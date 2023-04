Europa entra em ebulição com fogo de greves nacionais

Obras

Em meio a projetos em andamento e licitações, obras devem ser concluídas nesta gestão

Com orçamento de R$ 250 milhões, o Governo do Estado destacou nesta segunda-feira (3), um plano aeroviário para desenvolver a infraestrutura aeroportuária de diversas regiões de Mato Grosso do Sul.

Com 20 aeroportos em 19 cidades, o plano estadual objetiva a construção, reforma e ampliação de aeródromos em benefício dos setores produtivo, comercial, turístico, ambiental e de saúde sul-mato-grossenses.

Ao Correio do Estado, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), destacou que além de atender as demandas já impostas, caberá posteriormente às companhias aéreas interessadas explorarem os aeródromos do Estado.

“O governador determinou um projeto para Mato Grosso do Sul para que pudéssemos prospectar aeroportos em todo o Estado, atendendo os diversos setores econômicos e criando uma estrutura de acesso rápido às regiões”, disse Hélio Peluffo, secretário de logística de MS.

Em nota, Peluffo destacou obras em andamento em nove aeroportos, como melhorias, cercamento, iluminação e recomposição do pavimento, além de investimentos na ampliação do Aeroporto de Santa Maria, em Campo Grande, bem como melhorias nos aeroportos de Costa Rica e Bonito.

Além das obras e dos projetos contratados, a Seilog possui sete projetos para a área da aviação em Água Clara, Campo Grande, Inocência, Maracaju, São Gabriel do Oeste e Corumbá, sendo um na Nhecolândia e outro no Morro do Azeite. O secretário Hélio Peluffo ressaltou a importância estratégica dos aeroportos para a região.

“Atende o Air Tractor (avião de combate à incêndio) para que os bombeiros possam pousar e em caso de incêndio rapidamente conter o fogo. Esses aeroportos também atendem a saúde. O Estado precisa socorrer rapidamente o bem estar das famílias que vivem na região em caso de necessidade. Os aeroportos servirão para todos, não só para área produtiva ou para o lazer”, afirma Peluffo.

Ambos serão construídos com pista, pátio e cercamento. “O da Nhecolândia terá estrutura para os bombeiros e para o Air Tractor, que precisa ser abastecido, o projeto contempla um reservatório com água, para uso da aeronave e um ponto de apoio para os militares, com alojamento e espaço para mantimentos”, detalha o superintendente Viário e coordenador de Transporte Aéreo da Seilog, Derick Hudson Machado de Souza.

Peluffo destacou a importância do desenvolvimento para as regiões produtoras de soja.

“Maracaju é uma das regiões que mais produz soja em Mato Grosso do Sul e tem apelo comercial e empresarial muito grande. Inocência vai receber investimento de U$ 3 bilhões da Arauco, indústria de celulose, gerando emprego e melhorando a qualidade de vida. Precisamos estruturar essa região e o Estado está se antecipando aos investimentos que recebe”, completou Peluffo.

Obras e reparos

Em Bonito, ocorre a troca da cobertura do terminal de passageiros. Por lá, o aeródromo passará por reformas nas valas de drenagem.

Em Cassilândia se desenvolve o cercamento do espaço, assim como em Camapuã, onde além do cercamento da pista, acontece o projeto para restauração do pavimento existente.

Em Dourados, são dois projetos em andamento: um do Exército Brasileiro, que faz a recomposição da pista e toda infraestrutura do lado de pista e outro que executa o projeto do novo terminal de passageiros no município.

As estruturas de Jardim, Naviraí e Paranaíba recebem cercamento e já possuem projeto de restauração do pavimento. Em Nova Andradina, o Estado executa a rodovia de acesso ao aeródromo, ao passo que em Porto Murtinho, acontece o cercamento com guarita e o projeto da sinalização horizontal.

Entre os investimentos em processo de contratação ou licitação, estão o Aeródromo de Costa Rica, que receberá alambrado.

Na capital, se desenvolve um estudo para verificar a capacidade de carga suportada na pista de pousos e decolagens em Santa Maria. O levantamento proporcionará a operação de aeronaves maiores e mais pesadas.

Em Água Clara, a Seilog formalizou convênio para a Prefeitura Municipal comprar o terreno onde será implantado o aeroporto, construído através de parceria com uma indústria de MDF instalada na cidade. Em Inocência, o aeródromo será construído em uma área já comprada pela Prefeitura Municipal. O processo de contratação do projeto para implantação já foi aberto

Em Maracaju, um novo aeroporto será construído em uma área afastada do centro da cidade. Em São Gabriel do Oeste, o Estado vai implantar uma pista de asfalto no aeródromo existente, que hoje é de cascalho.

Em fase de estudos estão o plano aeroviário de Mato Grosso do Sul a estruturação de um aeroporto em Amambai, a reforma no aeródromo de Aquidauana, e a construção de um campo de aviação em Mundo Novo, que já possui um terreno comprado para tal.

Assine o Correio do Estado