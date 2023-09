Infraestrutura

Avenida Duque de Caxias, e bairros Noroeste, Portal Caiobá e Centenário estão incluídos no pacote; Prefeitura só entra com a licitação

Os governos federais e do Estado irão bancar R$ 146,3 milhões em obras de pavimentação em Campo Grande. Quase um terço do valor: R$ 93 milhões, será repassado pela União, seja por meio de convênios ou por meio de emendas de bancada.

O estado entra com o restante: os 10% da contrapartida ou obras que ele mesmo banca integralmente. A licitação será conduzida pela prefeitura de Campo Grande, que não entra com dinheiro neste pacotão de obras.

A prefeita Adriane Lopes (PP) e o governador Eduardo Riedel (PSDB), participaram nesta tarde (11), do lançamento simbólico. Da União, que banca a maior parte das obras, não participou ninguém.



Gerson Oliveira/Correio do Estado

“Várias regiões de Campo Grande com obra de drenagem e pavimentação, melhorando a qualidade de vida dos campo-grandenses. Nós queremos agradecer a bancada federal junto com o governador que tem feito grandes parceiros e estão investindo na nossa cidade para que a gente possa trazer respostas rápidas às solicitações da população da nossa capital”, afirmou a prefeita ao citar os cerca de R$150 milhões de recursos federais e estadual.

Para o governador Eduardo Riedel os seis convênios firmados com a Capital, fazem parte da sequência de ações do municipalismo, uma das metas de seu governo.

“A cidadania plena ela tem a ver com muitos serviços públicos, mas acima de tudo com esse feijão com arroz que nem sempre é feito. O asfalto na frente da nossa casa, uma escola de qualidade, saúde e segurança pública. Se isso a gente consegue entregar o básico, a gente tá exercendo cidadania para as pessoas”, enfatizou Riedel

Apesar da ausência dos três senadores,Tereza Cristina, Soraya Thronicke e Nelsinho Trad, o governador agradeceu as emendas enviadas.

“Quero dar o meu testemunho de que a bancada mesmo ante as diferenças políticas é a expressão da segmentação da sociedade sul-mato-grossense. Tendo prioridade absoluta nas necessidades do Mato Grosso do Sul destinaram R$93 milhões para a capital”, destacou o governador.

Os documentos para implantação de vias estruturantes, pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização, recuperação de malha viária e modernização foram assinados na presença dos deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Luiz Ovando.

Por sua vez, o deputado estadual Beto Pereira que mira o pleito eleitoral da Prefeitura de Campo Grande, aproveitou para enfatizar as ações do PSDB que está há 12 anos no comando do estado.

“Satisfação de não só de estar participando desse ato, mas de ter participado efetivamente da construção de um modelo que não olha para partido político, ideologia, mas que olha as pessoas que estão lá na ponta. O jeito que o PSDB governa pra mim e para o Mato Grosso do Sul está se tornando referência”, enfatizou.

Confira as regiões beneficiadas

Os acordos contemplam a recuperação de ruas das regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro, a modernização da Avenida Duque de Caxias, entre o Aeroporto Internacional e o Núcleo Industrial do bairro Imbirussu.

Além disso, englobam a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do córrego Imbirussu, a pavimentação e drenagem dos bairros Jardim Noroeste, Jardim Nashville, Portal Caiobá e North Park e do Jardim Centenário.

Vale do Córrego Imbirussu

A implantação de vias estruturantes no fundo do vale do Córrego Imbirussu é a obra com maior investimento orçamentário, estimado em R$84.608.931,93. E a modernização da Avenida Duque de Caxias custará R$18.700.374,15

Jardim Noroeste

A pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização no bairro Jardim Noroeste tem o custo estimado em R$10.938.515,56. A pavimentação e drenagem no Jardim Centenário, em torno dos R$8.350.010,00.

Sendo um dos mais populosos, a presidente do bairro Jardim Noroeste, Valmira Rigott, fez questão de participar do pacto de obras e celebrou o fato de seu bairro ser finalmente atendido e enxergado pelo governo.

"O Jardim Noroeste é um bairro esquecido. Quando chove fica impossível andar pelas ruas. Temos vários outros problemas, mas a nossa esperança é de dias melhores. Estamos ansiosos para que essa parceria entre governo e prefeitura continue. Queremos um olhar mais humanizado para os 32 mil habitantes que moram lá", desabafou Valmira.

Portal Caiobá

Já a pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Nashiville, Portal Caiobá e North Park está orçada em R$16.336.478,73. A recuperação da malha viária nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Lagoa e Centro custará R$7.431.603,01.



