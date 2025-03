Ex-secretária de educação é condenada por compra irregular de livros

FEMINICÍDIO

Titular e duas delegadas que atenderam a jornalista antes de ser assassinada foram transferidas para outras delegacias

Quase um mês e meio depois do assassinato da jornalista Vanessa Ricarte, fato que gerou repercussão nacional por conta de supostas falhas no atendimento na Delegacia da Mulher, o Governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (27) a saída da delegada titular, troca das duas que atenderam a jornalista e licença para uma quarta profissional que atua na Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande.

A delegada titular, Elaine Cristina Ishiki Benicasa, deixou o comando da delegacia e foi realocada na Diretoria Geral da Polícia Civil (DGPC). Conforme publicação do diário oficial, ela deixou o cargo “a pedido, atendido a conveniência do serviço”.

Além disso, o Governo também transferiu, “ex-officio”, a delegada Riccelly Maria Albuquerque Donha, que também atuava na delegacia que funciona na Casa da Mulher Brasileira, para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande, e Depac.

A delegada Lucélia Constantino de Oliveira, por sua vez, foi transferida da Casa da Mulher Brasileira para a Depac, a pedido. Lucélia e Riccelly foram as responsáveis pelo atendimento direto de Vanessa Ricarte.

E, além da transferência destas três, o Governo do Estado também atendeu a pedido de afastamento, sem remuneração, por três anos, da delegada Patrícia Peixoto Abranches. Conforme o diário oficial, a licença vigora a partir de 15 de abril.

Em substituição às quatro, a administração estadual nomeou, por enquanto, apenas duas delegadas para a especializada. As delegadas Cynthia Karoline Bezerra Gomes Tapias e Laís Mendonça Alves estavam na Depac e agora vão atuar na DEAM.

Por enquanto, não foi nomeada a nova titular para a especializada, que estava com 12 profissionais e passa a contar com com dez. Porém, segundo o secretário de Segurança Pública, José Carlos Videira, é provável que ainda nesta quinta-feira seja definido o nome da nova titular da delegacia.

As trocas ocorreram uma semana depois de a corregedoria “engavetar” as reclamações sobre o suposto mau atendimento da jornalista Vanessa Ricarte, que foi orientada na delegacia da mulher e voltar para sua cara e retirar seus pertences, sem acompanhamento de uma equipe da Maria da Penha.

Porém, quando chegou em casa, acabou sendo morta pelo companheiro, Caio Nascimento, que está preso. Antes de ser morta, enviou um áudio para uma amiga reclamando da frieza com que foi tratada por uma das delegadas.

Este áudio ganhou repercussão nacional e no dia seguinte ao crime o governador Eduardo Riedel reconheceu que haviam ocorrido falhas no atendimento. Porém, as autoridades estaduais não quiseram punir ninguém por conta destas supostas falhas.

Na manhã desta quinta-feira, o secretário Antônio Carlos Videira, da Justiça e Segurança Pública, admitiu que as trocas na DEAM foram resultado da comoção gerada pelo assassinato de Vanessa e por conta de uma série de outras reclamações sobre o atendimento no local.

“Elas já tinham pedido isso e agora que terminou a apuração pela Corregedoria, nada mais justo do que você oxigenar, dar oportunidade para outras pessoas que se voluntariaram a ir para lá ajudá-las”,