Estável, papa Francisco envia mensagem do hospital: 'Daqui, guerra parece ainda mais absurda'

As condições de saúde do o papa Francisco, de 88 anos, permanecem estáveis de acordo com o último boletim médico, divulgado na tarde deste domingo, 2.

"A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje; o papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; ele está apirético (sem febre). Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado", diz trecho do boletim.

Francisco, que está no hospital desde 14 de fevereiro, descansou, rezou em sua capela particular e participou da missa pelo resto do dia após receber uma visita pela manhã do secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e seu chefe de gabinete, arcebispo Edgar Pena Parra.

Ele novamente não fez sua bênção semanal. Em vez disso, o Vaticano distribuiu uma mensagem escrita pelo papa do hospital Gemelli na qual ele agradeceu seus médicos pelos cuidados e simpatizantes por suas orações, e rezou novamente pela paz na Ucrânia e em outros lugares.

"Daqui, a guerra parece ainda mais absurda", disse Francisco na mensagem, que ele elaborou nos últimos dias. Francisco disse que estava vivendo sua hospitalização como uma experiência de profunda solidariedade com pessoas que estão doentes e sofrendo em todos os lugares.

"Sinto em meu coração a ‘bênção’ que está escondida na fragilidade, porque é precisamente nesses momentos que aprendemos ainda mais a confiar no Senhor", disse o papa no texto. "Ao mesmo tempo, agradeço a Deus por me dar a oportunidade de compartilhar em corpo e espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras."

Sinais apontam para uma recuperação

Muitos sinais indicam que ele está melhorando, especialmente após a crise respiratória da tarde de sexta-feira, 28, que o fez inalar vômito durante um ataque de tosse e levantou a possibilidade de nova infecção.

Os médicos aspiraram o vômito e o colocaram em ventilação mecânica não invasiva, uma máscara que bombeia oxigênio para os pulmões.

Ele usou a ventilação no sábado, alternando-a apenas com oxigênio suplementar, e neste domingo não precisou mais dela.

Os médicos também relataram que ele não teve febre ou níveis elevados de glóbulos brancos, o que indicaria que seu corpo estaria lutando contra uma nova infecção.

Os médicos disseram que precisavam de 24 a 48 horas após o episódio de tosse de sexta-feira para determinar se houve algum impacto negativo na condição geral de Francisco. Os relatórios positivos de domingo sugerem que ele havia superado o episódio com sucesso.

O papa, que teve parte de um pulmão removido quando jovem, tem doença pulmonar e foi internado no Gemelli em 14 de fevereiro após um surto de bronquite piorar e se transformar em uma pneumonia complexa em ambos os pulmões.