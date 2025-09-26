Evento gratuito terá palestras de Zico, Deborah Seco e Lais Souza

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realizará, entre os dias 1 e 2 de outubro, mais uma edição do Empreendefest, no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês. O evento terá nomes consagrados em diversas áreas, como esporte, cultura e negócios. Entre os palestrantes estão: Zico, o maior ídolo do Flamengo, a atriz Deborah Seco, a ex-ginasta Lais Souza e a empreendedora Monique Evelle, do programa Shark Tank Brasil.
As palestras são voltadas para o mundo dos negócios e tratam sobre liderança, transformação e estratégias de sucesso na mídia. O objetivo da feira é compartilhar experiências que inspiram os participantes, fazer networking e terá vendas de produtos comercializados na capital. Além disso, possui o Espaço Conexões Inovadoras, um ambiente que traz a exposição de startups, com painéis temáticos sobre inovação e mentorias abertas.
Com sua bagagem nos campos mundiais, principalmente com a camisa do Flamengo e Seleção Brasileira, Zico traz em sua participação o papel do líder nos desafios e oportunidades.
A atriz global Deborah Seco, também com sua experiência nas telinhas, abordará sobre "Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo". A palestra da ex-ginasta Lais Souza, que já participou duas vezes dos Jogos Olímpicos, tem como tema "O poder da transformação", com foco em sua resiliência, superação e acessibilidade.
Até o dia 30, a credencial para os inscritos podem ser retiradas nas sedes do Sebrae:
- Av. Mato Grosso, 1661 - segunda a sexta, das 8h às 17h
- Sebrae Parati / Aero Rancho, na Rua da Divisão, 545 - segunda a sexta, das 8h às 17h
- Shopping Campo Grande - segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 20h
- Pátio Central - segunda a sábado, das 8h às 20h
Programação
01/10
- 14h às 15h: Rafael Kiso — De empreendedor a influenciador do próprio negócio
- 14h às 15h: Karen Brusttolin — Encontre seu melhor figurino
- 15h30 às 16h30: Clóvis de Barros — A vida que vale a pena ser vivida
- 18h às 19h: Zico — O papel do líder: desafios e oportunidades
- 19h30 às 20h30: Diogo Portugal — EmpreendendoRiso
02/10
- 14h às 15h: Kenneth Corrêa — Inteligência Artificial aplicada no dia a dia do negócio
- 14h às 15h: Genesson Honorato — Sua atenção foi hackeada
- 15h30 às 16h30: Monique Evelle (Shark Tank) — Como mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo
- 17h às 18h: Lais Souza — O poder da transformação
- 18h30 às 19h30: Deborah Secco — Como ter uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo