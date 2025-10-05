"Extenso e cansativo"; como foi a 2ª edição do Enem dos Concursos em Campo Grande

A 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), também chamado popularmente de “Enem dos Concursos” , aconteceu neste domingo (5) em 228 cidades de todo o Brasil, reunindo cerca de 761 mil inscritos pelo País.
Em Campo Grande, 4.935 candidatos se inscreveram para disputar as vagas no Estado. Em todo Mato Grosso do Sul, foram 7.933 inscritos e as provas foram aplicadas na Capital, em Corumbá, Dourados e Três Lagoas.
Muitos candidatos inscritos estavam tentando uma vaga pela segunda vez e puderam comparar as provas do ano passado com a deste ano. A maioria afirmou ao Correio do Estado que as questões estavam “muito mais difíceis” que na primeira edição.
“Português eu achei mais complicado neste ano, mas as questões de legislação eu consegui fazer tranquilo. Estou estudando desde o ano passado, então estou confiante”, contou um dos candidatos à reportagem.
A prova também surpreendeu os novatos, que viram no CNU uma oportunidade de garantir uma colocação em uma das 54 vagas no Estado, com um bom salário. Marcos Antônio Pereira, de 64 anos, disse que o Concurso pode ajudar a garantir um bom emprego, mas que a prova não estava tranquila.
“Eu estou quase me aposentando, então vi como uma boa oportunidade de entrar em um novo trabalho com um salário interessante. Mas a prova estava muito extensa e muito complicada. Estou confiante, mas, se não der certo desta vez, talvez eu tente ano que vem novamente”, contou.
Katllen Ramos Marques, de 21 anos, também disse que a prova foi muito comprida e exaustiva. Veterana no Concurso, ela disse que, para quem não estudou, deu trabalho.
”Muitas perguntas difíceis de interpretar, muitos textos e poucas imagens, o que tornava muito mais cansativo. Por ser cansativa, era mais fácil se desconcentrar. Essa prova foi mais difícil até que a da Polícia Civil”, relatou ao Correio do Estado.
Para ela, o CNU é uma oportunidade para todos e, se não conseguir entrar neste ano, vai tentar novamente em 2026.
“É uma ótima oportunidade de testar os seus conhecimentos. Eu ouvi muitas pessoas falando que era a primeira vez que estava fazendo, alguns queriam ver como era. Mas, realmente, foi uma prova difícil e com pouco tempo para fazer”.
A prova
As provas objetivas começaram às 13 horas pelo horário de Brasília. Ou seja, em Mato Grosso do Sul, o início foi às 12 horas. A duração variou conforme o nível:
- Nível Superior: 5 horas, até às 18h (17h em MS)
- Nível Intermediário: 3h30, até às 16h30 (15h30 em MS)
Todos os candidatos precisaram permanecer na sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de provas só pôde ser levado por quem saiu durante a última hora prevista para cada nível.
A avaliação teve duas partes:
- Conhecimentos gerais: aplicado para todos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades.
- Conhecimentos específicos: de acordo com o bloco temático escolhido na inscrição.
A prova objetiva foi de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões variou conforme o nível:
- Nível Superior: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.
- Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.
Em Mato Grosso do Sul, são 54 vagas distribuídas para cargos distribuídos entre Campo Grande e Ladário, com salários iniciais que vão de R$4.804,89 a R$8.215,07.
Confira as vagas por órgão e cidade de MS:
Comando da Marinha - Ladário
- Médico (Pediatria): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
- Médico (Anestesiologia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
- Médico (Clínica Médica): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
- Médico (Ginecologia e Obstetrícia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
Comando do Exército - Campo Grande
- Enfermeiro: 30 vagas - R$ 5.982,49 (40h semanais)
- Médico: 10 vagas - R$ 4.804,89 (20h semanais)
Agência Nacional de Mineração - Região Centro-Oeste
- Técnico em Atividades de Mineração: 9 vagas - R$ 8.053,32 (40h semanais) / Lotação pode ser em Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) ou Mato Grosso (MT).
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)
- Engenheiro Agrônomo (Agronomia): 1 vaga por estado - R$ 8.215,07 (40h semanais) / Inclui vaga para Mato Grosso do Sul.
Cronograma
- Convocação para prova discursiva: 12/11/25
- Convocação confirmação de cotas e PcD: 12/11/25
- Envio de títulos: 13 a 19/11/25
- Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25
- Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25
- Divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/26