Estudante é esfaqueada por colega na escola em MS

Uma estudante do 7º ano da Escola Marcílio Augusto Pinto, após uma suposta briga com uma colega, terminou levando uma facada nas costas na manhã desta quarta-feira (29), em Iguatemi, município localizado a 411 quilômetros de Campo Grande.
A Polícia Militar foi acionada e prestou socorro à estudante, que foi encaminhada ao hospital do município, onde recebeu avaliação médica, teve os ferimentos suturados e, em seguida, foi liberada para casa.
“Toda a comunidade escolar está profundamente abalada e enlutada diante desse lamentável acontecimento. Neste momento, nossa prioridade é oferecer todo o apoio necessário às estudantes envolvidas, suas famílias e à comunidade escolar.
Pedimos a todos orações, pensamentos positivos e respeito a este momento de grande fragilidade, para que possamos, juntos, atravessar esta dor com solidariedade e esperança”, informou a escola por meio de nota.
Após o ocorrido, todos os estudantes foram dispensados.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Educação (SED), que, por meio de nota, informou que o episódio envolvendo as estudantes ocorreu por uma desavença entre elas.
Ainda conforme a pasta, durante o ataque, a gestão da escola agiu rapidamente, acionando a Polícia Militar.
“A Secretaria de Estado de Educação reforça que todos os protocolos da Rede Estadual de Ensino foram seguidos e que acompanha os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria Regional de Educação (CRE-8), para as devidas orientações quanto à aplicação do Regimento Escolar, bem como da Coordenadoria-Geral de Inteligência e Segurança Escolar.
Por fim, como parte do protocolo da REE, as estudantes envolvidas contarão com o atendimento da equipe de psicólogos educacionais e assistentes sociais da SED”, diz a nota.