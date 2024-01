FAB inicia entrega de cestas básicas aos yanomami

Aumento

Os valores superam as estimativas da IGP-M (4,04%) e também do IPCA (3,86%)

Durante uma entrevista a CNN Brasil, na tarde de ontem (22), o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), Sandoval Feitosa, relatou que as contas de luz dos brasileiros devem sofrer um reajuste de 5,6% neste ano de 2024. Segundo a estimativa, a agência previa no ano passado uma alta de 6,8%.

Os valores superam as estimativas de mercado tanto para o IGP-M (4,04%) quanto para o IPCA (3,86%) captadas no último boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central.

Segundo Feitosa, há razões para realizar o aumento. Uma delas é a expansão da rede básica de energia, com leilões de linha de transmissão em 2023 e em 2024 que somam R$60 bilhões em novos investimentos. As 52 concessionárias precisam ser remuneradas via tarifa por esses investimentos.

O segundo motivo é por causa do subsídio do setor de energia elétrica. A Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) que congrega as subvenções é rateada pelos consumidores, deve ser alcançada em 2024, em aproximadamente R$37 milhões. No ano passado foi de R$ 34 milhões. Desde de 2010, o setor teve crescimento de 269%

O terceiro e último motivo é o fim da devolução dos créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/Cofins.