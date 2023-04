Com mais de 43 mortes em rodovias federais neste ano, PRF alerta para segurança durante o feriado

No primeiro trimestre de 2023 (de 1º de janeiro a 31 de março), foram registrados 388 acidentes e 39 óbitos em rodovias federais de todo o estado.

Ao todo, 897 pessoas estiveram envolvidas nestes acidentes, e pelo menos 441 saíram feridas - 129 com ferimentos graves.

Em abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já realizou duas operações em feriados prolongados, a primeira na Semana Santa e a segunda no feriado de Tiradentes.

Na Operação Semana Santa (entre os dias 6 e 10), foram registrados 19 acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, sendo 7 graves. Uma pessoa morreu.

Já na Operação Tiradentes (de 20 a 23 de abril), a PRF registrou 23 acidentes, sendo 4 considerados graves. 22 pessoas ficaram feridas e três morreram.

Atualmente, as principais causas de acidentes em rodovias federais de Mato Grosso do Sul são o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e alcoolemia ao volante, como explica Fábio Roberto Sodré, do núcleo de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

"Os acidentes mais graves estão relacionados principalmente com a velocidade incompatível, ultrapassagens indevidas, uso da bebida alcoólica antes de dirigir, equipamentos obrigatórios em mau estado de conservação, como pneus, por exemplo".

Um fator que aumenta a gravidade dos acidentes, além da alta velocidade, é a falta do uso de equipamentos de segurança.

"A gravidade do acidente pode ser corroborada com o não uso do cinto e os equipamentos de retenção de transporte de crianças", acrescenta.

Para reforçar a segurança nas rodovias durante o feriado prolongado, a PRF deu início, às 00h desta sexta-feira (28), a mais um reforço: a Operação Dia do Trabalho 2023.

A operação, que segue até segunda-feira (1), reforça a fiscalização nos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos num total de dez BRs, e terá como foco principalmente a alcoolemia ao volante.

"No momento da fiscalização, todos os condutores são submetidos ao teste do bafômetro. Existe a possibilidade da recusa, e mesmo aqueles que se recusarem a fazer serão autuados, é respaldado pela lei. Caso ele se recusa, ele vai ser notificado", explica Sodré.

Caso faça o teste do etilômetro e o resultado aponte quantitativo abaixo de 0,34, o motorista também é penalizado. Nos dois casos, o valor da multa é de quase R$ 3 mil. O veículo só é liberado para outro condutor que passe pelo teste e apresente condições de levar o veículo.

Quantitativo acima de 0,34 no etilômetro é considerado crime de trânsito, e o condutor é preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária.

Sodré reforça que a segurança nas rodovias é um trabalho conjunto da Polícia com os condutores, e pede para que os motoristas tenham responsabilidade nas rodovias.

"Nós pedimos esse compromisso de estar sempre no trânsito com responsabilidade, com prudência, não tão preocupados com a multa, com pontuação na carteira, mas sim evitar aquelas manobras, aqueles comportamentos de risco que causam os principais acidentes".

No Mato Grosso do Sul, 500 PRFs distribuídos em 9 Delegacias e 23 Unidades Operacionais da PRF reforçam a fiscalização, principalmente em locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

Restrição de tráfego

Além do reforço na fiscalização, haverá restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes nos seguintes trechos:

Km 77,9 a 252,5 da BR-163, entre Itaquiraí (MS) e Dourados (MS)

Km 281,3 a 832,2 da BR-163, entre Dourados (MS) e Sonora (MS)

Km 9,1 a 556,8 da BR-262, entre Três Lagoas (MS) e Miranda (MS).

As restrições ocorrerão na sexta-feira (28) - entre as 16h e as 22h; no sábado (29) - entre as 06h e as 12h; e na segunda-feira (1) - entre as 16h e as 22h.

Art. 1º Proibir, o trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

Largura máxima: 2,60 metros;

Altura máxima: 4,40 metros;

Comprimento total de 19,80 metros;

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

Dicas para uma viagem segura

Confira algumas orientações da PRF para reduzir o risco de acidentes e evitar multas durante sua viagem:

"Providenciar a checagem do automóvel, ainda que seja para pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus calibrados e em bom estado de conservação; motor revisado, com óleo e nível da água do radiador em dia. Não se esqueça de verificar a presença e estado dos equipamentos obrigatórios, principalmente estepe, macaco, triângulo e chave de roda, além dos limpadores de pára-brisa e luzes do veículo.

Não se esqueça também da cadeirinha, no caso de transporte de crianças.

Observar as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer à sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito.

Lembrando: se fizer uso de bebida alcoólica, não dirija! Nesse caso, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis ou ônibus. Outro ponto a ser destacado: celular e direção não combinam.

Essas pequenas condutas, além de evitarem multas, podem salvar vidas e tornar a viagem ainda mais segura e tranquila."