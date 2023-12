Pesquisa realizada pela Preply aponta que política (53,4%), problemas pessoais (40,8%), fofocas sobre conhecidos (39%), fofocas sobre celebridades (36,2%) e religião (25,8%) são temas proibidos de serem comentados na ceia de Natal.

Com isso, para evitar que as famosas “tortas de climão” sejam o prato principal da ceia, é recomendado que os assuntos sejam evitados na noite do próximo domingo (24), véspera de Natal.

Mas e quanto a aquela fofoquinha básica, seja sobre a vida de conhecidos ou pessoas famosas: está liberado levá-las para a mesa de Natal no dia 25? A resposta, de acordo com aproximadamente 40% dos entrevistados, é um curto e grosso “não”.

Além disso, nada de ficar comentando sobre o término de namoro/casamento, da demissão na empresa ou sobre o carro batido.

Os assuntos favoritos para serem comentados durante a ceia de Natal são viagens (65,4%), histórias de família (52,8%), metas para o próximo ano (32,8%), piadas/memes (31,6%) e receitas culinárias (29,4%).

Para manter o clima festivo da data, assuntos como “qual o próximo destino?” e boas e velhas histórias de família estão liberados.

Comentar sobre memes, receitas e metas durante a ceia também é uma boa ideia: vale dar uma conferida no que viralizou na internet nos últimos, trazer para a mesa seus segredos na cozinha e, porque não, ir selecionando, da lista das metas para 2024, aquelas que merecem ser divididas com as outras pessoas.

A pesquisa foi realizada entre 13 e 14 de novembro de 2023, com 500 entrevistados de todas as regiões do Brasil.