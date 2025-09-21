Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TRÂNSITO

Estudo aponta MS como referência em segurança viária no Brasil

Estado obteve cinco estrelas nos pilares de 'Vias Seguras' e 'Gestão da Segurança no Trânsito'

João Pedro Flores

21/09/2025 - 16h46
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No levantamento divulgado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com melhores índices de segurança viária no Brasil, ocupando a quinta posição, com nota 3,3. A escala é até 5.

O estudo Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS) avaliou os 26 estados e o Distrito Federal com base em sete pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

O principal destaque de Mato Grosso do Sul foi no pilar de Vias Seguras, a qual obteve nota de 8,1 e a terceira posição no ranking nacional. Além disso, também conquistou a terceira colocação nacional em Gestão da Segurança no Trânsito, com pontuação de 7,7. Em ambos, o estado ficou atrás apenas do Distrito Federal e São Paulo.

O índice leva em conta a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), os indicadores analisam, respectivamente, a governança viária, qualidade dos dados de acidentes, condições de pavimento e sinalização das rodovias.

Confira as outras notas e posições de MS no estudo: 

  • Gestão da Segurança no Trânsito (7,763 - 3°)
  • Vias Seguras (8,16 - 3°)
  • Educação (6,757 - 16°)
  • Normatização e Fiscalização (1,646 - 14°)
  • Segurança Veicular (4,02 - 18°)
  • Vigilância, promoção da Saúde e Atendimento às vítimas (4,85 - 19°)
  • Indicadores de Mortalidade (5,51 - 16°)

Confira o estudo clicando no link.

questionamentos

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

Vereador aponta irregularidades na contratação e fala até em recorrer à Justiça para exigir o cancelamento do contrato feito sem licitação

20/09/2025 18h34

Compartilhar
Administração municipal vai pagar R$ 8,6 milhões anuais para atualizar o sistema de informática usado na arrecadação de impostos

Administração municipal vai pagar R$ 8,6 milhões anuais para atualizar o sistema de informática usado na arrecadação de impostos

Continue Lendo...

Contratado pela prefeitura de Campo Grande por R$ 8,6 milhões, sem licitação, por ser o melhor e ser e único, o sistema de informática para “atualização do código fonte da Solução Integrada de Gestão Tributária Municipal”, pertencente à empresa DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais, era considerado, até recentemente, um sistema obsoleto e sem condições de uso.

E quem atestou isso foram os próprios técnicos da prefeitura que entendem do assunto e estavam fundamentando a contratação de um serviço de informática totalmente novo. 

"A Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SEFIN, diante da impossibilidade da atualização do atual sistema, das eventuais falhas de segurança, da inexistência de profissionais que operem nas linguagens dos sistemas utilizados, o que impede a implementação de novas funcionalidades, garantindo assim a integridade e a agilidade necessárias ao serviço público, optou pela atualização tecnológica".

O parágrafo acima faz parte do Termo de Referência de um pregão (160/2023) que chegou a ser aberto em 2023. Porém, a licitação  acabou sendo engavetada no meio do caminho porque denúncias que chegaram ao Tribunal de Contas apontavam que ela estava sendo direcionada para favorecer a mesma empresa que agora foi contratada. 

Naquele certame, a prefeitura estava disposta a desembolsar até R$ 13,1 milhões e três dos quatro interessados apontaram que a disputa estava sendo direcionada para que o ex-secretário de finanças, Disney de Souza Fernandes, saísse vencedor. O sistema utilizado atualmente foi vendido por ele à prefeitura há cerca de uma década.

"Se a própria SEFIN reconhecia a "impossibilidade da atualização do atual sistema" e buscava uma solução inteiramente nova, qual foi a nova avaliação técnica que, em 2025, reverteu essa conclusão, tornando a "atualização" do código fonte existente não apenas viável, mas exclusiva do fornecedor original?", questiona o ex-prefeito e vereador Nelsinho Trad (PDT).

Por conta desta e de outras supostas contradições ele cobra a rescisão do contrato e fala até em recorrer à Justiça ou ao Tribunal de Contas para tentar comprovar que existem ilegalidades no contrato com a empresa oficialmente contratada nesta sexta-feira (19).

Disney Fernandes foi secretário da pasta de finanças na administração de Juvêncio César da Fonseca, a partir de 1993, e de Alcídes Bernal, a partir de 2013.

De acordo com Marquinhos, "o parecer que agora justifica a inexigibilidade de licitação  não confronta nem refuta essas análises técnicas anteriores que afastavam a possibilidade de atualização do SGTM. Isso representa uma grave falha na instrução processual e uma inconsistência inaceitável na avaliação técnica do próprio órgão", opina o ex-prefeito. 

NECESSIDADE

Marquinhos até concorda com a necessidade de modernização do sistema de informática utilizado para cobrança de impostas. Porém, discorda da dispensa da licitação na contratação da empresa. 

De acordo com ele, em 2017, quando ainda era prefeito, estudos chegaram a ser feitos neste sentido e os quatro servidores responsáveis por estes levantamentos apontarm a existência de uma série de empresas capacitadas e interessadas para vender o serviço. 

E, foram estes mesmos quatro servidores que em 2023 elaboraram os laudos técnicos apontando a necessidade de abertura de licitação com ampla concorrência. Agora, porém, estes mesmos técnicos chegaram à conclusão de que somente a empresa do ex-secretário têm condições de modernizar o serviço. 

Isso "levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade e a consistência das avaliações técnicas e administrativas. Esses servidores tinham conhecimento da capacidade do mercado em oferecer soluções competitivas. É   inaceitável que a administração apresente uma justificativa de exclusividade sem um histórico coerente de avaliações técnicas de seus próprios agentes", diz o vereador. 

Outra suposta irregularidade apontada por Marquinhos na documentação que levou à assinatura do contrato que garantirá R$ 8.628.864,00 anuais à empresa de Disney Fernades é uma exigência para que ela mesma fizesse uma "declaração de que é detentora legítima dos direitos de propriedade intelectual (código-fonte e documentação técnica) do objeto, comprovando a exclusividade na prestação dos serviços de atualização, customização e evolução tecnológica da solução". 

Declaração como esta, segundo o ex-prefeito, deveria ser emitida por uma outra empresa, conforme determina a legislação.

De acordo com o ex-prefeito, "a Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022, que rege as contratações de TIC, é clara em seu Art. 5º, inciso XII: "É vedado... aceitar autodeclarações de exclusividade, ou seja, cartas ou declarações emitidas pela empresa proponente afirmando que seu próprio produto é exclusivo no mercado". 

Ou seja, dá a entender o ex-prefeito, fazer a autodeclaração de exclusividade é o equivalente ao dono de time de futebol ser o árbitro de uma partida. É muito improvável que ele perca um jogo que vale R$ 8,6 milhões.

VALIDADE 

O contrato tem validade de 12 meses e foi assinado pela secretária municipal de finanças, Márcia Helena Hokama, pelo diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado e pelo proprietário da empresa DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Ltda, Disney de Souza Fernandes. 

No dia 12 de setembro, quando a prefeita Adriane Lopes oficializou a contratação e a dispensa da licitação, a publicação informou que o contrato de agora previa, além da atualização do código fonte, “serviços de implantação, treinamento e manutenção”. 
 

alerta

Em meio a calorão, pane pode deixar bairros da Capital sem água

Segundo a concessionária, problema deve prejudicar abastecimento na região norte de Campo Grande. Máxima neste sábado chegou a 36,2 graus

20/09/2025 16h19

Compartilhar
Equipes da Energisa trabalham para solucionar pane elétrica na estação de bombeamento de águas da Coronel Antonino

Equipes da Energisa trabalham para solucionar pane elétrica na estação de bombeamento de águas da Coronel Antonino

Continue Lendo...

Uma possível pane no sistema elétrico da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) localizada na Avenida Coronel Antonino pode provocar falta de água em bairros da região norte de Campo Grande neste sábado e até no domingo domingo, conforme alerta emitido pela direção da Águas Guariroba neste sábado.

Entre os bairros que podem ser afetados estão o Coronel Antonino,  Otavio Pécora, Jardim Talismã, Morada Verde, Monte Castelo, Vila Rica, Vila Margarida, Nova Olinda. Até por volta das 16 horas as equipes da Energisa ainda tentavam restabelecer o serviço e até este horário ainda não havia sido divulgadas os motivos que levaram à pane. 

Em nota, a Águas Guariroba informou que "imediatamente após o problema ser identificado por sua equipe técnica acionou a concessionária de energia, que já está finalizando a execução dos reparos, a fornecedora de energia ainda não emitiu o laudo técnico do curto que afetou o sistema".

E, sem conseguir precisar quantas horas o serviço ficaria suspenso, a Águas Guariroba está "recomendado que os moradores pratiquem consumo consciente."

A concessionária também não soube informar com exatidão quantos consumidores estavam sob risco de abastecimento, mas informou que a equipe esta redistribuindo o sistema de abastecimento para tentar minimizar os impactos.

Neste domingo, a Energisa informou o Correio do Estado que não teve responsabilidade alguma com o problema ocorrido, e enviou a seguinte nota: 

"A Energisa esclarece que o problema foi na rede interna da Águas. Não houve problema na rede de distribuição da Energisa. Imediatamente após a publicação da nota pela distribuidora de água, equipes da Energisa foram até o local e constataram que o fornecimento de energia era normal para todos os clientes da região".

CALORÃO

O problema no abastecimento surgiu justamente num dia de forte calor em Campo Grande. Pelas 14 horas a máxima chegou a 36,2 graus, conforme o Inmet. No mesmo horário, a umidade do ar estava em apenas 24% , de acordo com o mesmo instituto.  

Nestas condições, o consumo de água tende a aumentar em torno de 11%. Conforme a concesionária a produção média diária em Campo Grande é de  280 milhões de litros água tratada. "Nos dias de temperaturas elevadas e clima seco, como desde sábado por exemplo (20.09) com aumento de consumo, a produção pode chegar a 311 milhões de litros", informou a empresa..

Mas, apesar do aumento no consumo nesta época do ano, a empresa diz ter condições de atender à demanda. "A Águas Guariroba trabalha 24 horas para que o abastecimento da Capital não seja afetado neste período de estiagem. Com duas captações superficiais e mais de 150 poços profundos, o sistema de abastecimento hídrico é capaz de atender toda a população e está preparado para operar em períodos de baixo índice pluviométrico", diz nota da empresa. .

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda
TEMPORAIS

/ 2 dias

Energisa se prepara para temporais previstos para domingo e segunda

2

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 1 dia

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

3

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 4 dias

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

4

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' em multas por insulfilm
CIDADE MORENA

/ 2 dias

Advogado acusa Agetran de 'extorquir campo-grandenses' em multas por insulfilm

5

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito
vale da celulose

/ 1 dia

Megafábrica de celulose trouxe cenário caótico, reclama prefeito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 12/09/2025

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?