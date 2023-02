Falta de sono por uso de telas afeta aprendizado de crianças e adolescentes

Proteção

Ao todo, efetivo de 170 militares garantirá a segurança das festas de Carnaval

Com a chegada do Carnaval, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) promove a campanha “Não é não, e ponto final”, para prevenir crimes de importunação sexual durante o período de festividades em todo o estado.

A campanha foi lançada na manhã deste sábado (11) e irá contar com um reforço policial para a garantia da segurança dos foliões.

Conforme a PMMS, após período de isolamento social acarretado pela Covid-19, muitas mulheres estão indo pela primeira vez festejar o Carnaval e é importante o reforço no policiamento para a garantia das festividades.

“Nossa intenção é garantir a segurança delas. Caso algo que não é consentido aconteça, denuncie. Procure imediatamente a PM no local, não fique calada, pois se a denúncia não for feita, o assédio pode continuar com outras pessoas. Tudo que não é consentido é crime”, alertou a coronel Neyde Centurião, subcomandante-geral da PM.

Em Campo Grande, serão nove blocos distribuídos em vários pontos da cidade, inclusive na Esplanada Ferroviária e, segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a estimativa é de reunir mais de 60 mil pessoas durante toda a programação dos blocos.

A PMMS informa que irá reforçar o policiamento na área central e nos locais de concentração dos blocos. Na Praça Aquidauana, das 15h às 22h deste sábado (11), acontecerá o primeiro evento pré-carnaval e, no local, haverá reforço policial com a atuação de 50 policiais, que vão atuar diretamente nas vias de acesso ao local.

“A PM participa com a segurança, policiamento especial, na Praça Aquidauana, Praça do Papa, e também na Esplanada. Esse ano teremos medidas diferentes nos locais de concentração de foliões, em relação ao controle de acesso. Os organizadores dos eventos são responsáveis pelas barreiras e tapumes, além da contratação de segurança privada na área interna. E nós atuamos em todo o entorno”, explicou o coronel Emerson de Almeida Vicente, comandante do Policiamento Metropolitano

No evento da Praça Aquidauana, são esperados cerca de 5 mil foliões, segundo o Governo do Estado.

A PM alerta que na Esplanada serão disponibilizados dois pontos de acesso, pela Rua Antônio Maria Coelho esquina com a Avenida Calógeras e outro na Avenida Mato Grosso entre as ruas 13 de Maio e 14 de Julho.

“Além disso, é importante lembrar que as vias do entorno serão fechadas para organização das barreiras todos os dias às 12h e a liberação é logo após o fim do evento, durante a madrugada”, explicou o coronel Almeida.

Desfiles

O desfile dos blocos na Esplanada acontecerá a partir da próxima sexta-feira (17) e se estenderá até a terça-feira (21), segundo os organizadores, a estimativa é de que 20 mil pessoas se reunião em cada uma das cinco noites de folia.

Além disso, os desfiles das escolas de samba de Campo Grande estão previstos para ocorrer os dias 21 e 21, na Praça do Papa e a previsão é de reunir 10 mil pessoas.

Interior

Além da Capital, a PMMS reforçará o policiamento também nas cidades do interior do estado, no Carnaval de Corumbá, Bonito, Rio Verde de Mato Grosso, Paranaíba, Aparecida do Taboa, Inocência, Costa Rica, Bataguassu e Sonora.

“O reforço do policiamento nas cidades do interior é nos locais onde haverá Carnaval de rua. Para a próxima semana, nos eventos da esplanada ferroviária e desfile das escolas de samba na Capital, há a previsão do emprego de 170 policiais militares exclusivos para o policiamento de carnaval, somados as viaturas que temos rodando na Capital”, afirmou o coronel Carlos Augusto Pereira Regalo, da assessoria de comunicação da PM.

