Falta de funcionários leva empresária a "arregaçar as mangas"

O programa, que será encerrado em fevereiro, oferece descontos de até 100% sobre juros e multas

Nesta segunda-feira (16), a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) anunciou a última chamada para os interessados em aproveitar os benefícios do "Programa Casa em Dia", iniciativa voltada à regularização de parcelas em atraso.

O programa, que será encerrado em fevereiro, oferece descontos de até 100% sobre juros e multas, beneficiando milhares de famílias desde o seu lançamento.

Segundo Cláudio Marques, diretor-presidente da EMHA, o programa é uma oportunidade única para que mutuários regularizem sua situação.

"Hoje, mais de 8 mil famílias estão com parcelas em atraso. O programa é uma oportunidade para que elas iniciem 2025 com suas unidades regularizadas, sem a preocupação com possíveis retomadas dos imóveis ou ações judiciais", destacou.

Os mutuários que estão em dia com seus pagamentos também são contemplados pelo programa. Durante a campanha, aqueles que mantiverem as parcelas pagas poderão concorrer à quitação total ou parcial do imóvel. O sorteio anual do Casa em Dia prevê a distribuição de 24 prêmios:

6 quitações integrais (100%) do saldo devedor, com entrega do título definitivo do imóvel;

6 quitações de 70% do saldo devedor;

6 quitações de 50% do saldo devedor.

Além disso, os mutuários que optarem por quitar integralmente seus financiamentos terão direito a um desconto de 30%.

"Esse benefício é uma forma de reconhecer e incentivar o pagamento em dia. Muitas vezes, o mutuário já está próximo de quitar o financiamento e consegue encerrar sua dívida com esse desconto", explicou Marques.

Os valores arrecadados com os pagamentos realizados durante a campanha serão revertidos para novos projetos habitacionais e financiamentos sociais em Campo Grande.

De acordo com a EMHA, esses recursos ajudam a atender famílias que ainda aguardam a realização do sonho da casa própria.

"Quem mantém suas parcelas em dia não só regulariza sua situação, mas também contribui para que outras pessoas sejam beneficiadas", reforçou o diretor.

Como participar

Interessados em renegociar dívidas ou obter mais informações sobre as condições do programa podem procurar a sede da EMHA, localizada no Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380 Centro, ao lado da loja Marisa), ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 3314-3900.

Para realizar a negociação, é importante levar um documento pessoal, caso não se recorde dos dados do financiamento. O pagamento deve ser feito exclusivamente em dinheiro, e há um caixa eletrônico 24 horas no local para facilitar as transações.