foi promovido, por merecimento, como Juiz de Direito, para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, entrância especial, em 1987.

Três anos depois, em 1990, foi removido a pedido, para a 12ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande. Posteriormente foi promovido, por antiguidade, ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em julho de 2008.

Exerceu o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no biênio 2021/2022.

