Cidades

Ex-funcionário é condenado por desvio de R$ 326 mil de empresa

Depois de trabalhar mais de 20 anos na empresa, responsável pela folha de pagamento criou esquema para desviar valores para sua conta pessoal

Mariana Piell

10/11/2025 - 17h00
Um ex-funcionário de uma empresa de transportes foi condenado pela 8ª Vara Cível de Campo Grande a reparar a instituição por danos materiais após desviar um total de R$ 326.539,65 da folha de pagamento.

Segundo informações do processo, o ex-empregado atuou por mais de 20 anos na empresa e era responsável pela folha de pagamento dos funcionários.

Desvios

Após a transportadora contratar uma empresa especializada para realizar auditoria interna, foi descoberto que, entre maio de 2013 e novembro de 2015, o funcionário havia efetuado diversos desvios de valores da conta bancária da empresa para sua conta pessoal.

Para fazer os desvios, ele elaborava mensalmente duas folhas de pagamento distintas: uma real, com os valores efetivos devidos aos empregados, e outra fictícia, com lançamentos inflados, que servia de base para a liberação dos recursos financeiros.

Após receber o valor total referente à folha falsificada, o ex-funcionário realizava os pagamentos corretos aos colaboradores e ficava com a diferença.

A fraude foi descoberta porque as transferências para sua conta pessoal eram muito superiores ao valor de seu salário que, na época, não ultrapassava R$ 2.200,00.

Decisão

A perícia judicial confirmou o prejuízo total de R$ 326.539,65, valor reconhecido como indevido.

Na sentença foi destacado que a empresa apresentou provas robustas, como extratos bancários, planilhas e documentos contábeis, enquanto a defesa não comprovou a alegação de que os valores eram destinados a pagamentos informais a outros empregados.

“Há provas suficientes de que o réu, abusando da confiança que lhe fora depositada, promoveu desvio de valores em benefício próprio, devendo ressarcir o prejuízo causado, sob pena de enriquecimento sem causa”, registrou o juiz Mauro Nering Karloh na decisão.

 

SUGAR BABY

Em dois anos, número de "sugars" sobe mais de 40 mil em MS

Mulheres jovens que buscam homens financeiramente estáveis lideram o perfil sul-mato-grossense

10/11/2025 16h51

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo Divulgação

De 2023 a 2025, Mato Grosso do Sul teve crescimento de 20,7% de "sugars" (pessoas que se relacionam com base no estilo de vida elevado), saindo de 200.848 para 242.547 usuários. Os dados foram divulgados pelo MeuPatrocínio, plataforma de relacionamentos Sugar da América Latina.

Com uma ampla vantagem, o perfil em Mato Grosso do Sul mais cadastrado na plataforma foi de mulheres "sugar babies", com 197 mil. O número é 3,8 vezes maior que o segundo colocado, referente aos sugar babies masculinos (51 mil). 

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo, e evidencia um público que busca relacionamentos baseados em ambição, reciprocidade e estilo de vida confortável.

De 2023 para 2025 

  • Sugar Babies femininas: 128 mil → 197 mil
  • Sugar Babies masculinos: 45 mil → 51 mil
  • Sugar Daddies: 20 mil → 27 mil
  • Sugar Mommies: 5 mil → 8 mil

Perfil financeiro e etário dos Sugars em MS

  • Sugar Daddies: renda média mensal de R$ 71 mil e idade média de 38 anos
  • Sugar Mommies: renda média mensal de R$ 49 mil e idade média de 46 anos
  • Sugar Babies: idade média de 26 anos

Panorama do Centro-Oeste

Entre 2023 e 2025, todos os estados da região Centro-Oeste apresentaram crescimento expressivo no número de usuários. 

  • Goiás - de 511.780 para 623.179 (+21,8%)
  • Distrito Federal - de 507.588 para 616.105 (+21,3%)
  • Mato Grosso - de 254.303 para 302.866 (+19,1%)
  • Mato Grosso do Sul - de 200.848 para 242.547 (+20,7%)

O levantamento mostra uma tendência regional sólida de expansão, impulsionada pelo dinamismo econômico e populacional do Centro-Oeste, e o Mato Grosso do Sul como um novo vetor de crescimento do relacionamento sugar, integrando ambição e qualidade de vida à dinâmica afetiva da região.

O que é ser Sugar Baby, Daddy ou Mommy?

No mundo Sugar, o Sugar Daddy é um homem maduro, bem-sucedido e generoso, que busca uma relação leve, de experiências e cumplicidade. O mesmo ocorre para as Sugar Mommies, mulheres acima dos 40 anos que se relacionam com homens mais jovens, fornecendo um apoio financeiro estável.

Já a Sugar Baby é uma mulher (ou homem) jovem que valoriza relacionamentos com essas pessoas experientes e financeiramente estáveis, e que desfruta da boa vida fornecida pelo parceiro (a).

Conferência do Clima

Arborização de Campo Grande ganha destaque na COP30

Cidade Árvore do Mundo há seis anos, a Capital vai mostrar, na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o modelo que a tornou referência

10/11/2025 16h33

Campo Grande mostra na COP30 como o planejamento urbano sustentável transforma a paisagem e a qualidade de vida

Campo Grande mostra na COP30 como o planejamento urbano sustentável transforma a paisagem e a qualidade de vida Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Com o título de Cidade Árvore do Mundo pelo sexto ano consecutivo, concedido pelo programa Tree Cities of the World, Campo Grande apresenta o modelo que garantiu o título de capital mais verde do país na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém (PA).

A apresentação será no painel “Florestas urbanas no foco das NDC: uma infraestrutura essencial para moldar a resiliência das cidades no sul global”, no dia 17 de novembro, das 9h30 às 11h, na Zona Verde da COP30.

Será exibido o Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), elaborado em 2011, que está sendo atualizado e se encontra em fase final de tramitação para se tornar uma política pública.

A exibição técnica será feita pela auditora fiscal de Meio Ambiente Sílvia Rahe Pereira, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

“A participação na COP30 será uma oportunidade de apresentar esse modelo de governança, que alia base legal sólida, equipe técnica qualificada, participação social e integração com políticas de desenvolvimento urbano”, destacou a pasta por meio de nota.

Durante o painel, serão compartilhadas ações como o Projeto Via Verde, que realiza plantios em larga escala priorizando bairros vulneráveis, e o Viveiro Municipal Flora do Cerrado, responsável pela produção e distribuição de mudas nativas e frutíferas à população.

Planejamento técnico

O Plano Diretor de Arborização Urbana, idealizado em 2011, passa por alterações, segundo a pasta, e está em processo de finalização. A atualização traz a proposta idealizada pelo Centro para a Investigação de Soluções de Biodiversidade (NBSI), no início de 2021, que estabelece a métrica 3-30-300.

Uma cidade saudável, para o NBSI, deve seguir a regra 3-30-300, que consiste em cada morador ver ao menos três árvores de sua casa e residir em um bairro com 30% de cobertura arbórea.

A regra também implica que o munícipe esteja a até 300 metros de um espaço verde de alta qualidade.

Em entrevista ao Correio do Estado, Sílvia Rahe afirmou que parte dessas diretrizes foi elaborada em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e que a pasta já trabalha para aplicar essa métrica nos bairros da Capital.


“Daqui para a frente, a gente vai começar a olhar e a planejar nossas ações com esse viés. Não por acaso, esse vai ser o indicador utilizado pelo Ministério do Meio Ambiente [e Mudança do Clima] para monitorar o Plano Nacional de Arborização Urbano. A gente está superbem colocado, porque a gente foi a primeira cidade que fez o mapeamento e já vai começar alguns projetos com esse enfoque de acrescentar o olhar das áreas públicas com a urbanização, para que os moradores tenham acesso e obtenham os benefícios em termos de saúde com relação a isso”, declarou Silvia.

Conferência do clima

O Sindicato dos Auditores Fiscais (Sindafis) entendeu a importância de apresentar o trabalho técnico dos auditores fiscais municipais em um evento reconhecido internacionalmente, que fez uma doação para auxiliar a servidora com custos envolvem deslocamento e alimentação, a princípio, seriam arcados por Sílvia Rahe.

Enquanto a Semades arcou com a hospedagem e as passagens da servidora. 

“Entendemos que o apoio do Sindafis será um reconhecimento da atuação de destaque da auditora Sílvia Rahe e um investimento na visibilidade e valorização das nossas carreiras de auditoria fiscal de Campo Grande, no cenário nacional e internacional”, destacou o sindicato.
 

** Colaborou Daiany Albuquerque

