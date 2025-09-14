Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os campo-grandenses que passaram nesta manhã pela avenida Ernesto Geisel, uma das mais movimentadas da Capital, avistaram um carro capotado no córrego Segredo, resultado de um acidente fatal que acontece na madrugada deste domingo (14), que envolveu um estudante e uma motorista de aplicativo.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 2h35, Rosângela Maria Santos, de 56 anos, trafegava pela rua Marechal Rondon sentido oeste/leste, com o seu Volkswagen Polo. No cruzamento com a avenida Ernesto Geisel, Gabriel Vieira Santos, de 29 anos, que pilotava um Chevrolet Onix no sentido sul/norte, bateu na frente e na lateral do veículo da motorista de aplicativo.

Com o impacto, o Polo rodou na pista e o Onix caiu no córrego. Horas depois, ambos foram socorridos e atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por equipes da Polícia Civil e Militar. Rosângela foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica, mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Mesmo com a morte constatada, o corpo do estudante foi achado metros à frente do local exato da colisão, mais especificamente na avenida Afonso Pena, que fica a três quadras de distância da onde o carro dele estava no momento da chegada policial no endereço. Há a suspeita de que Gabriel conseguiu sair do carro e foi andando ou rastejando até onde foi encontrado morto.

Os dois carros ficaram completamente destruídos e já foram retirados do local pelas autoridades presentes. Rosângela, mesmo com os ferimentos devido a gravidade da colisão, já recebeu alta médica. O caso foi registrado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) como "sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima".

Dados

De acordo com dados do Comando do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito de Campo Grande, entre janeiro e junho de 2025, a capital registrou 5.282 acidentes de trânsito, uma média de 29,34 casos por dia e 1.056 por mês.

Do total de acidentes contabilizados este ano, em 1.817 houve vítimas e em 17 houve óbitos. Vale ressaltar ainda que os números não incluem as ocorrências atendidas pela Polícia Rodoviária Federal.

O levantamento mostra também que os casos vem aumentando ano após ano. Em 2020 foram contabilizados 9.222 sinistros, número que subiu para 10.491 em 2021, 11.777 em 2022, 12.156 em 2023 e chegou a 12.760 em 2024. Ao longo dos quatro anos, o número de acidentes cresceu 38,36%.

Assine o Correio do Estado